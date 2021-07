ComunicArte, una empresa familiar de capacitaciones y relaciones públicas arriba a su 10 aniversario

Tegucigalpa. – Con gran satisfacción y orgullo de ser un empresa familiar, líder en el Mercado Nacional e Internacional en las Relaciones Públicas y las Capacitaciones, ComunicArte llega a sus 10 años de existencia.

Fue en el año 2011 cuando su CEO Patricia Arias, anuncia el lanzamiento de ComunicArte, evento, en donde asistieron, su familia, Empresarios, Medios de Comunicación y amigos para apoyar el inicio, de lo que ahora se perfila como una Empresa ya constituida con sus tres hijos y apoyada por aliados internacionales que han creído en la experiencia de 33 años de su CEO.

Entre el portafolio de productos que ComunicArte ofrece a sus clientes se destacan: Relaciones Públicas, Asesoría e Imagen Personal y Empresarial, Estrategia de Comunicación, Conferencias y Capacitaciones, Webinars y Manejo de Crisis.

En la actualidad Patricia Arias trabaja con sus hijos: Marisa Soto Subgerente, Camila Blanco Asistente Ejecutivo y Miguel Roberto Coordinador de IT, y a su vez con un staff de personal outsource que dirigidos por los acontecimientos actuales de exigencia en requerimientos de visibilización, imagen, comunicación y capacitaciones muestran tanto a nacionales como internacionales el poder de la Comunicación Estratégica y funcional.

Para Patricia Arias lo más difícil, no fue darse a conocer, porque en ese momento, 23 años de ejercicio profesional avalan que su nombre fuera reconocido en el ambiente empresarial: “lo más difícil fue renunciar a mi salario, con tres hijos, divorciada y con una serie de deudas, producto de haber perdido mi trabajo 3 años atrás cuando trabajaba con el presidente José Manuel Zelaya Rosales”.

Más hay algo que Arias aduce, jamás le faltó y fue la fe en un Dios que había prometido guardarla a ella y a sus hijos, por lo que a pesar de que los tres primeros años fueron muy difíciles, la convicción de ver a ComunicArte entre las más prestigiosas Empresas, como lo es hoy, le sirvió de aliento constante.

Asegura: “Hacer Relaciones Públicas, como lo digo en mi tercer Libro “Comunicación Eficaz: La verdadera Estrategia de las Relaciones Públicas, no es para novatos, no es enviar comunicados de prensa, ni lanzar productos, Relaciones Públicas es Estrategia y quien no sabe crear estrategia, lo que hace es repetir lo mismo y no generar ideas creativas y soluciones integrales a los clientes.

Marisa Soto, SubGerente de ComunicArte manifiesta: “Desde su fundación, la pasión ha sido nuestro éxito, ya que nos apropiamos de la visión de nuestros clientes y la hacemos nuestra, ya sea en Capacitaciones a su personal o visibilidad de sus marcas. Estos 10 años han sido un reto, sin embargo, hoy celebramos los grandes resultados que hemos obtenido de más de 100 empresas que han contratado nuestros servicios”.

Como Empresa familiar Patricia Arias y sus hijos reconocen, que estos 10 años sólo son el principio, de una época en donde la transformación y la innovación los lleva de la mano a países fuera de Honduras y ahora como Conferencista Internacional y como escritora de 5 obras, reconoce a Dios como su mayor guía, a los clientes como sus generadores de confianza y a los Medios de Comunicación como los aliados estratégicos de enorme valía en sus caminar empresarial.

Si deseas contactar los servicios de ComunicArte puedes escribirles a: Correo: mercadeo@comunicartehn.com

Redes Sociales Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn: @comunicartehn