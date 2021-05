Con más de 1.200 propuestas cierra fase de postulaciones de Las 30 Maravillas de Honduras

Tegucigalpa. – El presidente Juan Orlando Hernández clausuró la fase de postulación del concurso Las 30 Maravillas de Honduras, edición Bicentenario, en la que se contabilizaron más de 1.200 propuestas que buscan enaltecer lugares y valores turísticos, gastronómicos, naturales o culturales, entre otros.

Las 30 maravillas de Honduras es un esfuerzo conjunto de instituciones privadas y del sector público, orientado a apoyar el emprendimiento y la industria turística que ha sido tan golpeada por la pandemia y las tormentas Eta y Iota.

A la vez, trabajará de la mano con el esquema Honduras Se Levanta y contempla impactar de forma positiva en más de 200.0000 personas, generando y reteniendo 70.000 nuevos empleos.

El camino correcto

El director de la prestigiosa página Honduras is Great, Fernando Carías, afirmó que, “si no se le saca provecho a lo que se tiene, un país no puede salir adelante, pero nadie conoce su país si no se hacen este tipo de eventos; este es el camino correcto para dar a conocer a Honduras y todo lo bello que tiene”.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Epaminondas Marinakys, la consideró como una gran iniciativa y reconoció que Honduras tiene más de 1.200 maravillas; es de sacarles ventaja y el mayor provecho para generar empleo y que el mundo conozca todo lo que el país tiene para mostrar.

De la Fundación Ecológica del Cerro Juana Laínez, Sofía Suazo, dijo sentirse llena de satisfacción porque este parque ha recibido un gran apoyo de parte del Gobierno, y es algo maravilloso lo que se ha logrado construir, incluso trabajando con emprendedores y generando beneficios a pobladores e importantes grupos de Tegucigalpa.

El alcalde Santa Lucía, Julio Avilés, afirmó que “es una excelente iniciativa, y agradecemos que este tipo de proyectos nos ayude a fortalecer el turismo, generando empleo y esperanza e ingresos para nuestros pobladores”.

El presidente de la Comisión para la Celebración del Bicentenario, Juan Ramón Martínez, expuso que “este año debemos forjar un sentido de nacionalidad y de orgullo, y quiero nominar al hondureño como la gran maravilla de Honduras, porque somos un pueblo especial”.

“Aquí somos uno, y somos múltiples, somos la diferencia que permite mostrar un encanto de la población de este hermoso país”, enfatizó.

Honduras es maravillosa

El presidente Hernández sostuvo que “esto parte de una premisa importante: Honduras es maravillosa. Es algo grandioso lo que tenemos que mostrar en Honduras, y el mundo debe conocerlo”.

Comentó que en el marco del Bicentenario de Independencia “encontramos a un pueblo más cercano con aquellas cosas que identifican a Honduras, y por eso debemos elevarlas al nivel que deben estar”.

Recordó que Honduras ha vivido tres tragedias en los últimos años, una de ellas la violencia que tuvo al país con las ciudades más violentas del mundo entre los primeros lugares; luego vino la pandemia de covid-19 y por último dos tormentas tropicales devastadoras.

“Y por eso, al ser la generación que más golpes ha recibido, debemos prepararnos para cambiar”, señaló.

Según Hernández, era necesario declarar el turismo como un sector estratégico de Honduras, y se ha tenido que trabajar para apoyarlo así como se ha hecho con otros rubros importantes, porque en Honduras hay 275.000 familias que dependen del turismo, y estas maravillas vienen a afianzar el sector y a potenciar la actividad turística.

Otras maravillas

El mandatario propuso dos iniciativas importantes que podrían ser consideradas como parte de las nuevas 30 Maravillas de Honduras.

Primero dijo que hace algunos años se comenzó un esquema de reproducción de guaras rojas, con un estadounidense y un mexicano, y ya se cuenta con 11 aves en Celaque, y se espera llevar el tema de reproducción al Parque Los Naranjos, al río Cangrejal y otros sectores, “porque eso es una maravilla que vale la pena resaltar, y esa es nuestra ave nacional”.

“También creo que el ópalo de Erandique merece estar entre esas maravillas; igual debería estar la historia del Indio Lempira en el cerro Congolón, en una especie de museo y que esperamos construir muy pronto”, manifestó Hernández.

Afirmó que “no hay mal que dure cien años, y esta pandemia la vamos a superar, pero necesitamos del apoyo de todo el pueblo para evitar que esto siga causando mucho daño”.

Hernández recalcó que es ineludible potenciar el turismo: “Tenemos que fortalecer este sector sí o sí, y por eso estamos aquí, porque debemos salir adelante y ponernos en pie”.

El proyecto las nuevas 30 Maravillas de Honduras está apoyando a la industria turística, incentivando emprendimientos y capacitando a emprendedores, además de inyectar capital semilla (350.000 lempiras divididos en 30 incentivos a emprendimientos) a algunos de los emprendimientos que puedan generarse en el marco del proyecto.