Consternación por muerte del doctor Alexis Reyes a consecuencia del Covid- 19

San Pedro Sula.- El reconocido médico Alexis Reyes, murió esta madrugada a consecuencia del Covid-19, en el hospital del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) de San Pedro Sula, luego de permanecer dos semanas interno luchando por su vida.

El galeno, el 22 de mayo en sus redes sociales, anunció su contagio y en menos de un mes perdió la vida.

Egresado en 1984 de la Escuela de Medicina, el destacado profesional fue director del Hospital Mario Catarino Rivas, también laboró para el Leonardo Martínez y el IHSS.

Fueron muchs los mensajes de apoyo que recibía, uno de ellos fue el que escribió Fiorella Arariba el pasado 12 de junio: “Dr. Alexis Reyes usted nos ha enseñado a muchos jóvenes de Honduras a siempre estar positivos, a no darnos por vencidos, a seguir luchando contra lo que no está bien, y a siempre mantener la bondad en nuestros corazones. Mi Padre siempre me dice que usted heredó de su madre ese amor por la vida y ese don de servicio, y es cierto, Usted nos ha enseñado a seguir trabajando por un mejor país, y ahora le voy a pedir a todo el que lea este mensaje que eleve una oración por usted, para que pronto esté levantándose de esa cama hospitalaria adónde está luchando, y nos diga la frase que ha grabado en tantas generaciones de médicos que admiramos su humildad y su lucha por la paz. — “Dile si a la vida”.

La pandemia del Covid-19 está lacerando la vida de muchos hondureños, solo esta madrugada se reportaron 9 fallecidos y 13 en lo últimas 24 horas a causa del patógeno.