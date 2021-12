Decomisan más de 60 mil lempiras en productos elaborados a base de pólvora en san Pedro Sula

San Pedro Sula. – Como parte de las acciones para evitar casos de personas quemadas por pólvora en Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de San Pedro Sula, a través de la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana, y la Policía Municipal, mediante operativos este fin de semana decomisó productos derivados de la pólvora valorados en más de 60 mil lempiras.

Los Policías Municipales ejecutan operativos de decomiso de pólvora en base al Plan de Arbitrios Municipal vigente, en el artículo 191 de “Prohibición de Comercializar Productos a Base de Pólvora”, efectuando así inspecciones a vehículos particulares y de transporte público, para evitar que ingresen este tipo de productos a la ciudad.

Sobre los operativos y lo decomisado el fin de semana, el sub inspector de la Policía Municipal, Carlos Ochoa, explicó que “desde que comenzamos el operativo estamos aplicando la ley municipal tipificada en el Plan de Arbitrios, en el artículo 191, que indica que es determinante prohibido la comercialización y circulación de pólvora por nuestra ciudad”.

Dijo que en al principio del operativo efectuaron un decomiso de pólvora valorado en 100 mil lempiras, cifra que se incrementó este fin de semana, ya que efectuaron otros decomisos. “Uno se hizo el día sábado a un ciudadano que llevaba los productos de pólvora (cohetes de vara) como encomienda, valorado en aproximadamente 40 mil lempiras; mientras que el domingo se efectuó otro decomiso de variedad de cohetes que eran transportados en un autobús, el valor de los decomisado asciende a unos 21 mil lempiras. *En total serían arriba de 60 mil lempiras los decomisado este fin de semana”.

En ese sentido Ochoa detalló que a la fecha lo decomisado a través de los operativos en la carretera hacia Occidente, a la altura de la colonia Vida Nueva, suman más de 160 mil lempiras, cifra que en el mercado local sería mayor.

El sub inspector recalcó que los operativos son permanentes y se ejecutan las 24 horas, y se desarrollan con el propósito de evitar personas quemadas por pólvora en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. “Este producto que tenemos decomisado ya no va llegar a las manos de los niños de la ciudad, por lo que puede ser que entre este producto decomisado haya un petardo que iba a dañar a un menor, pero eso ya no se va lograr porque lo evitamos”.