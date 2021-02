Desde este lunes los productores tienen acceso al financiamiento de Agrocrédito al 5 % de interés

Tegucigalpa. – El presidente Juan Orlando Hernández anunció este lunes que los sectores productivos del país pueden acceder desde este mismo lunes al financiamiento de Agrocrédito al 5 % de interés, por cuanto ya están certificados los bancos, cooperativas y otros intermediarios que trabajarán con este esquema que le dará un salto importante a la agricultura de Honduras.

El mandatario anunció esta medida en Radio HRN, donde además confirmó la disponibilidad de recursos para los sectores productivos y resaltó el beneficio que representa el esquema de garantías y el pago que realizará el Estado, de la diferencia de 3.7 % (del 8.7 % anterior) a los intermediarios que participan en el novedoso esquema.

Refirió el mandatario que desde hoy se está colocando el producto financiero Agrocrédito a 5 % la tasa anual, a 10 años de plazo la mayoría de los casos y tres años de gracia.

En otros casos, expuso el mandatario, se puede tener incluso un plazo de 15 años, dependiendo del rubro productivo.

Apoyo a los productores no bancables

Hernández aseguró que para los productores que no son bancables o que no tienen fácil acceso a los financiamientos, que están en la Central de Riesgos o no tienen garantías, “también se cuenta con un producto para ellos”.

Según el titular del Ejecutivo, a ese sector se le apoya por medio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) con capital semilla que puede comprender, por ejemplo, un sistema de riego y luego financiamiento a baja tasa de interés para que puedan fortalecer sus áreas productivas.

Explicó que a partir de hoy la presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Mayra Falck, está remitiendo una circular a todas las instituciones bancarias sobre la disponibilidad del financiamiento que abarca la parte agrícola hasta 10 millones de lempiras; si es para área de trabajo en el mismo sector, a 3 millones de lempiras; la parte ganadera e incluso se incluye por primera vez la silvicultura.

Para Hernández el tema de la silvicultura (que significa aprovechar los recursos naturales maderables y no maderables de la superficie forestal del país y que incluye bosques, selvas y matorrales) puede financiarse a un periodo de 10 años de plazo.

Asimismo, expuso que se trabajaba con la agroindustria porque muchos pequeños productores se asocian con algunos exportadores para hacer su trabajo, y se requiere que los grupos organizados puedan contar con diversas opciones de financiamiento.

También indicó que el producto financiero estará disponible para adquisición de maquinaria agrícola, como tractores, sistema de riego, bombas y hasta para genética pecuaria, adquisición de animales de alta genética, estructuras protegidas, servicios de asistencia técnica, centros de acopio, agromercados y prestadores de servicios alimentarios, entre otros.

Intermediarios tendrán el mismo beneficio

“Antes, Agrocrédito tenía una tasa de 8.7 %, pero ahora el ciudadano o productor solo pagará 5 %, porque la diferencia de 3.7 % se pagará con fondos de la Tesorería General de la República”, manifestó el mandatario.

Explicó que el intermediario, el banco, cooperativa o cualquier otro intermediario siempre obtendrá el beneficio de la anterior tasa de 8.7 %, porque lo que se busca es fortalecer el sector productivo, como ya sucedió con esa tasa que permitió colocar más de 3.000 millones de lempiras en créditos.

Con lo anterior, lo que se busca es aprovechar la infraestructura que se tiene con vehículos de financiamiento, para que los créditos lleguen a todos los productores por medio de bancos, cooperativas, cajas rurales de ahorro y más.

El sistema de garantía

El mandatario dijo que los productores que resultaron afectados por las tormentas tropicales Eta y Iota también “podrán beneficiarse de un sistema de garantías, estructuración del Banco Central de Honduras, y que puede llegar hasta el 100 % de la garantía”.

Dicho de otra forma, según el titular de Casa de Gobierno, el productor ya no tendrá que poner su finca, tractor o la cosecha como garantía, porque ésta la cubrirá el Estado.

El gobernante aseguró que en los sitios web de Casa Presidencial, en sus redes sociales y en las de Banprohvi ya se encuentra el listado de bancos e intermediarios certificados que podrán atender a los productores.

Mencionó que entre los bancos que ya están en el listado se encuentran Banco de Occidente, BAC, Davivienda, Banco Atlántida, Banhcafé, Promérica, Banpaís, Banco de los Trabajadores, Ficohsa, Lafise, Banco Popular, Ficensa y Banrural.

Entre las cooperativas mencionó: Pespirense, Sagrada Familia, Guadalupe, Arsenault, Cahcel, Chorotega, Elga, Coacel, Nueva Vida y Consul, entre muchas.

Además, dijo que en esa información se agregan los nombres y números de contactos con quienes los productores pueden consultar sobre sus temas de financiamiento.

Refirió que eso va a fortalecer los esquemas productivos, va a crear oportunidades de financiamiento y, sobre todo, va a generar empleo, y “es el salto a una agricultura mejorada y que ya no será primitiva”, porque “este es el momento y quizá solo este año se tenga esa tasa de 5 %”.

Hernández puso como ejemplo que Honduras ya cuenta con la experiencia del Corredor Seco, como una zona que en su momento fue de las más pobres del país, pero que con nuevos esquema de producción se ha convertido en un importante sector productivo de 25 millones de libras de vegetales que antes en el país no se producían.