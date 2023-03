Divertida fiesta maternal en honor a Susana Carrasco de Guerra

San Pedro Sula. – Fue agasajada con un ameno baby shower, Susana Carrasco Salinas de Guerra, quien está a escasos dos meses de dar a luz a su segundo hijo. La fiesta temática “Love you to the moon and back” para celebrar el nacimiento del nuevo miembro de la familia Guerra-Carrasco, fue organizada por familiares y amigas de la futura mamá, en el salón Oxford del hotel Hilton Princess.

Susana se mostró radiante y muy feliz, al enfundarse en su atuendo color Ivory, armonizando de manera perfecta con la paleta de colores de la maravillosa puesta decorativa creación de Sonia Pineda Eventos.

Nubes y luna ambientaron la escena para brindar una amena tarde a la guapísima agasajada, protagonista de la tierna bienvenida a su bebito.

Fueron las anfitrionas del agasajo maternal: Inés Salinas, Mayra Mejía, María Ordoñez, Mercedes Merlo, Yumisha Muñoz, Milady Salinas, Karen Sampang, Nadia Merlo, Wendy Salinas y Kellyn Pineda.

El segundo bebe de Susana Carrasco Salinas será varón, y junto con su esposo, Jerry Guerra Mejía esperan con mucho amor el feliz advenimiento de su pequeño para la primera semana de junio, cuando por fin lo tendrán en su regazo.

Fotos El Diario HN