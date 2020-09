Ejecutivo reitera petición al CN para que apruebe Plan Financiero de Rescate Solidario

Tegucigalpa.- El presidente Juan Orlando Hernández reiteró este lunes la petición al Congreso Nacional para que apruebe el Plan Financiero de Rescate Solidario enviado por el Ejecutivo para apoyar la reactivación de sectores como la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) y el turismo, que están entre los más afectados por la pandemia de covid-19.

“Han pasado semanas (desde la entrega de la iniciativa) y el Plan Financiero de Rescate Solidario para salvar las Mipyme no avanza. Igual apoyo necesita el turismo, restaurantes y otros”, expuso el mandatario.

El gobernante expresó que “vuelvo y pido al Congreso Nacional, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Banco Central de Honduras, bancos e instituciones financieras que nos pongamos la mano en el corazón y seamos solidarios con la angustia de miles de emprendedores”.

“Trabájenla juntos para atender esta necesidad nacional”, exhortó.

Los alcances

Hernández argumentó que el rescate de la economía pasa por atender a estos sectores que representan más del 70% de los empleos del país.

El Plan Financiero de Rescate Solidario propuesto por el Ejecutivo tiene como objetivo tener plazos más amplios y que se baje la tasa de interés a 2 % mensual, es decir al 24 % anual, y los créditos que andan por 17 % anual se puedan bajar al 12 %.

Además, busca que no se castigue a las personas en la Central de Riesgos para no afectar su récord crediticio y que no haya cargos moratorios por servicios con las empresas públicas.

El llamado

El gobernante señaló que “en el caso del transporte, turismo y la Mipyme son de los sectores más golpeados en sus economías. Han estado prácticamente cerrados, sin operar”.

En el caso del transporte, dijo Hernández, se ha buscado ayudarles a los trabajadores con un apoyo financiero a cada uno de ellos y sus familias.

Luego se cubrirá el total de ese sector, afirmó Hernández, y añadió que “no es posible que algunos bancos estén cobrando intereses sobre intereses a algunas personas en sus negocios”.

“Mi llamado ha sido al Congreso Nacional, y lo reitero hoy con mucho respeto, de que se atienda al sector que más empleo le genera a Honduras, la Mipyme que representa el 70 por ciento de los empleos”, remarcó.

“Ya casi ha pasado un mes desde que mandamos esa iniciativa al Congreso Nacional para su discusión. Lo he dicho en privado y en público con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), con la CNBS y BCH para que se pongan la mano en la conciencia” para apoyar a “todas aquellas personas que están viviendo en zozobra por su situación financiera”, puntualizó.

“Se está cobrando intereses sobre intereses y cargos moratorios, lo que genera una asfixia financiera. La banca y cooperativa no pueden pretender ganar lo mismo que venían ganando antes de la pandemia”, reflexionó.

“Acá todos tenemos que poner de nuestra parte. La banca, cooperativas, financieras y el Gobierno con el BCH revisando las tasas de encaje bancario para tirar ese salvataje adicional para la Mipyme”, indicó Hernández.

“Le digo a los diputados: yo sé que algunos bancos les están hablando y les están diciendo que no se tomen esas medidas. Yo les digo a los bancos: no pueden perder los clientes que religiosamente antes de la pandemia venían pagando sus préstamos. No los pierdan “, subrayó.

Reactivación del turismo

El presidente Hernández dijo que la reactivación del sector turismo se hará paulatinamente, pues “no se puede esperar el mismo flujo de turistas extranjeros al país”, pero sí se puede reactivar de manera interna en las zonas de reservas naturales con el distanciamiento social.

“Tenemos que prepararnos a la reactivación. Algún día esto pasará. Pero lo que no puede estar pasando es que les estén llamando a los negocios de turismo para rematarles sus bienes; eso no puede ocurrir “, apuntó.

“Tenemos que sentarnos todos, el BCH, CNBS desde el Ejecutivo, el Congreso Nacional, la AHIBA y los bancos a construir esta herramienta de alivio financiero para la Mipyme”, afirmó el gobernante.