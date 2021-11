El 81.5% de la población de Nicaragua se abstuvo de votar, elecciones en las que Daniel Ortega compitió por un quinto mandato

Photo Credit To Foto: AFP

MANAGUA. – El 81.5% de la población de Nicaragua se abstuvo de votar en las elecciones presidenciales de ayer, en las que el presidente Daniel Ortega compitió por un quinto mandato, según la estimación de la organización de vigilancia electoral Urnas Abiertas.

Al cierre de esta edición, el Consejo Supremo Electoral no había dado ningún mensaje sobre los resultados.

El proceso se llevó a cabo entre críticas de la comunidad internacional.

La elección que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, orquestaron fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa”, aseguró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el cierre de casillas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que recibió información sobre allanamientos, detenciones arbitrarias, hostigamiento y restricciones a la prensa.

La CIDH insta al Estado a cesar la represión contra líderes y lideresas de oposición, y defensoras y defensores”, expresó vía Twitter.

La jornada electoral, para la que estuvieron llamados a votar 4.4 millones de ciudadanos, fue observada por acompañantes de 27 países, segín el CSE.

Si bien en algunas casillas se registraron filas de votantes, las agrupaciones opositoras denunciaron una baja participación.

Los comicios se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100 mil exiliados.

Tras votar junto a su esposa, Ortega arremetió contra los opositores y justificó las detenciones.

Estaban conspirando, no querían que se realizaran estas elecciones (…) Son demonios que no quieren la paz”, aseveró.

El exguerrillero sandinista enfrentó a cinco candidatos desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno con el fin de simular una oposición y unos comicios democráticos.

Raquel Baltodano, ayudante en una tienda de abarrotes de Managua, dijo que acudió a sufragar presionada.

Mi patrona es sandinista y me dijo que si no votaba me iba a correr del trabajo”, expresó.

Con información de AP, Reuters, AFP