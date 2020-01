El especial momento en el que Ozuna le pide matrimonio a su compañera Taína (+ video)

Tras ocho años de relación, el cantante urbano Ozuna le pidió matrimonio a su compañera Taína Marie Meléndez.

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato, pero estaba esperando un momento especial, (porque) no tenía tiempo. Quería pasarla bien y que ella entendiera que la familia es lo más sagrado y más grande en la vida, y en este tiempo tan especial que estamos pasando, las navidades, la pasamos súper, hicimos mucha rumba, vinimos aquí a celebrarlo y pues le pedí matrimonio porque yo quería casarme”, expresó Ozuna ante un grupo de familiares que se reunió con ellos para celebrar la ocasión.

El especial momento, en el que Ozuna y Taína están acompañados por sus dos hijos Sofía, de 6 años, y Juan Andrés, de 3, quedó grabado, y el artista publicó el vídeo en su cuenta de Instagram con un calce que lee: “Un día muy especial”.



De inmediato, colegas, como el reguetonero Wisin y la cantante española Rosalía -con quien Ozuna grabó el dúo “Yo por ti, tú por mí”- lo felicitaron en los comentarios.

Tras despedir el año en Las Vegas, Ozuna y su familia de trasladaron a un destino de deportes de nieve cuya localización no fue precisada.

“Soy un tipo claro, no he sido fácil. Han sido ocho años casi ya, no de matrimonio, de noviazgo, en altas y bajas pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos… es bien difícil la juventud, el cambio tan rápido de ser un niño que andaba en bicicleta a tener una esposa que me ame mucho, que de la vida por mí, yo no sabía lo que era eso hasta después de varios años y de verdad que pues lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato”, fueron las palabras con las que Ozuna inició su mensaje.

El 24 de diciembre pasado, también con un mensaje en su cuenta de Instagram, Ozuna celebró ocho años de relación con su esposa. “Celebrando ocho años con mi esposa, y este mes cumple Jacob y cumple Sofi. Los amo con la vida. Mi gente, cuida a tu familia, que son los únicos reales que te aman solo a cambio de amor y cariño, feliz Navidad”, escribió el artista junto a una imagen en la que aparece con su familia.

En lo profesional, el 2019 fue un año de éxitos para Ozuna. Rompió el record de Latin Billboards ganados, estableció cuatro récord Guinness, contó con varios temas en el tope de las principales listas de reproducción de música, estrenó “Qué leones”, participó en “Fast & Furious 9”, llevó la música latina la parada de Macy’s y lanzó su tercer álbum de estudio “Nibiru”, tras un millonario acuerdo con Sony que fue descrito como uno de los de mayor envergadura suscrito por un artista latino en la reciente historia musical.

En lo personal, los primeros meses del año pasado estuvieron marcados por el escándalo, luego que fuera vinculado en una investigación relacionada con Kevin Fret, un joven trapero asesinado en enero de 2019. Ozuna tuvo que comparecer a la Fiscalía de San Juan en febrero. La especulación que causó la investigación llevó al artista a revelar que había sido extorsionado por Fret y que existía un vídeo sexual que grabó cuando era menor de edad y pidió disculpas por lo que calificó como un error de juventud.

Tanto en sus momentos de gloria profesional, como en sus días más difíciles, su esposa siempre lo apoyó. En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Ozuna aseguró que su compañera de vida y sus hijos lo conocen a la perfección por lo que se limitó a “explicar la que hay, ya que mi esposa sabe quién soy”. “Después que tu familia te conozca realmente cómo eres lo demás no importa. Con todo lo que pasó siento que la gente cogió más fuerzas para apoyarme. La gente está bien identificada conmigo”, dijo entonces el intérprete de “Baila, Baila, Baila”.

Se espera que el artista inicie en febrero en República Dominicana una gira que lo llevará por varios países de Europa y América.

Con información de El Nuevo Día