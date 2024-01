Elon Musk respalda la idea de que habrá 1.000 millones de robots humanoides para el 2040

El propietario de Tesla, Elon Musk, coincidió con el fundador del laboratorio de investigación de inteligencia artificial Midjourney, David Holz, quien afirmó que podría esperarse que para la década de 2040 existieran “1.000 millones de robots humanoides en la Tierra“.

“Probablemente suceda algo así, siempre que los cimientos de la civilización sean estables“, comentó Musk, en respuesta a la predicción de Holz, quien cree cree que 100.000 millones de robots, “en su mayoría extraterrestres”, estarán en todo el sistema solar para la década de 2060.

Probably something like that, provided the foundations of civilization are stable

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2024