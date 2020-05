Empresarios del norte recomiendan al Gobierno replantear estrategias en la emergencia por Covid-19

San Pedro Sula.- Asesores miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, (CCIC), exhortaron este viernes al Gobierno de la República a hacer un cambio de estrategias en el manejo de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El Presidente de la CCIC, Pedro Barquero, junto a miembros de la Junta Directiva, el expresidente de CCIC, Luis Larach, los asesores Mario Faraj, José Martín Chicas, Salomón Ordóñez, Antonio Handal, Kathia Yacamán, Ryan Bernhand entre otros, coincidieron en la necesidad de que el Gobierno replantee las estrategias siguiendo las recomendaciones de los expertos en Salud.

Barquero expresó que una de las recomendaciones de los expertos de salud es la aplicación masiva de pruebas de Covid-19 para poder tener un mejor control y poder poco a poco reactivar la economía, ya que es necesario debido a que sectores como los Mipyme están en una grave situación ante la falta de ingresos por más de 40 días.

“Los Mipymes están en calamidad, ellos empiezan a sufrir desde el día uno; lo mismo las empresas medianas que aguantan un par de días y aún la gran empresa después de unas semanas empieza a sufrir. En resumen todo el pueblo hondureño está sufriendo y necesitamos que haya un cambio en las estrategias, sobre todo en lo concerniente a la salud y a la economía”, señaló el presidente de la CCIC.

Luis Larach, expresó que la vida y la economía de los hondureños son prioridad, ya que no solo por la pandemia se pueden perder vidas sino también al no tener una economía saludable porque provoca inestabilidad social y delincuencia.

Larach considera que se debe planear ya la reactivación económica y poner al alcance del pueblo hondureño el tratamiento médico preventivo contra el virus.

“Gracias a Dios y a la ciencia nos está aclarando el panorama en el tema de salud, se estaba tratando de manera equivocada la enfermedad; se puede hacer mucho en el área preventiva, hay que hacer las pruebas necesarias pero también hay pruebas que después de 16 días no han dado los resultados y no se están haciendo las suficientes, llevamos siete semanas en esto. No podemos seguir así, se están muriendo empresas y se están perdiendo empleos no solo temporales sino también permanentes, tanto formales como informales”, dijo Larach.

El también expresidente del Cohep considera que hay que trabajar en el plan de reactivación económica con todas las medidas de bioseguridad .

“Creo que la población ya está consciente y hay que exigirle al Gobierno el tratamiento sencillo y económico que se puede dar a tiempo y es más barato que la misma prueba, que se ponga a disposición de la gente para que se empiece a tratar a los primeros síntomas”, dijo Larach.

José Martin Chicas, miembro y asesor de la CCIC, dijo que ahora se requiere un liderazgo para que en corto tiempo y sin saltar las disposiciones de Salud y dl Colegio Médico, se defina un plan para volver al trabajo.

“Si hay algo que no es asintomático en este momento es el hambre, las suspensiones laborales son miles y hay que actuar con responsabilidad. Las diferentes Cámaras y asociaciones debemos concretar con Salud un plan para discutirlo con el Presidente del país para buscar el equilibrio entre la salud y no perder la esencia que nos mantiene vivos que es el trabajo”, dijo Chicas.

El empresario Ryan Bernhand considera que es importante mantener la economía porque las suspensiones de trabajo que ascienden a 500 mil a la fecha se convertirán en empleos perdidos que pueden afectar a más de dos millones de hondureños. “Sino reactivamos la economía con protocolos de bioseguridad, lo que se nos avecina será mucho peor que la pandemia actual que nos está azotando”, señaló.El presidente de la CCIC reiteró que es prioridad del sector privado cuidar la salud y la vida de los hondureños y como parte de proteger la vida también está la responsabilidad de velar por los medios de subsistencia.

“Necesitamos encontrar el equilibrio entre la salud y la economía, en otros países ya lo están haciendo. Es necesario que el Gobierno de la República atienda las recomendaciones de Salud que nos dicen cómo debe ser el manejo de la emergencia, la cual no necesariamente debe ser todos encerrados, sino a través de cercos epidemiológicos, identificar los focos de contagio e ir aislando a esas personas y a esas zonas. Son los expertos en salud que nos deben guiar en este camino y es responsabilidad del Gobierno escuchar a cada uno en sus áreas de experiencia”, agregó Barquero.