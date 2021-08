Fernanda Castillo causa polémica al expresar que quienes no se quieren vacunar no deberían exigir atención médica si se infectan

La pandemia del covid-19 sigue golpeando fuertemente a México y muchos hacen llamados a la población para que se vacunen, especialmente para aquellos que aún no creen en el virus y, por ende, en la vacuna. Los famosos no se han quedado atrás, aunque algunos ya han subido de tono sus mensajes, tal es el caso de la actriz Fernanda Castillo.

La estrella de series como El Señor de los Cielos y Enemigo Íntimo ha causado polémica luego que en su cuenta de Instagram señalara que aquellos que no se quieren poner la vacuna no deberían exigir atención médica si se infectan.

“Si usted rechaza la vacuna, es su derecho. Pero háganos el favor y rechace también el tratamiento si se infecta de covid-19. Así, al menos, le deja el chance a otros de salvarse”, escribió la mexicana en sus historias.

En México, así como en la mayoría de otros países, la vacunación contra el covid-19 no es obligatoria; sin embargo, desde el inicio muchos han tenido posiciones conspirativas, al punto de llegar a viralizarlas en redes sociales. Algunas de esas posturas han sido que con la vacuna se inyectaría un chip en las personas o que estaban compuestas por fetos humanos.

El mensaje de Fernanda Castillo fue compartido por varias cuentas o medios de comunicación, por lo que sus fans comenzaron a opinar, algunos la apoyaron y otros no estuvieron de acuerdo.

“’Totalmente de acuerdo’, ‘¿Y es que acaso los vacunados no contagian’, ‘Me parece bien, ¿si no quieren la vacuna por qué deben tener el tratamiento’, ‘El cuidado médico no se niega, sépalo’, ‘Como chingan con la vacuna’”, son algunos de los comentarios que han hecho usuarios de redes sociales.

Fernanda Castillo recibió la vacuna a principios del mes de julio y ese día agradeció por tener esa oportunidad.

“Agradecida de tener la oportunidad de cuidar mi salud, la de mi familia y la de todos los que me rodean. Si tienes opción, si puedes decidir, vacúnate por todos los que ya no pueden o ya no están”, escribió la famosa actriz el pasado 13 de julio.

