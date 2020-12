Fruit of the Loom dona moderna máquina de rayos X al hospital de El Progreso

El Progreso, Yoro. – Una moderna máquina de rayos X, con su respectiva reveladora de imágenes y protector eléctrico valorada en L1,126,500 donó este jueves la Corporación Fruit of the Loom, Inc. al hospital de El Progreso, por medio de su programa de Responsabilidad Social Empresarial – Acción Voluntaria, y gracias a fondos propios de la compañía, donaciones de proveedores, fondos recolectados en Caminata Familiar “Camino con Destino 2019” que realiza la empresa y con la colaboración de los voluntarios.

La donación consiste en una Unidad Rx Estacionaria, marca Ecoray, modelo 525 PLUS. El equipo además posee una reveladora marca HU.Q. También incluye un regulador de voltaje marca Staco Energy.

Con todo lo anterior, el Hospital, después de 12 años, cuenta con una moderna máquina nueva de Rayos X para el uso y comodidad de los pacientes, personal médico y familiares que hacen asisten a este centro hospitalario.

Fruit of the Loom extiende un agradecimiento especial a empresas como Grupo Opsa, Diunsa, Gatorade, Villanueva Industrial Park, BIT EL SALVADOR, IDEA y Crowley, Fundacion Hospital Mario Catarino Rivas y demás proveedores, ya que gracias a su apoyo se hizo posible la Caminata Familiar “Camino con Destino” 2019, lo que permitió obtener los fondos necesarios para este valioso proyecto.

Con ello, se logra mejorar la calidad de atención al paciente usuario, así como las condiciones para que el personal médico pueda desarrollar de una mejor manera su labor en pro de la salud y la vida de muchos hondureños.