Gala por el 78 aniversario de la Escuela de Música Victoriano López en homenaje al Cuerpo Consular Sampedrano

San Pedro Sula. – La Fundación Filarmónica de San Pedro Sula realizó el concierto de gala “Éxito y Esperanza” con motivo del 78 Aniversario de la Escuela de Música Victoriano López, y a la vez rendir homenaje a la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, recital que se llevó a cabo el 30 de noviembre en el Teatro José Francisco Saybe.

En este evento se hizo gala del talento musical de los jóvenes que se forman en esta prestigiosa institución musical orgullo de San Pedro Sula, y que recién han regresado de una exitosa gira artística de la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana, Estados Unidos.

El Concierto fue ofrecido por la Orquesta Sinfónica Victoriano López bajo la dirección del maestro Jorge Luis Banegas y como invitados especiales el Coro de la Universidad de San Pedro Sula.

El recital registró una importante afluencia de invitados espaciales entre ellos: cónsules acreditados en la ciudad, autoridades de gobierno, representantes de las empresas patrocinadores y amantes de la música clásica, que pudieron disfrutar de un repertorio sinfónico con obras como: Pomp and circumstance march 1, Allegro, Sinfonia No 5 de do menor, A Chrismas Festival, Zchardas, Vals de las flores, Aleluya y Carmina burana “O Foruna”, entre otras.

Durante la velad musical, el presidente de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, ingeniero Rafael Flores y la Master Cristina Mejía entregaron placa de reconocimiento a la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, misma que fue recibida por su presidente, ingeniero José Martín Chicas acompañado de sus compañeros diplomáticos. Así mismo, se hizo entrega de mención especial a egresados de la Escuela Victoriano López con trayectoria internacional.

Fotos: El Diario HN