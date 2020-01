Gobierno entrega beneficios de Vida Mejor a más de 580 familias de 5 municipios de Cortés

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- A través de la plataforma social Vida Mejor, impulsada por el Gobierno de la República, la primera dama, Ana García de Hernández, entregó viviendas, pisos, techos y letrinas a más de 580 familias de cinco municipios del departamento de Cortés, en un acto realizado en Santa Cruz de Yojoa.

Entre los beneficiados se encuentra don Saturnino Ventura, de 79 años, quien luego de perder a su esposa por una enfermedad, perdió los ánimos y las esperanzas de vida, sin imaginar la buena noticia que llevarían los Guías de Familia a su humilde hogar.

Ventura vivía en una casa de madera y piso de tierra, junto a uno de sus hijos y un nieto, quienes sufrían enfermedades durante la temporada lluviosa.

Sin embargo, ahora agradece a Dios y a la pareja presidencial por otorgarle una casa digna, “porque yo vivía en una casita que ya se me caía, el aire casi me la botaba, pero ahora ya me siento feliz, porque el presidente Hernández, la primera dama y todas las activistas de Vida Mejor me ayudaron”, dijo muy contento en su nueva vivienda el señor Ventura.

La primera dama, Ana García de Hernández, explicó durante su intervención que con este proyecto social que promueve el Gobierno se brinda una vida mejor a miles de habitantes de las aldeas más postergadas del país, porque la misión del presidente Hernández es continuar haciendo justicia social con las familias más pobres de Honduras.

De acuerdo con la esposa del mandatario hondureño, el programa Vida Mejor “continuará llegando a miles de hogares del país, porque es un proyecto que para Juan Orlando y para mí representa un sueño hecho realidad”.

Este Gobierno se ha caracterizado por el fuerte apoyo a los programas sociales, “pero pese a las fuertes críticas de las personas que no nos quieren ver trabajar, reitero el compromiso de Juan Orlando de ayudar a las personas que más lo necesitan”, remarcó García de Hernández.

La primera dama agregó que el objetivo del presidente Hernández es terminar su mandato con la frente en alto, luego de haber desarrollado importantes proyectos en beneficio de los más necesitados y generar oportunidades a miles de hondureños.

Ejecución e inversión

Los municipios beneficiados con la entrega de viviendas, pisos, techos y letrinas son Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, San Antonio de Cortés, Potrerillos y Pimienta, donde se benefició a más de 580 familias.

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), invirtió en esos cinco municipios del departamento de Cortés 4,6 millones de lempiras.

Además, a través de la ejecución de los proyectos sociales se generaron más de 50 empleos entre los pobladores de las comunidades intervenidas.