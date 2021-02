Gobierno hace masiva entrega de ayuda humanitaria a familias de Pimienta afectadas por tormentas Eta e Iota

Pimienta, Cortés. – En el marco de la Operación No Están Solos, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández continuó este jueves la entrega de paquetes de ayuda humanitaria de Vida Mejor a familias que resultaron afectadas por las inundaciones por las tormentas Eta e Iota en barrios y colonias del municipio de Pimienta, Cortés.

La entrega en la comunidad de La Sanis, barrio Marvin Umaña y colonia La Hacienda fue encabezada por la designada presidencial María Antonia Rivera y el ministro de Promoción de Inversiones, Luis Mata, quienes escucharon las necesidades de los pobladores y lo duro que fue el paso de las tormentas por este sector.

“En esta oportunidad estamos en La Sanis, que es parte de Pimienta. Venimos aquí a hacer realidad el compromiso de entregar las camas, kit de higiene, la estufa, Bolsa Solidaria. Hemos estado conversando con las familias y viendo el impacto que tuvieron los dos huracanes aquí”, manifestó la designada presidencial.

Rivera adelantó que “definitivamente vamos a regresar a entregarles láminas para que terminen de reparar sus casas y apoyarles con un bono de solidaridad. Les queremos decir que no están solos, aquí estamos”.

El compromiso es deuda

El ministro Luis Mata dijo que “el presidente lo ha dicho: el compromiso es deuda, y nosotros las deudas las cumplimos. Aquí estamos en La Sanis, sector de Pimienta que ha sido una de las zonas más afectadas, pero aquí estamos haciéndoles entrega del kit de familia y esa esperanza que necesitan después de haber pasado estas dos tormentas”.

“Aquí estamos, no están solos, y los compromisos los cumplimos como el presidente lo ha dicho desde siempre”, añadió el funcionario.

Gracias por ayuda

Francisco Calderón, vecino de la colonia La Hacienda, manifestó que “gracias porque estamos contando con la ayuda del Gobierno de Honduras y del ministro Mata que han venido a entregar estas ayudas a tanta gente que en realidad lo necesita”.

“Estamos felices porque las camas que teníamos se nos arruinaron y ya ahorita vamos a poder dormir en camita nueva. En Pimienta, no estamos solos; gracias, presidente, por toda esta ayuda”, agregó Calderón.

Muy feliz

Reina Gómez, habitante de La Sanis, indicó que “yo voy muy feliz para mi casita con mis cositas. Le doy gracias a Dios y al presidente Juan Orlando Hernández porque nos hizo nuestro sueño realidad y siempre hemos confiado que no estamos solos”.

“Fue duro perderlo todo, aquí nadie quedó sonriendo, unos perdimos más que otros, algunos quedaron sin casas y en mi caso solo lo material, pero Dios no desampara a nadie. Muchas gracias presidente Juan Orlando Hernández y que Dios me los siga bendiciendo porque no estamos solos”, finalizó Gómez mientras sostenía su nueva estufa.