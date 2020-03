Gobierno promueve bellezas y gastronomía que ofrecen los destinos turísticos del Distrito del Sol

Marcovia, Choluetca.- En el marco de la Campaña de Verano 2020 “Descúbreme Soy Honduras“, el presidente Juan Orlando Hernández realizó un recorrió por Marcovia para promover las bellezas naturales que ofrece el destino turístico Distrito del Sol.

Hernández tiene como objetivo potenciar el turismo en el sur, lo que significa también mejorar hoteles, restaurantes, infraestructura vial y marítima, áreas protegidas, manglares y agroindustria, así como atraer nuevas inversiones a medida que crezca la demanda.

El jefe de Estado desarrolló un recorrido en lancha por la playa El Edén, luego El Chismuyo y culminó en la playa El Venado, donde se hacen las liberaciones de tortugas.

Espaldarazo para el más humilde

Hernández tuvo la oportunidad de disfrutar de las bellezas que ofrece la zona del Golfo de Fonseca, en el Pacífico, y conversó con hondureños que han salido adelante con sus negocios de gastronomía, como don Prudencio Auceda, de 57 años de edad y propietario del restaurante Rancho Marinero, ubicado en la playa El Edén.

Hoy fue un día especial para don Prudencio, ya que el presidente Hernández degustó algunos de sus platos, pues en la mesa resaltaban el pescado frito, ceviche, sopas marineras, curiles, camarones y dulces de leche, entre otros.

“Me siento orgulloso, porque he estado a la par del presidente Hernández. Me saludó y lo primero que él hizo fue probar un plato de ceviche; eso me encantó tanto”, dijo Auceda, mientras presumía de sus manjares entre el fuerte calor que imperaba en la zona del Distrito del Sol.

A los turistas, don Prudencio les dijo: “Tenemos buenas carreteras, buenas comidas y una súper atención”.

Asimismo, el alcalde de Marcovia, Nahún Cálix, del Partido Liberal, reconoció el interés y el apoyo de titular del Ejecutivo para impulsar el desarrollo de esta zona del país.

“Es importante el acompañamiento de presidente Hernández”, dijo Cálix, “y eso ayuda a que los ciudadanos puedan tener confianza para que la gente pueda venir con tranquilidad en la zona sur del país, donde están los mejores mariscos”.

Embajadores

Esta iniciativa del Ejecutivo tiene como propósito invitar a todos los hondureños a recorrer, conocer el país y convertirse en embajadores de las riquezas naturales.

“Estamos contentos de estar aquí en esta belleza natural, algo impresionante; también es el momento para que el hondureño sepa que ahora estamos contando con mejores carreteras, faltan otras de acceso a las zonas turísticas, que es parte de lo que está planificado ya en construcción”, dijo Hernández, quien fue acompañado por la ministra y el viceministro de Turismo, Nicole Marrder y Selvin Barralaga, respectivamente.

Señaló que en el marco del inicio de la Semana Santa “el hondureño debe aprender a disfrutar su país; estamos en una estrategia de montar un sistema turístico interno de primera para que después veamos el salto a lo que es el gran turismo en los extranjeros”.

“Esto es parte de lo que pueden venir a ver. Imagínense, padres de familia, que sus niños que quizás nunca han visto una tortuga ni por televisión, pero la puede venir a ver aquí en vivo (en Tortuguero Playa El Venado), verlos cómo nacen y cómo las liberan a las tortugas”, expresó Hernández.

El gobernante exhortó a los turistas a que “disfruten de estas bellezas naturales”.

Afirmó que “estoy viendo que en la zona sur empieza un movimiento fuerte turístico y están mejorando cada vez más sus productos; la gastronomía aquí es impresionante”.

Según informes de las autoridades de la Secretaría de Turismo, para esta Semana Santa se espera una movilización de más de 3,7 millones de turistas que dejarán una derrama económica de 6.400 millones de lempiras en todo el país.

Al concluir el recorrido, el presidente Hernández sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes de la Asociación Regional de Pescadores Artesanales del Golfo de Fonseca (Urpagolf), Desarrollo Económico Inclusivo Territorial (Deitsur) y productores de marañón, entre otros.