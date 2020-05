Gregorio Pernía “El Titi” de “Sin senos sí hay paraíso” llega a los 50 años mejor que nunca (+fotos)

El actor colombiano Gregorio Pernía, quien se desempeñó como “El Titi” en su papel en la serie “Sin senos sí hay paraíso”, compartió a sus seguidores su cumpleaños número 50 dejando claro que está mejor que nunca.

“Mis 50. Agradezco que lo que tengo y los aprendizajes que he obtenido no me llegaron fácil, pues de esta manera son aún más valiosos”, empezó diciendo el artista en el post de la publicación.

Además, en su escrito aprovechó para agradecerles a sus hijos a su esposa y a todos esos pequeños momentos que han hecho de su vida algo especial; incluso, a sus miedos y a sus caídas, pues de estos ha aprendido demasiado.

Gregorio también reconoció la importancia de sus seguidores en su vida, pues muchos de ellos lo han visto crecer a nivel profesional, personal y le han ayudado a llevar “comida a la casa”.

Esta es la foto que ya cuenta con más de 261.000 ‘likes’ y varios comentarios de sus seguidoras enamoradas, quienes aún lo recuerdan como ‘El Titi’; incluso, sus colegas Carolina Gaitán, Carmen Villalobos y Diego Cadavid lo felicitaron.



Ver esta publicación en Instagram Acordarme de ti .me hace feliz Una publicación compartida de Gregoriopernia1 (@gregoriopernia) el 19 Feb, 2020 a las 3:03 PST