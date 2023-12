Grupo Elcatex galardonado con el Premio “Ciudadano Corporativo de las Américas” 2023

Washington DC. – En una ceremonia llevada a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington y presidida por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, Grupo Elcatex, representado por su CEO, Jesús Canahuati, ha sido honrado con el Premio “Ciudadano Corporativo de las Américas” 2023.

El Premio CCA constituye el reconocimiento más importante y prestigioso en toda la región otorgado anualmente por The Trust for the Americas y la Organización de los Estados Americanos a empresas del sector privado que destacan por su compromiso excepcional con la responsabilidad corporativa, promoviendo valores de creación de riqueza, inclusión y desarrollo sostenible en las Américas.

Un Modelo de Negocios con Propósito

Grupo Elcatex basa su modelo de negocio en la centralidad del ser humano como eje fundamental de sus operaciones, orientado por cuatro pilares esenciales: un crecimiento del negocio con propósito, el enfoque en el talento humano, un compromiso con las futuras generaciones y hacia la comunidad.

En línea con su compromiso con las futuras generaciones y la promoción de la igualdad desde 2020, Grupo Elcatex se ha dedicado a incrementar la participación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) dirigidas por mujeres en su cadena de proveedores, lo que ha involucrado capacitaciones para directivos y personal de adquisiciones, medidas para mejorar los procesos de incorporación de nuevas PYMEs propiedad o lideradas por mujeres y que su fuerza laboral está compuesta en su mayoría por mujeres, fortalecimiento de capacidades en dichas empresas, y eventos que propician oportunidades para la apertura de nuevos mercados y acceso a financiamiento. Esta es la primera operación en América Latina y el Caribe que forma parte de la iniciativa We-Fi, una alianza orientada a desbloquear financiamiento y facilitar el acceso al mercado para empresas dirigidas o propiedad de mujeres.

Compromiso con el desarrollo económico de las PYME Mujer

Al recibir este galardón el Sr. Canahuati comentó: “En Grupo Elcatex, orientamos todas nuestras iniciativas y esfuerzos hacia las personas. Nos enorgullece profundamente nuestro compromiso con el empoderamiento y la inclusión de las mujeres. Trabajamos de manera constante e incansable para proteger e integrar a los grupos con menos oportunidades en nuestra sociedad, centrándonos especialmente en la promoción de causas que respaldan el desarrollo de las mujeres”.

En el marco de esta iniciativa, hasta la fecha, Grupo Elcatex ha incorporado a su cadena de suministros a 61 nuevas PYMEs Mujer. Un total de 79 PYMES lideradas y pertenecientes a mujeres conforman la cartera actual de proveedores, logrando un incremento en la facturación de estas empresas de casi cinco veces el volumen de compras en comparación con el año inicial.

Este modelo de inclusión de empresas PYMEs lideradas por mujeres es altamente replicable para cualquier empresa que busque fomentar oportunidades de crecimiento para las mujeres. Subrayamos la importancia del compromiso de la alta dirección en iniciativas que promuevan la igualdad, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y propiciar oportunidades equitativas para los negocios liderados por mujeres.