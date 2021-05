Hernández agradece apoyo de países amigos para que el pueblo hondureño tenga la vacuna contra la covid-19

Tegucigalpa. – El presidente Juan Orlando Hernández reafirmó hoy lunes que la pronta adquisición de vacunas contra la covid-19 es fundamental para la recuperación de la actividad económica de la nación, por lo que llamó a los países que tienen exceso de vacunas a que las donen o las vendan.

El mandatario hondureño informó que se están haciendo las gestiones en Estados Unidos, la República de China (Taiwán) y Honduras para que los países socios donen o vendan las vacunas que no están utilizando.

“Si no pueden donarlas, no hay problema; nosotros tenemos dinero para comprarlas, pero no dejen vencer esas vacunas, por favor”, expuso.

Hernández aseguró que, si no se cuenta con las vacunas pronto, aunque lo demás camine es difícil que la actividad económica se recupere, por lo que reafirmó la urgente necesidad de agilizar el proceso de adquisición de vacunas.

“De nada sirve el dinero si no podemos adquirir las vacunas rápidamente”, insistió.

“El mensaje que le hemos dicho al canciller (Lisandro Rosales), y ahora lo hago público, es que si China está atendiendo a sus amigos de manera fuerte y agresiva, y vienen esas vacunas para Honduras, pues para nosotros primero es la vida”, manifestó.

Aseguró que el Gobierno está dispuesto a comprar vacunas a los países que tengan un exceso y no las estén utilizando.

La recuperación rápida de los empleos y de la economía, que se traduce en más y mejores ingresos para los hondureños y la región, debe ser acompañada con el proceso de vacunación; de lo contrario, mucha gente no va a salir a trabajar y no podrá hacer crecer sus negocios mientras no se vuelve a la actividad normal, indicó el presidente hondureño.

Declaró que el costo de los equipos de bioseguridad en hospitales y centros de triaje es tremendo; adicionalmente, se están adelantando desembolsos a las alcaldías para los centros de triajes.

“Eso es un costo altísimo que mientras no estemos inmunizados sigue creciendo”, aseveró.

Apoyo de países amigos

Hernández agradeció a El Salvador por su voluntad de apoyar con vacunas a algunas alcaldías hondureñas, lo cual consideró como un gesto de reciprocidad por el apoyo con medicamentos que Honduras le brindó al pueblo salvadoreño para atender la pandemia.

“Quiero agradecer esa gestión de esos alcaldes y la respuesta de El Salvador porque, así como en medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador con medicamentos y otros, ellos responden recíprocamente, y estamos recibiendo noticias que nos pueden atender para adquirir la vacuna china, que por razones diplomáticas no está disponible para nosotros”, dijo.

El mandatario hondureño también reconoció a Israel, que fue el primer país en decir presente, con la donación de las 5.000 vacunas Moderna, con las cuales se inició el proceso de vacunación de los trabajadores de salud en primera línea.

“Quiero agradecer también al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque sé que la Presidencia de Israel ha estado haciendo un lobby con la gente de Pfizer y ojalá pronto tengamos un acuerdo, que podría darse esta semana”, manifestó.

Asimismo, agradeció a Nicaragua, que facilitó las pláticas con el Gobierno de Rusia, a la vez que anunció que este viernes llegan 40.000 dosis de Sputnik V, las cuales constituyen el segundo lote de vacunas rusas que llegan al país, teniendo en cuenta que el primer lote comprado por el Gobierno hondureño llegó el pasado 16 de abril.

El mandatario recordó que con el objetivo de agilizar el proceso de vacunación a nivel nacional se acordó con el sector privado que ellos puedan gestionar la adquisición de vacunas a nivel mundial, tal y como lo hicieron con las vacunas AstraZeneca que compraron para el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

De la misma manera reconoció la voluntad del Gobierno de España, porque en la recién pasada Cumbre Iberoamericana el presidente Pedro Sánchez fue muy generoso y aseguró que cuando el pueblo español supere el 50 por ciento de vacunación apoyarán a los países iberoamericanos con la dotación de vacunas.

A la vez, Hernández agradeció a las Naciones Unidas y a todos los socios del mecanismo Covax por el apoyo con las vacunas.

“Eso nos ha ayudado muchísimo, a pesar que ha venido retrasado, como ha sucedido en todos los países”, aseveró.