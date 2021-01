Hernández lanza en Choloma nueva tasa preferencial de 5 % para vivienda social

Choloma, Cortés. – En el marco del tercer aniversario de su segundo período de Gobierno, el presidente Juan Orlando Hernández lanzó este miércoles en Choloma la nueva tasa preferencial de 5 % para la vivienda social, que está dirigida a favorecer a las familias cuyos ingresos son hasta de cuatro salarios mínimos.

En un acto realizado en el complejo habitacional Las Colinas, en Choloma, el mandatario lanzó este nuevo beneficio social, al cual se tendrá acceso por medio de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), que negocia con los desarrolladores de vivienda para ofrecer los proyectos a las personas interesadas.

La tasa anterior para este tipo de proyectos era del 9.7 % a 20 años, pero, con el paquetazo de beneficios anunciados por el presidente Hernández para este año en el sector vivienda, ahora será del 5 % para el mismo segmento de la población y siempre a 20 años plazo.

En residencial Las Colinas se encuentran edificadas 943 viviendas y además se construirán dos edificios multifamiliares de 128 viviendas, por lo que al finalizar el año habrá un total de 1.071 viviendas listas para ser habitadas.

El acto de lanzamiento también sirvió de marco para que el presidente Hernández entregara las llaves de sus viviendas a Nieves Medina Morales, Paola Elizabeth Ramos, Jaquelyn Alarcón y Jorge Brizuela, todos beneficiarios de la nueva tasa del 5 %, en Las Colinas.

Oportunidad nunca antes vista

El alcalde liberal de Choloma, Leopoldo Crivelli, consideró el programa como una importante iniciativa y agradeció al presidente Hernández por el proyecto, sabiendo que unidos diversos sectores de la sociedad se puede trabajar en conjunto en favor de la población.

Verónica Torres, representante de la Sociedad Constructora de Viviendas (Socodevi), consideró el nuevo esquema del 5 % “como una iniciativa que traerá mucho beneficio a los que no han tenido la posibilidad de acceder a una vivienda”.

Según Torres, si con 9,7 % hubo mucho movimiento de personas que se interesaron por obtener su vivienda, con 5 % es seguro que habrá mucha más dinámica y es algo que se debe agradecer al presidente Hernández y su Gobierno.

“Es increíble y nunca antes visto; creo que es una oportunidad que se debe aprovechar y la verdad que no lo podía creer cuando me lo dijeron. Esto vendrá a beneficiar a los que no tenían posibilidad de adquirir su casa”, dijo Nahún Iván Sánchez uno de los pobladores de Las Colinas.

Dignidad para el ser humano

El presidente Hernández dijo sentirse contento de ver realizado el trabajo en favor de la población porque han sido años de labor, pero hoy gracias a Dios se realiza un sueño que implica un elemento de dignidad para el ser humano y que conlleva a que pueda tener su vivienda.

“Después de la tragedia que hemos vivido, la pandemia y las tormentas tropicales, necesitamos fortalecer la economía, poner dinero en el bolsillo de la gente o hacer inversiones para fortalecer la economía y generar empleo, y con este programa estamos haciendo todo eso”, manifestó el mandatario.

También afirmó que el Estado tiene que trabajar para atender al que más lo necesita, se debe generar empleo y eso se hace o logra con el sector de la construcción de viviendas, y por eso la importancia de lanzar la tasa de 5 % de interés para la vivienda social.

Cuota baja de 6.000 a menos de 4.000 lempiras

Al explicar las bondades del nuevo programa, Hernández dijo que este año se pondrá mucho empeño en construcción de vivienda y el ejemplo es que los beneficiarios, si antes pagaban más de 6.300 lempiras de cuota, hoy con el bono de 115.000 lempiras que también entrega el Gobierno la cuota bajará a 3.800 lempiras, con una prima módica de 20.000 lempiras.

“Esto no se había visto antes en el país nunca”, aseguró el mandatario, quien expuso que, para “los que no tienen su casa, esta es la oportunidad, deben aprovecharla porque no recuerdo en mi vida un programa como éste”.

Pero dijo que se necesita que los constructores agilicen sus empresas para generar empleo en Honduras, debido a que la pandemia ha dejado mucho desempleo y por eso se requiere una fuerte inversión del Estado para levantar la economía del país.

Por otra parte, Hernández dijo que ya se ha iniciado la reconstrucción de puentes, carreteras, reparación de bordos y otras obras, pero se debe hacer con un importante análisis, porque se necesita elevar la plusvalía de las propiedades en el Valle de Sula por los problemas que ha sufrido con las tormentas tropicales, y todo eso es generación de empleos.

El gobernante indicó que lo que antes se hacía en cuatro o cinco años esta vez se debe hacer en un año, porque no hay más tiempo, y por eso el fuerte apoyo a las mipymes, agro y vivienda.

5 % más el bono

Debido a las tormentas tropicales Iota y Eta, muchas familias perdieron sus viviendas, pero con el cambio que el Gobierno está realizando en la tasa de interés muchas familias podrán acceder a una vivienda digna con una tasa de interés jamás vista en Honduras del 5 %.

Adicionalmente, las familias recibirán un bono de vivienda que oscila entre 100.000 y 270.000 lempiras.

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, dijo que con este programa la deuda se reduce casi en un 30 % y representa mucho beneficio para los que tienen ese sueño de ser propietarios de su vivienda.

Además, apuntó que la iniciativa representa un importante aporte para los desarrolladores, por la generación de empleo como una cadena de beneficios con diversos sectores buscando dinamizar la economía.

Hasta la fecha, el Gobierno a través de Convivienda ha beneficiado a más de 15.400 familias cuyos ingresos son de cuatro salarios mínimos y 9.934 familias en extrema pobreza para un total de 25.279 familias a nivel nacional.

Además, al atender adicionalmente a la población a través del programa El Sueño de Ser Dueño, orientado a la clase media del país, se ha beneficiado a más de 4.500 familias a nivel nacional.

Hasta ahora son 30.173 soluciones habitacionales las que ha generado el Gobierno del presidente Hernández por medio de Convivienda, con una inversión de aproximadamente 10.643 millones de lempiras.