Hernández llama a comenzar el 2021 con esperanza y trabajar unidos en la reconstrucción

Tegucigalpa. – El presidente Juan Orlando Hernández llamó a los hondureños a comenzar el 2021 con esperanza, optimismo y trabajar unidos por la reconstrucción social y económica sostenible.

Lamentó que el 2020 la pandemia de covid-19 haya puesto al mundo de rodillas y cobrado la vida de más de 3.000 hondureños, así como el impacto de las tormentas Eta y Iota en el país; sin embargo, aseguró que el año pasado será recordado por sacar lo mejor de cada hondureño, unir la nación y ser más solidarios.

Hernández invitó a la población a comenzar el 2021 con esperanza y optimismo y trabajar en la reconstrucción social y económica sostenible, para que el año que recién comienza sea recordado como el año de la transformación.

El 2021 será recordado como el año en el que Honduras se levanta con más fuerza, con más ímpetu, con más determinación, aseguró.

A continuación el mensaje brindado por el gobernante hondureño a través de sus redes sociales.

Hermanas y hermanos hondureños:

Estamos golpeados pero nos levantaremos

El 2020 no fue el año que soñamos, ni por el que tanto trabajamos. Ni ustedes ni nosotros queríamos un año de luto y dolor, de angustia y aflicción.

Todos esperábamos un 2020 más prometedor, un año de éxitos y sueños alcanzados, un año para construir y trascender; queríamos un año de amor, de paz y felicidad.

Nosotros queríamos para el 2020:

· Un país más seguro para vivir

· Un país con menos pobreza y más justicia social

· Un país con más salud y educación

· Un país con las mejores carreteras, puertos, aeropuertos y logística de la región

· Un país con una economía más fuerte y ordenada que llegara paso a paso el beneficio a todas las familias hondureñas

· Un país con sectores económicos en crecimiento como veníamos con agro, infraestructura y pequeños negocios,

· Un país en los ojos del mundo por su turismo vibrante

· Un país atractivo a la inversión

· Un país con dignidad y oportunidades para todos

Esta es la Honduras 2020 que soñamos y que estábamos construyendo.

Hoy, la pandemia de covid-19 nos tiene de rodillas a nosotros y al mundo. Los huracanes Eta e Iota nos golpearon con letalidad. La pandemia nos ha arrebatado más de 3.000 vidas; los huracanes, un centenar.

Pero en medio de estas adversidades podemos decir: Dios es bueno, Dios es fiel.

¡Nos vamos a poner de pie! Esta es la generación que no se rinde, que no desmaya, que no retrocede. Esta es la generación que no se queda en el fango ni en el más profundo abismo.

El 2020 lo recordaremos como: el año que sacó lo mejor de cada hondureño, el año que nos volvió más solidarios, el año que nos unió poco a poco como familias y como nación, el año que nos hizo ver oportunidades donde otros miraban problemas.

¡Aquí nadie se rinde! ¡Aquí nadie dice: no se puede, porque sí se puede! No nos gobierna espíritu de cobardía.

Hoy comenzamos un nuevo año, con esperanza, con optimismo y vamos a secar nuestras lágrimas, vamos a dar vuelta a la página, vamos a comenzar de nuevo.

Honduras se levanta, los hondureños no estamos solos.

Esta crisis generada por la pandemia y dos tormentas destructivas es la mayor de la historia, pero también es una oportunidad. Vamos a tomar lo bueno del año que pasó y de lo malo tomaremos lección.

Hemos avanzado mucho y, por difícil que sea la prueba, no vamos a retroceder en todo lo que hemos logrado. En este 2021 vamos con todo.

Este será el año de inicio de la reconstrucción social y económica sostenible, este será el año del inició de la transformación, este será el año del inicio de la unidad como nación.

Si ustedes están listos, nosotros estamos listos. El 2021 nos levantaremos. Con más fuerza, con más ímpetu, con más determinación.

· Vamos a reconstruir lo que haya sido destruido.

· Vamos a limpiar todo lo que se haya ensuciado.

· Vamos a restablecer todo lo que haya sido suspendido.

· Vamos a reconstruir Honduras con HECHOS.

· Vamos a seguir fortaleciendo el sistema de salud y juntos cuidándonos unos a otros de esta enfermedad del covid-19.

· Vamos a construir los cimientos de la nueva Honduras.

De la mano de Dios y con solidaridad y amor saldremos adelante. Seguiremos construyendo una Honduras en paz, con más salud, educación y dignidad para todos.

Seguiremos apoyando y con más fuerza a los pequeños y medianos negocios, a la producción de alimento, su transformación y comercialización en los mercados nacionales e internacionales, a la reforestación masiva para el cuidado de nuestros bosques y medio ambiente, a la construcción masiva de nuestras carreteras, puentes, escuelas, centros de salud, clínicas y hospitales, viviendas donadas o con financiamiento especial para los que desean hacerse de su casa; vamos a apoyar las familias que lo perdieron todo para que vuelvan a recomenzar.

Seguiremos construyendo una Honduras de oportunidades para todos.

· La agricultura inteligente

· A los micro, medianos y grandes empresas para que nos generen empleos.

· A la inclusión social para que todo el que sueña con emprender, iniciar su negocio

· A la vivienda digna y social, al gobierno digital y la educación virtual

· A la reactivación social y económica de todos nuestros sectores productivos.

· A la transparencia como eje transversal de la gobernanza

· Al turismo, la maquila y call center como grandes generadores de empleo digno

· A la disciplina fiscal y a la responsabilidad financiera

El 2020 nos dejó una gran lección: solo unidos podemos salir adelante.

Este 2021 vamos con todo, nos levantaremos y seremos mejor que antes.

Este próximo domingo 3 de enero nos dirigiremos al pueblo hondureño en Cadena Nacional para darles a conocer los objetivos trazados para este 2021, que será recordado como el año de la RECONSTRUCCIÓN NACIONAL, el año en el que todos nos vamos a reinventar, y que vamos resurgir como una gran nación.

Vamos de la mano de Dios, confiando en sus promesas

Isaías 41:10

“No temas, porque yo estoy contigo;

no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré

con la diestra de mi justicia”.

Dios bendiga a Honduras, Dios bendiga a cada familia hondureña