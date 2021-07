Hernández supervisa avances de la rehabilitación de bordo perimetral del aeropuerto Ramón Villeda Morales

San Pedro Sula. – Ante los daños que causaron las tormentas tropicales Eta y Iota en 2020, el presidente Juan Orlando Hernández supervisó los avances de la rehabilitación de tramos del bordo perimetral del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, obras que generan confianza y seguridad a las aerolíneas.

De acuerdo a un informe de la empresa constructora Diek, encargada de las obras, a la fecha se han rehabilitado 22 tramos y la inversión de este proyecto es de 15.987.794,63 lempiras con fondos provenientes de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS).

En el recorrido también participaron representantes de las aerolíneas Spirit, Avianca, Delta, United y Air Europa.

Para la Administración Hernández es prioridad reconstruir los bordos de protección del Valle de Sula, obras que a la fecha han generado muchos empleos.

Estas obras que está ejecutando el Gobierno benefician a 2.497.586 habitantes distribuidos entre las zonas de los bordos y el resto de habitantes del Valle de Sula.

Comprometido con el Valle de Sula

El gerente general de la Empresa Constructora Diek, Afif Diek, aplaudió las buenas decisiones que ha tomado el mandatario en aras de impulsar y reactivar la economía en el Valle de Sula.

“Estamos concluyendo este proyecto tan importante que es la columna vertebral de nuestro país”, aseveró Diek.

“Presidente Juan Orlando Hernández, gracias, porque usted es una persona que está donde tiene que estar y eso se lo reconozco”, enfatizó.

Aseguró que “hemos hecho este proyecto con los estándares más altos y con la mano de Dios hemos hecho un récord de entregar estos proyectos con la calidad máxima; se ha hecho un trabajo de calidad número uno”.

El gerente general de la aerolínea Spirit, Mauricio Acosta, apuntó que “hemos podido constatar que ya se está finalizando los trabajos de los bordos del Ramón Villeda Morales”.

“Y este tipo de iniciativas nos da confianza y seguridad de que se está trabajando para que podamos operar tranquilamente”, afirmó.

“Este aeropuerto es una joya”

Una vez finalizado el recorrido el presidente Hernández recordó los fuertes daños que dejaron ambas tormentas tropicales en el Valle de Sula y otras zonas del país.

Remarcó que este es el momento de levantarse y de verificar que las acciones se hagan bien para la construcción del país.

“Aquí nos pasó una verdadera tragedia (con el paso de Eta y Iota), pero, bueno, teníamos que levantarnos y aquí estamos”, dijo Hernández.

“Estaba preocupado por esta parte y me alegra mucho que la están terminando. Este aeropuerto es una joya en términos de la maquinaria productiva del Valle de Sula”, subrayó Hernández.

Recalcó que con estas iniciativas “tenemos que generar empleos para ponerle dinero en el bolsillo a la gente”.

“La palma ha quedado destruida en esta zona y me preocupa que el sistema financiero no los quiera apoyar (a los productores de este rubro) porque argumentan que el sistema de protección del Valle de Sula no está terminado”, señaló Hernández.

Insistió en que es necesario terminar los bordos y apostar por la construcción de represas para controlar las inundaciones.

“No nos engañemos. Somos de los países más afectados ante los efectos del cambio climático; por lo tanto, la reconstrucción de represas es importante. En este tema no nos podemos detener”, remarcó Hernández.

Competitividad

El jefe de Estado recordó que recientemente envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que va encaminado con la política de promoción de turismo y promoción del sistema logístico del país, y que permitirá abaratar hasta en 40% los boletos aéreos.

Con este proyecto se busca “que Honduras sea el país de la región con más bajos costos en términos de aterrizaje y despegue de un avión”, indicó el gobernante hondureño.

“Estamos abiertos para cualquier sugerencia o consulta, pero este país tiene que ser competitivo en términos de atraer la aviación de pasajeros y de carga”, concluyó Hernández.