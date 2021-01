Hyundai recibe reconocimiento de la Revista US News como la mejor marca de SUV’S

Excel, anunció orgullosamente a todos sus clientes que su marca Hyundai ha sido reconocida por la Revista U.S. News & World Report como la mejor marca de SUV’s (Camionetas).

Hugo Flores, Jefe de Marca de Hyundai, resaltó: “En Excel nos honramos en ser distribuidor de la marca Hyundai en Honduras y poder ofrecer al mercado opciones como: Venue, Creta, Tucson y Santa Fe. Cada uno de estos modelos sabemos que cumplen las expectativas de nuestros clientes y es por ello que nos hemos convertido en líderes en el segmento de SUV’S, tal cual lo resalta la revista en su artículo.”

La Revista U.S. News & World Report es una revista estadounidense publicada en Washington D.C. con un alto prestigio y reconocimiento a nivel mundial. Desde el 2007, U.S. News ha desarrollado un sistema innovador de ranking para automóviles nuevos y usados.

El personal de U.S.News & World Report identifica a los ganadores de los premios 2020 Best Car for the Money como el mejor equilibrio entre el rendimiento, las características y la calidad que desean los clientes. Cubriendo 14 clases automotrices diferentes, los ganadores del premio tienen la mejor combinación de calidad y valor en cada una de sus clases.