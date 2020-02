Jennifer López revela detalles de su película con Maluma, “Marry Me”

Luego del éxito alcanzado con su actuación en el Super Bowl 2020, la cantante y actriz Jennifer López reveló algunos detalles de su próximo proyecto, la comedia romántica Marry Me (Cásate conmigo), en la que comparte escena con sus colega Maluma y Owen Wilson.

«Es sobre una estrella del pop que termina casándose con un fan cualquiera del público, en este caso, un profesor de matemáticas», contó de la película López a Jimmy Fallon durante su aparición en The Tonight Show, según reseña Billboard.

«El profesor de matemáticas es interpretado por Owen Wilson y Maluma es mi novio prematrimonio», reveló la artista a Fallon, quien también tendrá una aparición en el film interpretándose a sí mismo.

El personaje que interpretará el suramericano se llama Bastian y no se saben muchos más detalles del mismo.

La vocalista de El anillo también confirmó que con este largometraje, aún sin fecha de estreno, llegará también música nueva, tanto de su parte como del intérprete colombiano.

«Hice un álbum para esta película, así que hay canciones nuevas, música nueva con ella. Es algo muy emocionante para mí», dijo. «Tengo de seis a ocho canciones inéditas y Maluma grabó dos o tres», detalló.

De acuerdo a la publicación, los fans de Maluma ya sabían que el proyecto estaba en marcha debido a que López hizo una aparición en el concierto del vocalista de Felices los 4 en el Madison Square Garden de Nueva York en octubre pasado, donde fueron filmados cantando No me ames, un dúo que forma parte de la banda sonora de Marry Me.

Se espera que Marry Me debute en las salas de cine este año.

Con información de Ronda