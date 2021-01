Jennifer López y Lady Gaga imparten sus sentimientos a la toma de posesión de Joe Biden

La cantante Lady Gaga interpretó hoy de manera magistral el himno nacional en la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.

A su llegada a la ceremonia oficial saludó el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama, seguido de un saludo de respeto a Biden, quien hace unos minutos juramentó como el 46to presidente de Estados Unidos.

La cantante optó por lucir un vestido de falda voluminosa y accesorios dorados que complementó con el micrófono en el mismo tono. Lady Gaga se mostró sumamente emocionada con su participación en la investidura presidencial.

Acto seguido, y por primera vez en la historia Kamala Harris fue juramentada como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. La jueza del Tribunal Supremo federal, la puertorriqueña Sonia Sotomayor le tomó el juramento.

Justo después la cantante boricua Jennifer López tuvo una participación musical con el tema “The Land of your Land”. Además interpretó una parte del tema “America the Beautiful”.

La “Diva del Bronx” proclamó en español: “Una nación bajo Dios, invisible con libertad y justicia”, estableciendo la inclusión de los latinos en la nueva administración.

