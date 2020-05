Katy Perry luce la pansita de su embarazo en el vídeo musical de “Dailes”

Katy Perry, una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial por sus éxitos como “Roar”, “Dark Horse”, está en espera de su primer bebé a lado de su pareja el actor Orlando Bloom.

A pesar de sus casi siete meses de embarazo, la cantante expresó a través de su Twitter que sufre depresión por el virus mundial, Covid-19.

“A veces no sé qué es peor, tratar de evitar el virus o las oleadas de depresión que vienen con esta nueva norma”, escribió.

sometimes i don’t know what’s worse trying to avoid the virus or the waves of depression that come with this new norm

— KATY PERRY (@katyperry) May 12, 2020