La Colonia en Mega Mall tiene abierta sus puertas para abastecer a las familias sampedranas

San Pedro Sula.- Supermercados La Colonia informa a todos sus clientes y población en general de San Pedro Sula que la tienda ubicada en Mega Mall está abierta al público para abastecer los hogares hondureños, siguiendo todas las medidas de bioseguridad para que su visita sea más segura.

El horario de atención es de 7:00 a.m a 9:00 a.m., para la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad quienes serán atendidos de manera preferencial; mientras que público en general el horario es de 9:00 a.m a 5:00 p.m., según la terminación de identidad y/o carné de residente, el cual aplica para ambos horarios.

Jueves 23 de abril: terminación 2

Viernes 24 de abril: terminación 3

Sábado 25 de abril: terminación 4

Domingo 26 de abril: terminación 5

Lunes 27 de abril: terminación 6

Martes 28 de abril: terminación 7

Miércoles 29 de abril: terminación 8

Jueves 30 de abril: terminación 9

Viernes 1 de mayo: terminación 0

Recomendaciones generales

-Portar mascarilla y guantes

Medidas de bioseguridad

En cada una de nuestras tiendas tomamos las siguientes medidas:

-Aplicación de gel de manos

-Desinfectamos calzado y carretas

-Toma de temperatura

-Distanciamiento de al menos dos metros entre nuestros clientes

En La Colonia te queremos sano, te queremos sin correr riesgos, te queremos protegido, te queremos en casa