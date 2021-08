La Dra. Polo irreconocible, deja con la boca abierta a sus millones de seguidores en redes con su dramático cambio

La abogada del programa “Caso Cerrado”, Ana María Polo dejó con la boca abierta a sus más de 2 millones de seguidores en su perfil de Instagram, luego de publicar una fotografía en la que aparece dramáticamente cambiada, irreconocible, con un aspecto más masculino. Sus fans no lo podían creer.

La instantánea fue colgada hace algunas horas en sus Instagram y rápidamente obtuvo miles de “me gustas” y por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Sobretodo aquellos que preguntaban qué le había pasado o por qué lucía de esa manera.

En dicha fotografía la Doctora Polo aparece en su set de “Caso Cerrado” como suele subir sus fotos, pero está vez lucía una larga y colorida barba, que indiscutiblemente la hacía ver bien masculina y eso hizo que sus millones de fanáticos soltaran una avalancha de comentarios contra la publicación.

Pero antes de ello, la famosa cubana preguntó a sus ‘followers’ “Hoy es jueves de #TBT 📸 ¿Les gusta cómo me queda la barba? 😜😂”, dicha pregunta instantáneamente fue contestada por los usuarios.

“Que te paso doctora te vez genial”, “🔥 Doctora usted es fuego ❤️”, “Te queda hermoso 😍😂🛐”, “Si de cualquier manera eres hermosa”, “Dios mio mi querida Polo 😍”, “Doctora! Antes no me llamaba la atencion para nada su programa, pero ahora no me pierdo ningún capitulo 😅😅😅 Saludos de Chile”, “Hou, Hou, Hou, 😍😍😍 Siempre BELLA, y más allá… de la barba. ❤️😄”, “Te ves rara”, “🤔No le queda mal, pero si se arregla esa barba le quedará mejor😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂”, fueron algunos de los divertidos mensajes en su publicación.

La doctora quiso divertir por un momento a sus usuarios, pues ella es muy activa en sus redes sociales y suele prestarse para este tipo de bromas que, sin duda alguna, reciben con humor sus millones de fans.