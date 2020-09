La serie canadiense “Schitt’s Creek” se corona como mejor comedia en los Emmy

Eugene y Dan Levy, padre e hijo en la vida real y que son coprotagonistas y creadores de esta serie, destacaron el mensaje que hay detrás de las risas de la serie canadiense

Los Ángeles – “Schitt’s Creek” se coronó hoy como mejor comedia en la 72 edición de los Emmy, que se está celebrando en Los Ángeles (EE.UU.) con un evento virtual debido a la pandemia del coronavirus.

Esta serie canadiense, sobre una rica familia que debía recomenzar su vida tras arruinarse, arrasó absolutamente en los apartados de comedia de los Emmy, ya que se llevó también los premios a actor cómico (Eugene Levy), actriz cómica (Catherine O’Hara), actor de reparto (Dan Levy), actriz de reparto (Annie Murphy), mejor guion de una comedia (Dan Levy) y mejor dirección en una comedia (Andrew Cividino y Dan Levy).

En el apartado de mejor comedia, en el que el año pasado triunfó “Fleabag”, “Schitt’s Creek” se impuso hoy a las también nominadas “Dead to Me”, “Curb Your Enthusiasm”, “Insecure”, “The Good Place”, The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel” y “What We Do In The Shadows”.

Eugene y Dan Levy, padre e hijo en la vida real y que son coprotagonistas y creadores de esta serie, destacaron el mensaje que hay detrás de las risas de “Schitt’s Creek”, que se despidió este año tras seis temporadas.

“Nuestra serie, en su punto central, va de los efectos de transformación que tiene el amor y la aceptación. Eso es algo que necesitamos ahora nunca antes”, dijo Dan Levy.

“Solo quiero decir a todos aquellos que aún no os habéis registrado para votar (en las elecciones presidenciales de EE.UU.), que lo hagáis y que votéis porque es la única manera en que tendremos amor y aceptación. Lamento mucho convertir esto en algo político, pero tenía que hacerlo”, añadió.

Por su parte, Eugene Levy aplaudió a su hijo por haber convertido “Schitt’s Creek”, que ha sido muy reconocida por su tratamiento respetuoso de la comunidad LGBT, en “una celebración de la inclusividad, un castigo a la homofobia y una declaración del poder del amor”.

La 72 edición de los Emmy se está celebrando hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con un evento virtual presentado por Jimmy Kimmel pero sin famosos invitados ni alfombra roja debido a la pandemia del coronavirus.

A continuación una lista de los ganadores de los premios Emmy, que se entregaron el domingo por la noche, en las categorías principales.

Mejor serie de drama: ‘Succession’.

Mejor actor en una serie de drama: Jeremy Strong, ‘Succession’.

Mejor actriz en una serie de drama: Zendaya, ‘Euphoria’.

Mejor actor de reparto en una serie de drama: Billy Crudup, ‘The Morning Show’.

Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Julia Garner, ‘Ozark’.

Mejor serie de comedia: ‘Schitt’s Creek’.

Mejor actor en una serie de comedia: Eugene Levy, ‘Schitt’s Creek’.

Mejor actriz en una serie de comedia: Catherine O’Hara, ‘Schitt’s Creek’.

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Daniel Levy, ‘Schitt’s Creek’.

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Annie Murphy, ‘Schitt’s Creek’.

Mejor serie limitada: ‘Watchmen’.

Mejor actor en una serie limitada: Mark Ruffalo, ‘I Know This Much Is True’.

Mejor actriz en una serie limitada: Regina King, ‘Watchmen’.

Mejor actor de reparto en una serie limitada: Yahya Abdul-Mateen 2, ‘Watchmen’.

Mejor actiz de reparto en una serie limitada: Uzo Aduba, ‘Mrs. America’.

Con información de EFE / AP