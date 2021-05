Los nuevos artistas que serán parte del Salón de la Fama del Rock

El Salón de la Fama del Rock and Roll dio a conocer a sus nuevos integrantes, donde figura el guitarrista y vocalista de Foo Fighters Dave Grohl, quien ya había ingresado gracias a que fue el baterista de la emblemática banda de grunge Nirvana.

Destacan, además, ingresos de grandes íconos, como Tina Turner, Carole King o Jay-Z. La ausencia de conocidas bandas en el ámbito del rock como Iron Maiden o Rage Against the Machine llamó la atención, pues se quedaron en nominaciones y por el momento no ingresarán al Salón, pese a sus exitosas carreras.

A través de sus redes sociales oficiales, el Salón de la Fama del Rock dio a conocer la llegada de 13 nuevos integrantes, entre solistas y bandas, en sus cuatro categorías diferentes, donde consideran diferentes ámbitos de la industria.

Congratulations to the new Inductee class of 2021. Learn more about this incredible crew at https://t.co/HhFZqwIFzk pic.twitter.com/D5xzvZs9rn

— Rock Hall (@rockhall) May 12, 2021