“Love on the weekend” en la boda de Valerie Fajardo y Carlos Rivera

Photo Credit To Valerie Fajardo López y Carlos Rivera Ventura se desposaron en la Iglesia Espíritu Santo en presencia de su círculo social más íntimo.

San Pedro Sula.- Esta incomparable pareja de enamorados no dudó en superar las expectativas de lo que sería una tradicional celebración postboda; hicieron de su fiesta el mejor de los acontecimientos de fin de semana al permitir a sus selectos invitados compartir con ellos el enlace de sus corazones en una historia que merece ser contada de principio a fin… la naturalidad de sus protagonistas y palpable disposición de quienes se unieron a su gran noche, despuntaron en imágenes fabulosas que Farah La Revista logró en el “Love on the weekend” de Valerie Fajardo López y Carlos Rivera Ventura.

Fue precisamente en la Iglesia Espíritu Santo, donde Valerie y Carlos intercambiaron sortijas y votos matrimoniales para luego protagonizar su fabulosa fiesta postboda en los salones Nazareth y Natividad del Club Hondureño Árabe, que ataviados con un diseño floral fusionando blancos y nude, abrieron sus puertas con una puesta en escena planeada y coordinada por Keileen Reyes.

Aquella noche, esta hermosa pareja recordó su primer intercambio de miradas 5 años atrás, cuando eran compañeros de trabajo, y aunque ya no laboran en el mismo lugar, continúan entretejiendo su historia y revelando los secretos de sus corazones –como ocurrió durante la despedida de soltera de Valerie, al abrir una carta donde él le confesaba su fascinación por ella desde que la conoció– ¡inolvidable!

Se pasearon por la estancia de la mano y disfrutaron su “Love on the weekend” al ritmo de DJ Blanco, haciendo de su mágica noche de bodas el mejor de los recuerdos compartidos entre su amplio círculo social. Los esposos Rivera-Fajardo, eligieron como destino de su luna de miel un tour por Islandia durante dos románticas semanas.

Por: Dayana Ortíz

Fotografías: ElDiarioHN