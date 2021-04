Secretaría de Turismo llama a hondureños a seguir postulando sus sitios favoritos en el proyecto las 30 Maravillas de Honduras

Tegucigalpa. – El Gobierno, a través de la Secretaría de Turismo, hizo un llamado hoy viernes para que los hondureños sigan participando en la postulación de sus sitios favoritos en el proyecto las 30 Maravillas de Honduras, edición Bicentenario.

El llamado fue realizado en el marco del desarrollo de la Semana Santa 2021 por el viceministro de Turismo, Selvin Barralaga, quien exhortó a los veraneantes que se encuentran en los distintos sitios turísticos del país para que participen nominando los lugares en las categorías como gastronomía, cultura, arqueología, arquitectura, naturaleza, ecoturismo y aventura a través de la página web www.maravillasdehonduras.com.

“Hasta la fecha llevamos registradas más de 400 postulaciones de lugares maravillosos que los hondureños nos han enviado para ser parte de este proyecto”, apuntó el funcionario del Ejecutivo.

El llamado

Barralaga animó a los turistas durante esta Semana Santa para que registren esos lugares mágicos que visitan a través de fotografías y videos, y los pormenores del por qué ese sitio debe convertirse en una parada obligatoria para todo el hondureño o extranjero que desee hacer turismo en cualquier época del año.

Informó que las postulaciones se extenderán hasta la segunda semana de abril; las votaciones iniciarán una vez cerradas las mismas, culminando el 31 de mayo, y en junio se anunciarán las maravillas ganadoras de esta segunda edición.

“Los hondureños serán parte de la historia al participar en el proyecto de las 30 maravillas”, resaltó Barralaga.

Asimismo, detalló que, después de escogerse las 30 maravillas, los lugares donde se encuentren podrán contar con una fase de intervención gubernamental que buscará generar empleos y fortalecer el turismo.

“Queremos potenciar el turismo hoy más que nunca, luego de más de un año de estar prácticamente parado debido al impacto negativo que ha sufrido Honduras por la pandemia de la covid-19 y el paso de las tormentas Eta e Iota”, señaló Barralaga.

Asociaciones de pequeños, medianos y grandes hoteles, restaurantes, centros turísticos, municipios, pobladores y tour operadores se verán beneficiados por el proyecto de las 30 Maravillas de Honduras, destacó.

Una importante iniciativa

El representante de la Asociación de Restaurantes de Honduras, Kenneth Rivera, aseveró hace unos días durante el lanzamiento de ese proyecto que “Honduras tiene mucho que ofrecer en materia de turismo, gastronomía, aventura y más, y por lo tanto habrá que conocer todos esos lindos aspectos que no conocemos del país”.

El director de la plataforma virtual Honduras Is Great, Fernando Carías, consideró que el proyecto es una importante vía para dar a conocer las maravillas de Honduras y que se inicia un esfuerzo notable para dar a conocer las bondades y bellezas que tiene un país sin igual en la región.

El ministro de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, y coordinador de Marca País Honduras, Luis René Suazo, recalcó que “Honduras va a salir de la pandemia, y se trabaja duro para dejar a un lado ese problema, y entonces, después debemos salir a conocer las maravillas que tiene este país, y este proyecto lo remarcará en muy buena forma”.

Postulaciones y votaciones

El tiempo de postulación será hasta la segunda semana de abril; las votaciones culminarán el 31 de mayo próximo, y para el mes de junio se anunciarán las maravillas ganadoras de esta segunda edición.

Para realizar las postulaciones y votaciones, los interesados podrán ingresar a la página web www.maravillasdehonduras.com, que también estará disponible en los idiomas inglés, francés, italiano y mandarín.

Para la realización del proyecto se integró un Comité Ejecutivo de 30 Maravillas, conformado por más de doce (12) instituciones de sectores públicos y privados, para iniciar labores y esfuerzos anticipados para lograr beneficios al turismo, oportunidades a los emprendedores, apertura para rutas comerciales y estrategias en común para el desarrollo económico local de Honduras.

Con el proyecto se busca beneficiar a 1.200 emprendedores en el territorio nacional a través de capacitaciones que tendrán como fin formalizar legalmente nuevas empresas.

Son 350.000 lempiras de incentivo económico los que se distribuirán entre los nuevos emprendimientos en torno a las nuevas maravillas seleccionadas.

Entre las organizaciones e instituciones que forman parte del Comité Ejecutivo de la iniciativa se destacan la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (HOPEH), la Asociación Gastronómica de Honduras (AGHAS), la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

También la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Marca País Honduras, Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), el Centro de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDE MIPYME), Honduras Is Great, APINAN, Programa OTOP (One Town, One Product), Honduras Tips y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE).

De importancia

*En 2011 se realizó la primera edición de las 30 Maravillas de Honduras, un concurso participativo a nivel nacional que congregó a jóvenes hondureños, representantes del Congreso Nacional, medios de comunicación del Estado, organizaciones gubernamentales, empresas del sector privado y, lo más destacado, la ciudadanía en general.

*Las 30 Maravillas de Honduras, edición Bicentenario, tiene como finalidad resaltar los diferentes lugares turísticos con que cuenta nuestro país, tal y como se hizo hace diez años con la primera edición de este novedoso concurso.