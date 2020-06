Maradona se volvió viral en las redes sociales por enseñar el trasero mientras bailaba (+video)

Un vídeo de Diego Armando Maradona se volvió viral debido a las imágenes en las que el mítico ’10’ de Argentina enseña el trasero mientras baila con su ex pareja, además de mostrar clara dificultad para hablar e incluso, moverse.

En el video se observa a Maradona bailando la canción “Bombón asesino”. Lo peculiar del audiovisual, es que en un momento el ex jugador de la Selección Argentina se baja los pantalones.

Maradona enseñando el trasero es lo más comentado de las últimas horas después de que las imágenes se difundiesen rápidamente. El Pelusa estaba en un encuentro junto a unos amigos y comenzó a bailar con su ex pareja mientras los presenten le grababan con sus teléfonos móviles.

Mientras bailaba, a Diego Armando Maradona, experto en meterse en líos, no se le ocurrió hacer otra cosa que bajarse los pantalones y enseñar sus “pompas” a los móviles que le grababan. Los testigos le celebraron la gracia, al igual que no dudaron en compartir el vídeo en el que su amigo hacía ese feo gesto.

No se sabe si el vídeo es reciente o tiene algunos meses, pero medios argentinos especulan con que es actual, pese al confinamiento, por lo que varios de los presentes se habrían saltado las normas. Estas informaciones se basan en la presencia de la ex pareja de Maradona, Verónica Ojeda, con la que no ha pasado la cuarentena.

Y es que, además, en las imágenes a Diego Armando Maradona le cuesta articular palabra, por lo que hay algunos medios argentinos que han especulado con que estuviera borracho. Por otro lado, sigue preocupando la movilidad del ex del Nápoles o Barcelona, al que le cuesta también desplazarse.