María Celeste Arrarás anuncia que vuelve a la televisión para producir documentales

La reconocida expresentadora de Al Rojo Vivo, María Celeste Arrarás, regresa a la televisión y lo hace con una de las cadenas televisivas de mayor alcance internacional, CNN en Español.

La muy querida y recordada periodista puertorriqueña anunció en sus redes sociales que ahora se convierte en productora de documentales para el programa CNN ‘Docufilms con María Celeste Arrarás’.

“(Salir de Al Rojo Vivo) fue un cambio muy positivo en todos los sentidos porque a veces, cuando estás tanto tiempo metida en un proyecto y le pones tanto corazón y estás tan enfocada en el día a día, no ves la pantalla completa, estás viendo los árboles pero no el bosque y creo que ya era momento para un cambio. Yo veo esto como un cambio para bien porque me ayudó a descansar y recuperarme de tantos años de hacer lo mismo”, dijo Arrarás en una entrevista para la revista digital Quién.

Explicó que este nuevo proyecto la ha “transportado” a sus inicios en el periodismo, pues fue gracias a un documental sobre la caída de la Unión Soviética, que hizo cuando apenas se acaba de graduar, que se dio a conocer, ya que ganó mucho premios.

“Yo comencé mi carrera reportando en documentales. Yo hice un documental sobre la caída de la Unión Soviética hace muchos años, era una niña y me acababa de graduar. Fue un documental que se ganó una cantidad increíble de premios y eso me abrió las puertas al mercado hispano de Estados Unidos. Además, a través de mi carrera he hecho investigaciones exhaustivas que también han contribuido al progreso de mi trayectoria”, recordó.

En ‘CNN Docufilms con María Celeste Arrarás’, la periodista desarrollará sus propios documentales y piensa centrarse bastante en temas de cambio climático y comunicación.

“Habrá desde documentales muy profundos sobre temas de denuncia, de corrupción, de fiscalizar injusticias, hasta temas mucho más livianos que rayan en el entretenimiento… lo importante es que van a entretener e informar”, detalló al medio digital.

Pese a su salida de Telemundo, María Celeste no dejó de tener comunicación directa con su audiencia, ya sea a través de las redes sociales y luego con su programa en Youtube ‘MC Live’.

La puertorriqueña, finalmente, reveló que está sumergiéndose en el mundo de las series y ya está trabajando en dos. En este caso también ya tiene un poco de experiencia, pues adaptó su libro ‘El secreto de Selena’ a dicho formato.

“Estoy desarrollando dos series que creo que van a gustar mucho porque para mí fue como descubrir un nuevo sabor de helado. Llevar eso a la pantalla y el proceso creativo y el proceso de producción para mí fue fascinante”, concluyó.