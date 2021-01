Mario Canahuati: Tasa de interés del 5 % para vivienda trae enormes beneficios a la población

Choloma, Cortés. El presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), Mario Canahuati, calificó hoy miércoles de extraordinaria la iniciativa del Gobierno de bajar al 5 % la tasa de interés para compra de vivienda.

Canahuati se refirió al tema durante el acto de lanzamiento de la tasa de interés efectuado por el mandatario en la Residencial Las Colinas de la ciudad de Choloma, y aseguró que es un importante gesto porque beneficiará a miles de familias que no han podido comprar vivienda.

Comentó que con la nueva tasa de interés la cuota baja para los ciudadanos, incluso a una suma que resulta más barata si se compara con el pago de un alquiler.

“Es una iniciativa que hay que aplaudirla porque trae enormes beneficios para la población“, afirmó Canahuati.

Señaló que es necesario que los desarrolladores de vivienda tomen como premisa vender casas de muy buena calidad y a bajo costo para los trabajadores.

Estímulo a población y desarrolladores

El dirigente empresarial consideró que otro punto importante de la iniciativa es que estimula a la población para que pueda obtener su vivienda, pero a la vez estimula la actividad económica de Honduras.

Asimismo, dijo que en este momento, en el que se necesita ofrecer noticias positivas y generar un ambiente favorable para promover la inversión, la tasa de 5 % para compra de vivienda precisamente cumple con ese objetivo.

A criterio de Canahuati, el programa permite ayudar a los que necesitan comprar vivienda y también cambiar de manera considerable la vida de los que no han tenido la oportunidad de acceder a este importante beneficio en Honduras.

Según el empresario, hay mucha gente en el país “que vive en lugares no propios, no aptos y no dignos, y hoy se abre esa oportunidad para que puedan obtener su vivienda”.