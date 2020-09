Más de 160 personas con discapacidad reciben beneficios en Copán Ruinas y Belén

Copán Ruinas/Belén.– Cerca del medio millón de lempiras invirtió el Gobierno de Honduras a través del programa Honduras para Todos para beneficiar a más de 160 personas con discapacidad de los departamentos de Copán y Lempira.

La primera dama, Ana García de Hernández, visitó el municipio de Copán Ruinas, donde en representación del presidente Juan Orlando Hernández realizó la entrega de equipo técnico que será donado a 105 personas con discapacidad que han sido identificadas por los promotores del programa en ese municipio en la primera etapa.

“Este programa fue creado a beneficio de personas con discapacidad, que a raíz de la pandemia se reinventa con una estrategia denominada Casa a Casa, que significa que apoyaremos a las personas que ya fueron identificadas con ayudas técnicas como sillas de ruedas nuevas, su bastón, su andador o un colchón antiescaras, entre otras ayudas”, explicó la primera dama, Ana García de Hernández.

La esposa del mandatario hondureño afirmó que las entregas están a cargo de los promotores del programa y se realizan de forma gratuita; adelantó que luego viene una segunda etapa, en la que se otorgará capital semilla para que las personas con alguna discapacidad puedan trabajar con el programa “Inclúyeme”.

“En pocas semanas esperamos estar otorgando el pago a personas con discapacidad en una modalidad electrónica para que no tengan que hacer aglomeraciones de personas en el cobro de su beneficio, sino que lo hagan de manera electrónica para sus necesidades más esenciales”, añadió la esposa del presidente Hernández.

En Belén (Lempira), fueron 58 familias las identificadas en el levantamiento de las primeras fichas y censo comunitario, por lo que son 163 personas discapacitadas las que ya están recibiendo su beneficio.

Testimonios de beneficiarias:

Doña María Eugenia López, de 40 años, vecina del barrio Nueva Esperanza de Copán Ruinas, es madre de Selvin David Díaz, de 16 años, y se expresó muy contenta, emocionada y agradecida con la pareja presidencial por enviarle la silla de ruedas especial para su niño, quien sufre un cuadro de paraplejia.

“Estoy muy feliz, la necesitaba bastante, principalmente cuando hay que salir por motivos de salud y hay que moverlo; él pesa bastante porque ha crecido y quiero decirle al presidente que le agradezco mucho por acordarse de las personas especiales y esto Dios lo va bendecir”, dijo doña María Eugenia.

Por otro lado está doña Martha Julia Flores, de 40 años, vecina de la comunidad de San Pedrito Abajo, del municipio de Copán Ruinas, quien sufrió la amputación de una de sus piernas provocada por la enfermedad de la diabetes y su movilización es complicada, pues vive en extrema pobreza y sola.

“No tenía dinero cómo comprar una silla, siempre le pedí a Dios que enviara una señal de ayuda, y mire cómo es, ayer me avisaron que me regalarían una nueva y me siento tranquila y contenta porque ya podré salir con menos ayuda”, manifestó doña Julia.

En Copán, acompañaron a la primera dama el alcalde municipal Mauricio Arias y su esposa María Eugenia Avilés; la gobernadora, Claudia Guerra; la viceministra de Desarrollo e Inclusión Social, Doris Mendoza; el director del Sector Discapacidad, Moisés Izaguirre, y los diputados Olga Ayala, Melvin Paredes y Roy Cruz.

En Belén, acompañó el gobernador de Lempira, Wilson Pineda, también el alcalde municipal, Wilson Membreño, y su vicealcaldesa, Suyapa Jobel, entre otros.