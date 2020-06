Más de 60 mil tortugas verdes nadando juntas en el mar

En una imagen espectacular, unas 64 mil tortugas verdes fueron captadas nadando en las aguas de la Gran Barrera de Coral de Australia, mientras se preparan para anidar en las playas que las vieron nacer.

Gracias a la ayuda de drones, científicos del Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del Gobierno de Queensland (DES) y de la Fundación Great Barrier Reef lograron filmar a la colonia de tortugas verdes más grande del mundo.

De acuerdo con los expertos, el uso de drones para monitorear a las tortugas verdes ha ayudado a mejorar y a hacer más precisos los estudios sobre esta especie en peligro de extinción.

Usar un dron es más fácil, más seguro, mucho más preciso, y los datos se pueden almacenarse de manera inmediata y permanente”, afirmó Andrew Dunstan, miembro del Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del Gobierno de Queensland y principal autor del estudio.

Con los drones el equipo pudo contabilizar hasta 64 mil tortugas nadando alrededor de la isla, esperando llegar a tierra para desovar.

Los investigadores planean usar estos resultados para comprender y ayudar esta población de tortugas.

También esperan que en el futuro puedan automatizar los recuentos de las imágenes de video utilizando inteligencia artificial.

Las tortugas verdes, cuyo nombre cientifico es Chelonia mydas, son llamadas así por el color de su cuerpo y viven principalmente en aguas tropicales y subtropicales.

Además, migran largas distancias entre las zonas de alimentación y las playas donde emergieron como crías, unos 35 años después de su nacimiento.

Los principales peligros que afrontan las tortugas verdes son la caza, la recolección desmesurada de sus huevos, la pérdida de sitios de anidación y los accidentes con los aparatos de pesca.

This is some of the most spectacular vision you will ever see – our new eye in the sky has captured 64,000 turtles off the coast of Raine Island, north-west of Cairns.

More: https://t.co/76WPkfoRSGpic.twitter.com/HC7tZjVbZV

— Queensland Environment (@QldEnvironment) June 9, 2020