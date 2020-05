Mauricio Oliva: “El hecho que estemos en una pandemia no significa que se van a alterar los procesos electorales”

“Mi deber como presidente del Poder Legislativo es darle certidumbre y tranquilidad al pueblo hondureño”

Tegucigalpa.- El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, hizo un llamado a la tranquilidad del pueblo hondureño refiriéndose a las elecciones internas y generales del año 2021. El titular de este poder del Estado deja claro que el hecho que estemos en una pandemia no significa que se van a alterar los procesos electorales.

Oliva recuerda que hay una ley vigente que hará que los nuevos órganos electorales hagan la convocatoria en el mes de septiembre al proceso de elecciones primarias en marzo de 2021.

Sobre el atraso que tiene el Registro Nacional de las Personas (RNP) en cuanto al enrolamiento para iniciar la construcción de un nuevo padrón electoral y un nuevo documento de identidad, Oliva menciona que: “Hay una preocupación valida por el proceso de enrolamiento que el RNP tiene que realizar y la pandemia ha sido uno los grandes obstáculos por el grado de exposición que se tiene, por la movilización, por eso es que el Registro tomó la acertada decisión de aumentar el plano de pre inscripción”.

Como presidente del Congreso Nacional – continuó diciendo – no he recibido comunicación oficial que no estará listo el nuevo padrón electoral para marzo del próximo año, de ser así, entonces, las autoridades legalmente constituidas en Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y los partidos políticos como comité, serán los que tomen la decisión de la fecha de las elecciones y las decisiones de tomar el padrón electoral viejo, pero no nos adelantemos porque sería despertar especulación.

Oliva revela que “Hay una nueva ley electoral que está bastante avanzada, falta muy poco, en eso los partidos políticos tienen la obligación de hacer un análisis y fijar sus posiciones para que se lo comuniquen a la comisión de dictamen y que la ley llegue al pleno con el mayor consenso”.

“Mario Segura, presidente de la Comisión de Dictamen de la nueva Ley del CNE, dijo que la ley ya está en un 85 % y empezaremos a discutirla a mediados de junio y no nos tomará más de dos meses y medio discutirla y a finales de septiembre estaríamos terminándola”, explicó Oliva.

Sobre la especulación que se maneja sobre la posible reforma a la Constitución, Oliva explica que “No hemos hablado con ningún sector de la sociedad de ningún proyecto de reforma constitucional que puedan inquietar la tranquilidad del pueblo hondureño”.

Algunos de la clase política en lugar de ponerse en actitud proactiva recurren al viejo expediente de señalar personas, de descalificar y entrar a juicios mediáticos con la colaboración de algunos sectores que se dedican a la desinformación, obviamente eso agrava el problema, apuntó.

COVID-19

El titular del poder Legislativo, mencionó que no cree que hayamos alcanzado la meseta más alta en cuanto a la cantidad de casos de COVID-19, pero eso es una decisión del Ejecutivo de re abrir la economía cuando lo crea prudente.

Sobre las sesiones del Congreso Nacional, Oliva explica que “Las sesiones continuarán de manera virtual para mostrar responsabilidad, disciplina, en mi condición de médico me obliga a ser un poco más estricto en las medidas. Recuerde que son 128 diputados propietarios y 128 suplentes, más el equipo humano que nos apoya”.

Además que “Estamos desarrollando un protocolo de bio seguridad cuando se reanuden las sesiones presenciales dentro del marco de seguridad posible”.

Sobre los fondos que ha utilizado el Poder Ejecutivo en el combate contra el Coronavirus, Oliva dice que “Hay una disposición para que el Ejecutivo rinda un informe al CN de la inversión de los recursos aprobados para combatir el COVID -19. Hay que tener claro dos cosas, el Congreso Nacionla valora y si cree que es justa, se autoriza”.

La pandemia es una enfermedad que nos ha venido enseñando porque nadie conocía y nadie conoce a la perfección, incluso los procedimientos en tan corto tiempo han ido evolucionando porque tenemos buenos médicos en el país, concluyó.