Municipalidad sampedrana investiga causa de malos olores denunciados por la ciudadanía

San Pedro sula.- Autoridades municipales de San Pedro Sula, a través de la Gerencia de Ambiente, aseguran que realizan una exhaustiva investigación para determinar la causa de los malos olores, que los vecinos han denunciado a través de las redes sociales y que persisten en la ciudad.

La ciudadanía ha señalado que el hedor se siente en horas de la noche y madrugada en diferentes colonias y barrios de San Pedro Sula y municipios aledaños. También este mal olor se está sintiendo en ciudades de otros países.

Cristy Raudales, Gerente de Ambiente, informó que “hemos tenido una serie de denuncias tanto por las redes sociales como por la aplicación municipal SPS+, que han sentido malos olores, y a raíz de eso se han realizado una serie de investigaciones y nos hemos reunido con expertos en el tema de contaminación atmosférica, con la participación de la Dirección de Mi Ambiente”.

“El Centro de Estudios y Control de Contaminantes, CESCCO, nos está prestando todo su apoyo para poder usar sus laboratorios y hacer los análisis”, señaló.

La funcionaria municipal indicó que elaboraron un plan de trabajo que consiste en poder identificar los lugares donde se realizarán los muestreos, se realizará mañana una encuesta a alrededor de 3,500 vecinos de los diferentes sectores de la ciudad.

“En la encuesta realizaremos preguntas puntuales de qué tipo de olor están sintiendo, esto debido a que en las denuncias los vecinos manifiestan que sienten olor como a personas quemadas, caña quemada, entre otros”, dijo tras agregar que “necesitamos la información más precisa para determinar dónde se realizarán los muestreos de laboratorio”.

Raudales señaló que manejan varias hipótesis y una de estas es por el tema del Covid-19, ya que la población está utilizando más desinfectante de lo que usualmente usa, lo cual está haciendo una reacción con el alcantarillado.

Aseveró que estas denuncias no solo son de San Pedro Sula, sino también de otros municipios del territorio hondureño y ciudades de otros países como México, y “que nos hace común a todas estas ciudades es el tema del Covid-19”.

Otra de las hipótesis es el mal olor que desprende el carro de la basura, por lo que están haciendo una serie de cruces de información, por ejemplo, “si hay una denuncia en X barrio de tal día a tal hora, se hace el cruce de información con el tren de aseo para verificar si ese día pasó por ahí y en caso que no es así, se va descartando la hipótesis de que la fuente del mal olor podría ser por los lixiviados que desprende el tren de aseo”, expresó la funcionaria.

Detalló que también están investigando la hipótesis del alcantarillado, y para esto se necesita tomar muestras de la calidad de agua, las cuales se tomarán en áreas donde no hay denuncias y en donde si hay, para hacer una comparación, un análisis cuantitativo y cualitativo de la calidad de agua y si es igual en ambos lados, se descarta esta posibilidad.

También se hará un análisis de los índices de la calidad del agua del alcantarillado para determinar si están fuera de lo normal, y un análisis para mapear los lugares de donde son las denuncias con las posibles fuentes de la industria que existe en ese sector para determinar si hay una industria que esté causando esos olores.

Explicó que están realizando una serie de monitoreos de la calidad del aire que están indicando varias variables en la temperatura y la presión atmosférica.

“Estos análisis los estamos haciendo varias veces al día, por la mañana de dos a tres veces y por la noche cada hora, porque la mayor parte de las denuncias son de las 4:00 de la tarde en adelante y esta información nos servirá, por ejemplo si mañana la encuesta sumada con todo lo que tenemos mapeado de las denuncias se va a determinar que en X barrio existe malos olores y los mapas nos van indicar que ahí hubo una presión atmosférica (ya que esta indica que a menor presión atmosférica los gases suben) entonces se podría decir que es el alcantarillado sanitario”, expresó Raudales.

La funcionaria indicó que las muestras de campo que realizarán, determinarán si en una colonia las denuncias son muy frecuentes, van a validar que haya un río, canal, aguas residuales acumuladas y desechos sólidos, para tomar acciones.

“El problema que existe es que la contaminación es difusa y las hipótesis se van ir reduciendo para determinar que fuente común es en toda la ciudad y por eso en este momento no podemos decir porque cada hipótesis la tenemos que desechar de manera científica y no queremos ser irresponsables al decir que el culpable es X o Y situación si no lo tenemos comprobado científicamente”, concluyó Raudales.