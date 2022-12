Musk dice que dimitirá como director ejecutivo de Twitter cuando encuentre a quien lo sustituya

El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter, dijo este miércoles que dimitirá de su puesto como director ejecutivo cuando encuentre quien lo sustituya, y mientras tanto solo se encargará de dirigir los equipos de “software” y de gestión de servidores.

Fiel a su estilo, Musk escribió en un tuit que dimitirá como jefe de Twitter “tan pronto como encuentre a alguien suficientemente loco como para tomar ese puesto”, sin dar otros detalles.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022