“No es justo que se discrimine o amenace al personal que está en la primera línea contra el Covid-19”: Hernández

Tegucigalpa.- El presidente Juan Orlando Hernández se mostró indignado luego de conocer varios hechos de discriminación y amenazas contra personal que está en la primera línea de batalla contra el Covid-19, así como aquellos que han evitado que se realicen los entierros de personas fallecidas por el virus.

“Yo le pido al pueblo hondureño que reflexione; desde que inició la pandemia dije que la dignidad de cada ser humano debe ser respetada. Por eso hago un llamado al sentimiento de solidaridad y compasión para con el prójimo”, dijo el mandatario.

Luego de destacar la labor la labor de los que están en primera fila (médicos, enfermeras, soldados, policías, bomberos, empleados de la Comisión Permanente de Contingencias –Copeco–, Cruz Roja y Cruz Verdes), calificó la estigmatización como “injusta”.

“Pónganse a pensar que muchos tienen casi dos meses de no ver a sus familiares, arriesgan la vida por usted, y no es justo que después no los quieran dejar entrar en sus colonias, en sus casas, o los echen de sus apartamentos por temor a ser contagiados”, se lamentó.

Y agregó: “¿Y qué pasará si se contagia su mamá, su hijo, su esposo? Entonces, no trate a otros como no le gustaría que lo traten a usted”.

Además, el mandatario recordó que el Covid-19 llegó para quedarse y nadie, mientras no haya una vacuna, está exento de contagiarse.

El personal de salud sigue los protocolos de bioseguridad, pero hay gente que no parece entender. Por eso, le pido que si siente discriminación o amenazas, llame al 911, que hay un equipo de respuesta inmediata. Eso es un delito y las fuerzas del orden deben ir y capturarlas –agregó.

No pueden evitarse entierros

El presidente Hernández también tuvo fuertes palabras para los que han evitado los entierros de personas que fallecieron por coronavirus.

Nadie puede evitar, sin que eso sea penado por la ley, la sepultura de otro ser humano. Esto se hace bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Además, los especialistas ya han informado que no hay riesgo de contagio, señaló.

Continuó diciendo: Como se dice popularmente, “ponete en los zapatos del otro”. No se vale estigmatizar ni discriminar.

Finalmente, Hernández insistió en que cada persona es responsable de cuidar su vida y la de su familia.

“Hay que lavarse las manos con jabón, usar mascarillas al salir, guardar la distancia. Usted no le dé más vueltas a las cosas, sea disciplinado y ordenado; después no se queje”, dijo.