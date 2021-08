Salud recomienda a mujeres embarazadas vacunarse contra la covid-19

San Pedro Sula. – Autoridades de la Secretaría de Salud en la zona norte recomendaron este martes a las mujeres embarazadas, sin excepción de edad, aplicarse la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 durante la sexta campaña que se desarrolla desde ayer lunes.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, manifestó que “desde el día de ayer se le está dando prioridad a toda mujer embarazada, independientemente de la edad gestacional en que se encuentre, como también de la edad en años que está persona pueda tener”.

En ese contexto, Cosenza invitó a las embarazadas a aplicarse la primera dosis de la vacuna de Pfizer, la que se recomienda a nivel mundial para ser aplicada a mujeres en gestación.

“Hemos estado viendo un ascenso en el número de ingresos hospitalarios de mujeres embarazadas, como también mujeres con el bebé que han perdido la vida a consecuencia de la covid-19”, remarcó el viceministro de Salud.

En San Pedro Sula se continúa vacunando contra la covid-19 en el Gimnasio Olímpico, Universidad Católica, Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Ciudad Mujer San Pedro Sula.

Vacuna es medida preventiva

Policarpo Rodríguez, residente en el barrio Medina, dijo sentirse “preocupado porque el virus está latente; mi esposa tiene 4 meses de embarazo y no quiero que corra riesgo ya que he visto que hay muchas mujeres embarazadas propensas al virus”.

“Le preguntamos al doctor que lleva el control del embarazo y nos dijo que la podíamos vacunar. Esto es una medida preventiva para protegerla a ella y proteger al futuro bebé que viene en camino”, dijo.

Recalcó que “lo importante es vacunarse, ya vacunados con dos dosis no es que ya no nos va pegar, siempre hay que seguir protegiéndose y seguir todas las normativas. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de vacunarnos pero no hay que bajar los brazos ni descuidarse”.

“Corre más riesgo no poniéndose la vacuna”

Karla Jackeline Rivera, originaria del sector de Las Lomas, en San Pedro Sula, y quien tiene 16 semanas de embarazo, refirió que “los médicos me dijeron que corre más riesgo uno no poniéndose la vacuna que poniéndosela. Entonces, esto es una medida de prevención”.

“Al principio tuve miedo, hice consultas, uno puede afectar al bebé; hay que informarse, ir al médico y el doctor me dijo: ‘si no te la pones corres más riesgo y que vayan a haber complicaciones al final'”, señaló doña Karla.

Asimismo, enfatizó en que “hay que informarse con personas que saben, no con personas que inventan, para eso están los médicos y no crean todo lo que la gente le dice. Uno tiene que ser sabio”.

Requisito para aplicarse la vacuna contra la covid-19:

•Presentar cédula de identidad.