“Un día sin inmigrantes en la Florida”: Empresarios hondureños cerraron sus locales en contra de la ley SB1718

Photo Credit To Manifestación en Immakalee, Florida

Miami, Florida. – “Un día sin inmigrantes” se formó para convocar a toda la comunidad, que involucra a la Ley SB1718, no solo a los latinos que por una u otra razón están en el país sin papeles, sino que también a los empleadores, en ese sentido varios restaurantes hondureños que están en contra de esta ley, también cerraron sus locales como protesta.

Isis Córdova, dueña del restaurante “El Fogón”, ubicado en Fort Lauderdale, expreso durante el plantón realizado ayer en su negocio “queremos decirles a nuestros compatriotas indocumentados que no tengan miedo, pueden pasar por el restaurante y llevarse información, tenemos 5 mil flyers que pueden ayudarles, nosotros estamos alzando la voz por ustedes, así como la ley fue modificada desde el inicio que se anunció, así puede ser eliminada, como paso en Arizona en el 2010, vamos a trabajar en eso aquí también’. Así como Córdova, Tony Baday otro empresario hondureño en el rubro gastronómico decido apoyar a sus compatriotas cerrando sus 2 locales famosos, Los restaurantes “Las Carnitas”.

Entre tanto en Fort Myers, Florida, el empresario hondureño, Cristian Díaz dueño de los restaurantes “ La bendición Rinconcito Catracho, ubicado en 4524 palm beach blvd y Rinconcito Catracho latin grill, también se unió a la marcha en contra de la ley SB1718,” en 12 años que llevo aquí, la verdad es que nunca había visto algo así, a mí me afecta de una u otra forma, pues aquí cerca en Immokalee, una zona agrícola de donde compramos las verduras; pues los trabajadores están yéndose, ya no tendremos quien limpie nuestras piscinas, quien nos arregle la yarda, esto es una locura, a nuestros restaurantes no vendrán tantos clientes como antes, podemos llegar a cerrar también después de tantos años”.

“mi clientela es 90% inmigrante, de hecho 3 de mis empleados ya se fueron y aun no consigo remplazo, no solo mi economía se verá comprometida sino también la de la comunidad, nosotros estamos recuperándonos del paso de un devastador huracán, de hecho, vino gente de otros estados con sus licencias de allá a trabajar aquí en el área de construcción para reparar techos etc., ahora con esta ley ellos también tendrán que irse, pues la ley no acepta a nadie con licencias de otros estados”. Expreso preocupado Díaz.

Cientos de Catrachos junto a otros latinos se reunieron en Fower y la 41 para juntos unir sus voces y pacíficamente, ondear sus banderas, como muestra de apoyo la comunidad de inmigrantes en esa zona.

Esa misma unidad sintió Johana Almendarez, coordinadora de la org José Cecilio del Valle en el sur Floridano, dijo que ayer “durante toda la jornada de la protesta, vimos como hubo participación por medio de los empresarios y empleados, muchos llegaron a apoyarnos, la mayoría estaban ligados al rubro de la construcción, negocios de reparación de techos, restaurantes, vemos como han sido afectados por el anuncio de la nueva ley, pero estamos seguros que alzando nuestra voz, lograremos que la anulen pronto’.

Las Acciones seguirán contra ley SB1718

Sonia Moreno, organizadora de la membresía del sur de la Florida (Florida Inmigrant Coalition (FLIC), “Esta ley no solo destruye la economía de todos, también destruye familias, obligándolas a vivir con miedo, separadas, estas familias tienen derecho a que se les proteja y se les de oportunidades de vivir een paz, estos gobernantesestan perdiendo el tiempo en aprobar leyes antiinmigrantes, es tiempo ya que se ocupen y pongan de acuerdo en aprobar una Reforma Migratoria justa”. Moreno agrego que “Continuaremos tomando diferentes acciones, porque estamos seguros que, si seguimos presionando, lograremos que deroguen es ley que es inconstitucional e innecesaria para quienes llevan ya más 20-30 años en este Estado y consideran la Florida como su hogar”.

Por: Alexandra Rodríguez