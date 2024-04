Alec Baldwin golpea el celular de una mujer que lo acosaba con preguntas

Mientras se encontraba en una cafetería, una mujer abordó al actor con preguntas sobre el tiroteo de la película “Rust” e insistencia para que dijera “Palestina Libre”

El actor estadounidense Alec Baldwin golpeó el teléfono móvil de una mujer que lo estaba grabando en una cafetería y que lo increpó y acosó con preguntas sobre el tiroteo mortal durante el rodaje de la película “Rust” en 2021, mientras le insistía para que dijera “Palestina Libre”.En el video se puede ver a Baldwin en el mostrador del establecimiento, mientras la voz de la mujer que lo está grabando exige que diga “al menos una vez” la frase “Palestina libre”. Ante la indiferencia del actor, la mujer continúa preguntando: “¿Por qué mataste a esa mujer?, ¿la mataste y no fuiste a la cárcel?”, en referencia a Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película que murió durante el ensayo en el set de rodaje cuando Baldwin disparó el arma.

White devil Alec Baldwin attacked me

While I was trying to get coffeee pic.twitter.com/qebME0V4Wl