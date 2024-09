Chicha y Limón martes 10 de septiembre de 2024

REVIRAVOLTA!!…¿Ya vieron como viene de intenso Septiembre?…¡Lo que falta y bien proyectado a seis meses más!…#talcual…idem: temblorcitos, huracanes y remezones políticos a todo nivel…Imperdibles en esta edición: Diunsa y Blanca Estefanía Hernández Echeverry adelantan la Navidad en SPS…Pasajes de la boda Fajardo-Oseguera…Todo listo para la Expo Convención Internacional del Arroz…El Progreso celebra a la Virgen de Las Mercedes…El pre maternal de Alejandra Rosales de Erazo…Cumpleañeros…Efemérides…Cotilleos y más…¡Solo aquí mis vidas!

*.-Tal cual y se los habíamos adelantado, la familia Faraj en Diunsa tira la tienda por los ventanales con su Expo Feria Navideña, donde presentan las tendencias en decoración, color y estilo para las venideras fiestas de fin de año…por estas fechas, la tienda de los hondureños, pasa de “bote en bote” con todos los mayoristas apartando pedidos a granel para surtir sus tiendas con esas “bellezadas” del espíritu navideño que solo Diunsa ofrece…Todo con el buen gusto de las damitas de la dinastía Faraj…#Exito.

De punta en rojo y más bella y rubia que nunca, así disfruto su cumpleaños rodeada de familia y amigos la exitosa Blanca Estefanía Hernández…La hija de Modesto Hernández y Blanquita Echeverry se dejó venir desde Barcelona España, donde es una sobresaliente alumna de administración de restaurantes…estudios que compagina con: maquillaje artístico, protocolo y pasarela en una exclusiva escuela de la Cataluña…La recordamos emprendiendo con aquel estudio de maquillaje Jeffree Star.

*.-La cita familiar se dio en el Salón Trujillo del Copantl, espacios glamurosamente ornamentados con detalles de la época del año más alegre del mundo…El ágape de la llegada al tercer piso de Blanca Estefanía fue ofrecido por sus elegantes padres, Modesto y Blanquita Echeverry de Hernández…así como por Emerson y Andrea Hernández de Velásquez…cuñado y hermana de la homenajeada, respectivamente.

*.-La ambientación navideña del recinto, fue una obra maestra de Lidabel Sánchez de Mena, en perfecta mancuerna con el destacado organizador de eventos Camilo Mejía…quien cuido cada detalle de la organización, planeación, montaje y protocolo, para que el sarao de la familia Hernández, resultara el evento social que sigue cosechando halagos en las redes sociales del clan…El Copantl brillo en atenciones con su menú y logística…Una galería imperdible en esta plataforma…¡Benditos 30!

*.-Cambiamos de aparador y nos movemos “raudos y veloces” hasta Olanchito…la Ciudad Cívica de Honduras luego del gane de Ana Grissel Romero Nájera, como Miss Honduras Mundo 2019, volvió a festejar en todo su esplendor un esperado evento: la boda de Daniel Fajardo y Lía Oseguera…ágape que movió las fuerzas vivas del municipio, porque la pareja fue enlazada por la vía civil nada más y nada menos que por el vice alcalde de Olanchito, Ing. Osman Chavarría y la abogada Jessica Zavala.

La cita social se dio en el Centro de Convenciones Bimosha de Olanchito, donde el pastor Levy Mendoza les derramo la bendición a Lía Oseguera y Daniel Fajardo…quienes derrocharon elegancia, buen gusto y romance absoluto en atuendos y protocolo nupcial…ceremoniales efectuados en tiempo y forma…todo orquestado por las damas de la firma Acontecimientos, que enchularon el recinto en tonos blanco, verde y azul bandera…¡Todo de 10!

*.-Los ahora esposos, disfrutaron de un banquete nupcial por todo lo alto, porque las familias Fajardo-Reyes & Oseguera-Padilla tiraron Olanchito por la ventana…no escatimaron esfuerzos por una noche única en la vida de Daniel y Lía: desde la magna decoración del recinto, hasta el banquete que incluyo delicias del gourmet típico de nuestra nación, todo ambientado por disco móvil Los Gemelos…bailaron y brindaron hasta el amanecer, como se estila en las familias honorables del interior del país.

*.-Los enamorados, son hijos de reconocidas parejas de la Ciudad Cívica, como lo son: Luis Fajardo y Lourdes Reyes, padres de Daniel; y Adalid Oseguera y Libia Padilla, orgullosos padres de la preciosa Lía…de hecho, todo el cortejo nupcial estuvo conformado por las damas de la familia Oseguera, muy glamurosas en atuendos dorado y azul…Los felices esposos aun disfrutan su luna de miel por varios destinos de Europa…Toda la dicha del mundo para Daniel y Lía Oseguera de Fajardo.

*.-Retomando a su paisana Ana Grissel Romero, la ex reina de belleza que brillo en los conclaves Reinado Internacional del Café en Colombia y Reinado Mundial del Banano en Ecuador, dicen que ahora es toda una influencer de estilo de vida…se contonea de lo lindo por Europa, de país en país, foteandose en sus mejores atractivos turísticos…al parecer la ariana se quedó “picada” con su breve paso por Londres, donde fue Honduras en Miss Mundo 2019 y en el reality turco “El Poder del amor”.

*.-Programa televisivo con talento latino, donde la Romero-Nájera estuvo acompañada por las también catrachas: Mariela Lemuz y Woldie Durón…con animación de la boricua Vanessa Claudio, ex del tremendo Carlos Arenas…La Claudio luego de su paso por Turquía y Telemundo, regreso a su casa en TV Azteca…Por cierto, ya se anunció que la preciosa Lynda Villatoro es Honduras en las Fiestas de la Fraternidad Quetzalteca en Guatemala…¿Quién será Honduras en el Reinado Mundial del Banano?

*.-El Festival Bananero en la provincia de El Oro en Machala, Ecuador, se ha visto engalanado por muchas hondureñas que han destacado, pero solo dos han sido coronadas reinas: Rilda Alessa Gámez Phillips, ex del Choco “pollón” Lozano en el 2010 y Jennifer Giselle Valle Morel en el 2012…Honduras debuto en este conclave allá por 1985 con la personalidad de María Jiménez…En 1986 destaco Diana Margarita García, en 1987 Karen Hernández y 1988 la bella limeña Larissa Jeannette Lara.

*.-Otras sobresalientes hondureñas que dejaron huella por su belleza, cache y porte en Machala Ecuador fueron: Miss Ocotepeque 90 Emma Jeannette Villeda, Miss La Lima 91 Oneida Irina Figueroa, Miss Santa Rita 92 Belkis Hernández, la Miss Valle de Sula 93 Leslie Yalitza Canizales, Miss Omoa 94 Heidi Riera, …la sampedrana Gabriela Zavala en 2004 y la Miss TGA 2017 Valeria Cardona…entre otras tantas.

*.-Imborrable en nuestra memoria…la “pasada” de Valeria Cardona en el MHM-17 cuando le otorgaron el premio de Miss Internet a Miss Colinas Celia Monterrosa…La Cardona pego una “lloreta” en camerinos, que no se dejó maquillar ni arreglar su pelaje…cuando la llamaron al escenario para su siguiente desfile, la flamante Miss TGA salió en pleno estado de histeria: llorando a moco tendido y deschongada en pleno escenario.

*.-Nos recordó a la aun tristemente famosa en redes sociales “Miss Mamarracho”…¿La recuerdan?…#busquenla…#lol…Ipso facto entro al escenario El Gallo Zablah a calmarle los ánimos a la Cardona: se la llevó a camerinos y con estas palabras la reanimo: “cálmate bella”…”mira que eres la muñeca de esta edición”…”Serás la carta de triunfo del 2017”…”primero vas para Ecuador al Reinado del Banano y luego a las Filipinas al Miss Tierra”…”tengo un vestuario fabuloso para vos”…#lol…¡Siguiendo la racha de triunfo de Gabriela Zavala en el 2004!

*.-Así o más profético el Zar de la Belleza Catracha…y no era para menos la histeria de Valeria Cardona, porque desde que fue anunciada como Miss TGA Mundo 2017, rompió las redes sociales a su favor…¡Era la imbatible para el Miss Internet!… y junto con la Monterrosa las dos máximas a la corona que ostentaba para ese entonces la ribereña Kerelyne Webster…Y efectivamente, La Cardona brillo en Ecuador, gusto en Miss Tierra, pero triunfo en el Miss Asia Pacifico, con jugoso contrato laboral en Filipinas.

*.-A propósito de “misses bananeras”…Honduras quedo perpleja con la nueva novia de El Choco Lozano…¿En qué momento se divorció de la ceibeña Alessa Gámez?…¿Cuándo empezó el declive de esa mediática unión con la Diva de El Corte Inglés?…Hoy ese jugador esta más que enamorado de otro portento de mujer: tipo modelo o “instagramer” de altos vuelos, bellísima, pero no sabe la “tarasta” que le espera…#famoso.

Cerramos el capítulo “misses” con nuestra actual soberana: Stephanie Cam…Miss Honduras Universo 2024 y Rostro Smashbox…le están dando una estilizada y full refinamiento al mejor estilo Martina Thorogood…¡Así o más sofisticada!…vieron que la chica de NY tiene un porte muy editorial y super versátil para el cambio de look…le adaptan un apariencia de celeb socialité o jetsetter en un 2X3…¡Ojala y la lleven también donde el colorista oficial de la Thorogood alla en el local del Waldorf Astoria de NY.

*.-Pero la “bomba-cañón” que les traemos de la diva Cam es que posiblemente integre el Top 30 del Miss Universo 2024 a celebrarse en México en noviembre próximo…¿Top 30?…#Asies…porque las reglas cambian este año en la clasificación y eligen 30 semifinalistas en las preliminares: tipo formato Miss Mundo, reinas regionales y continentales…¡Es ahí donde puede clasificar Stephanie!…con un “empujoncito” que ya están fraguando con Osmel Souza…#PaseXBola.

*.-Una sampedrana que lucio así o más bella que una “miss” es Alejandra Rosales de Erazo, quien en su avanzado estado de gestación, fue consentida por sus amigas, madre y suegra con un tierno baby shower en el Vivari Café & Bistro…es varoncito y se llamara Abraham…Entre guirnaldas de rosas y bellos peluches, rodeada de globos y cariños, así fue agasajada Alejandra con un íntimo convite donde recibió sabios consejos de las madres ahí presentes…los juegos propios del ágape estuvieron a la orden y degustaron del menú entre obsequios e interesantes tertulias…#Kisses.

*.-En el marco de una fantástica velada del 2023, las familias Andonie-Faraj & Dox-Montes se unieron en un solo clan gracias al amor de sus hijos Faiz Antón y Stephanie Nicole…noviazgo que data de varios años y que ya consolidan con un próspero matrimonio…un “all White” de campeonato, con el romanticismo a full detalles…Exótica atmosfera de corte marroquí.

*.-Stephanie Dox y Faiz Andonie, unieron sus vidas por las leyes de la religión ortodoxa, en emotiva misa celebrada en el salón Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl…Los padres de los ahora esposos, que disfrutan su luna de miel por varios destinos del planeta, son hijos de las honorables parejas conformadas por: William y Marisol Montes-Dox, padres de la bellísima Stephanie; y Faiz y Julieta Faraj de Andonie progenitores del apuesto Faiz…¡Benditas Bodas de Papel!

*.-Luego de celebrada la homilía nupcial en El Emperador, ambos clanes cambiaron de aparador al Salón Napoleón, donde los esperaba el fastuoso banquete nupcial…todo coordinado por la experta Irela Pérez, quien fue la “mujer orquesta” de la noche…planeación, organización, montaje y protocolo…de uno de los enlaces más exquisitos del 2023…animado por Fernando Velásquez, más conocido como DJ Fer…#memories.

La dinastía Canahuati festeja un año más de éxitos y realizaciones del honorable empresario Mario Canahuati…quien este fin de semana esta de plácemes y consentido por su bella esposa Sandra Farah, hijos, nueras, nietos y amistades…se unen al jubilo sus hermanos, sobrinos y cuñadas…Los ejecutivos de la AHM le partirán tarta…#Blessings.

*.-Nos cuenta El Zambo Cipriano…que en la capirucha, dos reconocidas familias alistan sus mejores galas para brindar en familia: doña Noly de Kafati, la matriarca del café y de una dinastía de ilustres miembros, se dispone a partir pastel de Ristretto por su onomástico…Idem la Miss Independencia de 1988, Rebeca “Becky” Manzanares, ex de Santos.

*.-Por estas fechas…dos apreciadas familias sampedranas se disponen a brindar por unas “Bodas de Cuero”…nos referimos al alegre festejo nupcial que celebraron en el 2021 los guapísimos Norman Alberto Lara y Andrea Zelaya Puerto…quienes se vieron muy congratulados con varias y muy sonadas despedidas de soltería…Bendito tercer año de casados.

*.-Mas jovial y dinámico que nunca…agrego en fecha reciente un dichoso año mas de existencia, el Ing. Jesús Mejía Batres…ex esposo y padre de los hijos de la comunicadora social Guadalupe Funes Reinbold…media plana del CICH se unen al jubilo del Ing. Mejía Batres…Idem sus empleados y cercanos…se unen al jubilo sus hijos: Graziamaría y Enrico Mejía.

*.-Recordamos a Graziamaría Mejía en sus años de estudio de Ing. Industrial en la USAP, compañera de facultad de Carmen Irene “Kalene” Padilla, Lorena Kattán, Karen Mármol, Emmy Raudales, Gaby Millares, y Claudia Brito entre otras divas de los 90’s…Grazia integro parte del staff de American Airlines en el Villeda Morales…flanqueada nada más y nada menos que por las bellas Lile Rietti y Denia Gisela Reyes, Miss Honduras 1993…Bendito entre ellas, el siempre galán Carlitos Alvarado…#dickies.

Con una fiesta sorpresa en casa de su hija Conchi de López, se celebró el cumpleaños de la especial dama Zenaida Castellanos, donde su esposo Eduardo Castillo y sus hijos Tania, Karina, Eduardo y Conchi Castillo, la festejaron junto a familiares y amistades… Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos trasformaron el lugar en un jardín floral y se dispuso un lindo espacio para pastel… Felicidades Zenaida Castellanos.

Zenaida Castellanos con su esposo Eduardo y sus hijos Eduardo, Conchi, Tania y Karina Castillo.

*.-Este fin de semana departe la bella Ivette Mallof de Ganineh, quien en pleno Día del Maestro agregara un año más de vida… pero sin lugar a dudas, será su esposo Elías Ganineh, junto a sus hijos, quienes sorprendan a Ivette en esa fecha tan especial… Se unen a los festejos de Ivette, su apreciado padre don Nicolás Mallof y media dinastía Canahuati.

*.-Otra distinguida dama que partirá pastel Versalles en pleno Día del Maestro, como La Cardona-Rojas, es Hortensia Fasquelle…quien el martes 17 amanece de plácemes y más que consentida por su apreciada familia… se unen a los ágapes de la bella Hortensia, sus amigas del Club de Tenis, que son muchas por cierto…A departir a lo grande bella.

*.-En La Novia de Honduras celebró su cumpleaños la elegantísima dama de la society ceibeña Katya Busmail Nasrralla de Godoy…junto a su esposo el caballero Juan Carlos Godoy y sus hijos: Victoria, Marianita y Juan Mauricio…Katya aún sigue abriendo finos presentes…¡Bendiciones!

*.-En el 2019, mis amigas de Acontecimientos, volvieron a hacer historia en la society sampedrana con un montaje de ensueño: la boda de Marcel y Sandrita Muñoz de Gonzales, que revistió de romance absoluto los salones del Hotel Real Intercontinental…donde se ofició la ceremonia y se celebró el banquete…Hoy la pareja brinda por sus “Bodas de Sándalo”.

*.-Cuatro apreciadas parejas celebran sus “Bodas de Hierro” esta semana, nos referimos a los encantadores: Douglas y Mariely Amaya de Salinas, Kenny y Andrea Banegas de Lardizábal, Arnaldo y Sandra Montero de Díaz y José Eduardo y Giselle Rojas de Tinoco…quienes siguen siendo congratulados por familiares y cercanas amistades… A seguir brindando con Marcas Mundiales por muchos años más de amor…#BlessingsGuys.

Les contamos que esta semana arrancan las celebraciones para una dama muy querida de esta ciudad, nos referimos a la Lic. Francia Quintana, Directora del Centro Cultural Sampedrano, quien el lunes 16 agrega un año más de vida…más guapa y dinámica que nunca…con ese porte clásico que caracteriza a todos los hijos del signo de Virgo.

*.-Otro virgoniano que recién celebro un año más de vida es el ex futbolista Julio Cesar “Rambo” de León…y lo hizo en familia con su gente amada de Puerto Cortes…casa por donde desfilan sus fans de hueso colorado…Como buen virgo, no le entran los años a Rambo…¡El hombre que publicito y sin monetizar un solo euro, la marca D&G!…#bambino.

*.-Suman y siguen nuestros celebres cumpleañeros con la wedding planner Lidabel Sanchez de Mena… Su familia e íntimos amigos compartieron con la especial dama, quienes le patentizaron los mejores deseos y bendiciones…El recinto del ágape fue ataviado con una decoración muy avant garde…con el sello único de Acontecimientos.

*.-Espacios primorosamente enchulados una variedad de flores, globos y un precioso pastel elaborado por su amiga Maritza Cano…Su esposo Mario Antonio Mena e hijas: Scarleth, Grethel, Heidy y Alexa Lidabel la colmaron de muchos apapachos…Muchas felicidades a Lidabel.

*.-Celebrando sus “Bodas de Madera” se encuentran Ricardo Kattán Facussé y Jennyfer Salamé Ávila…pareja de distinguidos jóvenes de la sociedad sampedrana que protagonizaron una de las bodas más glamurosas y espectaculares del 2019… Una historia de amor que data desde el 2006…Tan amorosos como desde esa fecha.

*.-Las redes sociales de Fernando Morales y Stephie Schindelmaiser no mienten… bien dicen que el amor no se puede ocultar y esta pareja ya cumple seis años de feliz matrimonio…y con una luna de miel por la divertida ciudad de Orlando en la Florida…despidieron el verano y recibieron el fresco otoño del 2018 entre parques temáticos de esa city.

*.-También los vieron por el centro histórico de esa encantadora metrópoli… Las familias Morales-Moreno & Schindelmaiser-Barrientos se unieron en un brindis por el amor de esta joven pareja que se casaron por las leyes civiles y religiosas, en una romántica ceremonia oficiada en los jardines del Copantl…Ambas familias celebran sus “Bodas de Hierro”.

La ex parlamentaria, ex gobernadora de Cortes y comunicadora, Ilsa Díaz Zelaya, departió en familia al cumplir un año más de vida, sin faltar su círculo de amistades intimo que llegaron a su residencia para cantarle el feliz cumpleaños numero 89… no faltaron las muestras de afecto y le desearon mucha salud y los mejores parabienes.

Doña Ilsa Diaz Zelaya con sus amigas.

Doña Ilsa Diaz Zelaya con parte de su familia.

Doña Ilsa Díaz con Norma y Cesar Pio Santos.

*.-Rodeada de perfumados arreglos florales y finos detalles, transcurrirá el fin de semana para la estimada dama de sociedad: Leyla Faraj de Chahín, dilecta esposa del honorable empresario William Chahín…Doña Leyla cumple años muy pronto, cuando media dinastía Chahín-Faraj-Mena-Canahuati & Leiva, la congratule en la intimidad de su bella residencia.

*.-Los onomásticos siguen en la querida familia Fernández-Ruiz…primero fue la especial Abby Dalexa y hoy le toca el turno de festejar una vuelta más al sol a la primogénita del clan: Arleth…quien vio copada sus redes sociales de buenos deseos y más de una invitación a departir entre amigas…Hyatt Place e Intercontinental las esperan en sus regias opciones.

*.-“Dos lindas campanitas” cumplen años por estos días…mañana 11 apaga velitas de pastel de Signature Cake la ex mariana Rosibel Castellón Elvir…y pasado mañana o sea el jueves 12 le toca el turno a la campanita más famosa de este país: Onice Flores…tan hermosa como versátil: ex reina de las palillonas, modelo, reina de belleza, presentadora de TV, bailarina, cantante e influencer viajera de estilo de vida…¿Qué más aspira Onice?…Quizás ser “socialité” al contraer nupcias con poderoso del país…siguiendo los pasos de muchas modelos como Selene Sánchez…#lol.

*.-Celebro su cumpleaños Edax Uclés, rodeado del amor de su esposa Pía Melara de Uclés y su lindo bebe Edax…Wake’n Bake preparo el hermoso pastel de cumpleaños de las Tortugas Ninja, personaje favorito de Edax Finlander…Familiares y cercanas amistades le felicitaron por su cumpleaños.

*.-Cerramos nuestra larga lista de cumpleañeros con dos frikis de la palestra que este fin de semana comerán más de la cuenta…aunque su mera fecha es el lunes 16…el mayor de ellos añeja 65 vueltas al sol con muchas picardías entre pecho y espalda…y el menor de ellos 48 primaveras, como su eterna “amada amante”…como le cantaría Roberto Carlos a los padres de “Belindo”…Que la pasen a todo dar, coman muchísimo y esa tarta les “cunda y abunde” esa week.

Mucha expectativa entre los amantes de los concursos de belleza con la participación de Britthany Marroquín, que representa a Honduras en el Miss Cosmo Internacional en Vietnam.

*.-En notas del showbiz…nuestra friki farandulera nos cuenta que el que sean hijos de celebridades los pone en un lugar privilegiado para ser ejemplo en la libertad de género y apuntalar el respeto a la diversidad sexual, a las personas no binarias y transgénero…Eva Gabunda nos trae quiénes son los que cuentan con el acompañamiento y respaldo de sus afamados progenitores…¡Dignos ejemplos de admirar y seguir!

*.-Emme Maribel Muñiz…Junto con su hermano Maximilian David Anthony es uno de los mellizos, de 16 años, de Jennifer López y Marc Anthony…En 2022 fue público el apoyo de ella sobre su identidad no binaria durante la Gala Diamante Azul, de la Fundación de Los Dodgers, en Los Ángeles, al momento de llamarla al escenario con el pronombre inclusivo “they/them”, que en español sería “elle”…“Elle está muy ocupade, reservade y me cuesta mucho cuando elle sale, vale cada centavo porque es mi socie favorite de todos los tiempos”, dijo.

*.-En abril de 2024, Seraphine Rose, la segunda de los tres hijos que los actores Jennifer Garner y Ben Affleck tuvieron, se declaró no binaria y pidió que a partir de ese momento se le llamara Fin Affleck…En algunos medios del espectáculo trascendió que Emme Muñiz, hije de Jennifer López y Marc Anthony, había influido en Fin, de 15 años, sobre sus tendencias de identidad de género durante el tiempo que convivieron por el casamiento de sus padres, quienes, por cierto, ya están divorciados.

*.-Desde pequeña pidió que se le llamara John o Peter, algo a lo que sus padres, Angelina Jolie y Brad Pitt, accedieron e, incluso, compartían a la prensa…“Quiere ser un niño, así que tuvimos que cortarle el cabello. A ella le gusta usar todo de chico. Cree que es uno de los hermanos”, dijo en 2011 Jolie a Vanity Fair…Lo mismo se le ha visto a Shiloh, ahora de 18 años, luciendo traje o prendas masculinas que, ahora ya más adolescente, vestidos y looks femeninos.

*.-Bella Noche es hija de Mark Ruffalo y Sunrise Coigney, quienes procrearon además a Keen y Odette…Si algo ha dejado claro Bella, nacida en 2005, es que no tiene apuro por definirse como él o como ella; simplemente ha lucido como le nace y éste ha sido un estilo andrógino, lo que su guapo padre le ha reconocido y respetado.

*.-Chaz Bono es el hijo mayor de Sonny Bono y Cher…Nació como mujer, Chastity, hace 55 años, pero nunca se halló en ese cuerpo y esa identidad. Su proceso significó también uno de transición para su madre, pues mientras él se encaminaba hacia una legitimización de su propia identidad transgénero, ella pasaba de la negación a la aceptación.

Suenan campana de boda para uno de los integrantes del popular programa Los Hijos de Morazán… Nos referimos a Carlos Zúniga, que armó tremenda producción para pedirle matrimonio a su novia, Eliany Barahona… Fue un momento emotivo y lleno de amor… Por supuesto que ella dijo que Sí… Felicidades chicos desde chicos.

*.-Para llegar finalmente al apoyo incondicional a su hijo e, incluso, a toda la comunidad LGTB…a grado tal que es una de sus principales defensoras…En 2009, Chaz se declaró transgénero, y su proceso de reasignación de sexo de mujer a hombre concluyó en mayo de 2010.

*.-Miley Cyrus…Fue en una entrevista concedida a la revista Paper en 2015, que la hija de Billy Ray y Tish Cyrus, hizo público que se reconocía como una persona no binaria…“No me identifico con ser hombre o mujer, y no necesito que mi pareja tampoco se identifique con ser hombre o mujer”, compartió a la publicación cuando tenía 23 años…Ambos padres mostraron su apoyo a la cantante.

*.-Samuel Mozes…En 2020, Cynthia Nixon reveló que se acababa de enterar que su hija Samantha, hoy conocido como Samuel, era transgénero, lo que entendió y aceptó sin problema alguno…La actriz de “Sex and the City” procreó con su ex novio Danny Mozes a Charles Ezequiel y a Samuel…”Mi hijo no se me presentó como trans hasta que entró a la universidad…No tenía ningún indicio de que lo fuese hasta que me lo dijo”, comentó en entrevista en un podcast llamado “Homo Sapiens”.

*.-Ruby Guest…En 2020, el hijo de Jamie Lee Curtis, Christopher Guest, que procreó con su esposo Christopher, le compartió que era transgénero…desde ese momento se hizo llamar Ruby, y la actriz se ha dedicado a respaldarla…Jamie y su esposo tuvieron también a su hija Annie.

*.-Jackson Theron…Otra de las famosas actrices que han respetado la identidad de género de su hijo, en este caso adoptivo, es Charlize Theron, quien compartió en 2019 que uno de sus dos hijos, Jackson, desde los 3 años de edad, le reveló que no se asumía como niño.

*.-Así fue que decidió apoyarla y la dejó lucir como ella quisiera. “Mi trabajo como madre es celebrar (a mis hijos) y amarlos y asegurarme que tengan todo lo que necesitan para ser lo que quieren ser”…dijo Theron a Jimmy Fallon en 2019 sobre Jackson y August, “y haré todo lo que esté a mi alcance para que mis hijos tengan ese derecho y estén protegidos dentro de eso”.

*.-Eliot Summer…En 2015, el modelo británico de estilo andrógino e hijo del cantante Sting se reconoció una persona no binaria…A nivel profesional, su estilo andrógino ha resultado un gran magnetismo para el mundo de las pasarelas.

*.-La hija y el yerno del también cantante Ricardo Montaner decidieron no imponerle género a Índigo, por lo que no registraron un nombre de hombre o de mujer; optaron porque “elle” decida su identidad cuando sea mayor…No obstante, a principios de agosto recibieron a Amaranto, su segunda hija, y en un mensaje de bienvenida en Instagram se refirieron a ella en femenino: “Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida”.

Uno de los chicos más guapos recién egresados de la generación 24 de la Escuela Episcopal El Buen Pastor está plácemes… Nos referimos a Wilmer Palada, el benjamín de los apreciables Wilmer y Melania Palada… Desde temprano ha recibido muchas felicitaciones de sus amigos y familiares.

¿Cuántos se identifican con los casos arriba citados? …un tema algo tabú que sigue debatiéndose en la sociedad hondureña: las dinastías más burguesonas los exportan a la USA…#WTF…en otros temas, adivinen de que reconocido empresario sampedrano es la famosa casona de Rio Piedras donde se reunió “Carlon & Cia” en el 2013 y que ya es viral por estos días…¡más los videos que faltan!…#uyyy…Con estos ríspidos pasajes de la society nos despedimos…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!#$%&.