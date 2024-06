Chicha y Limón martes 18 de junio de 2024

¡¡SOLSTICIO DE VERANO!!…Este jueves 20 se da por oficializado el verano en el hemisferio norte y la entrada del sol en Cáncer…Un ágape que sigue en tendencia en la society: Las Bodas de Perla Fernández-Karow y el cumple de la bella Kathe…La gente glam que parte tarta por estas fechas…Efemérides inolvidables…Las galas prom…El chismorreo de rigor y el chafardeo que todos esperan…Hoy descoseremos a Raquel y a todo aquel, en este su rincón del cotilleo de sociedad… ¡Arrancamos!

*.-El remozado Salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl, se vio engalanado en fecha reciente con esperado convite de sociedad: El trigésimo aniversario de bodas de Héctor Fernández y Kathe Karow y la llegada al quinto piso de vida de la misma Kathe…un sarao por partida doble que reunió ambas familias y el circulo mas cercano de los Fernández-Karow…gente linda que un a tapiza de glamour las redes.

Héctor Fernández y Kathe Karow.

*.-Un fabuloso arco de verdes follajes contando con imponente chandelier que iluminaba a los ahí presentes, fue el telón de fondo de la ornamentación lograda con esmero y buen gusto por Denisse Gonzales y la misma Kathe Karow que personalizo cada detalle de la puesta en escena…velada amenizada de principio a fin por la genial Silvia Rodríguez y por donde desfilaron reconocidos rostros de la “pink press” del Valle de Sula…así como invitados procedentes del extranjero…¡Elegantísimos!

*.-Kathe Karow lució majestuosa con imponente atuendo en tono perla, muy adoc a la efemérides ahí celebrada, completamente recamado en detalles del mismo tono…en largo maxi, manga larga y sutil escote en V…mientras su amado Héctor Fernández más elegante imposible ataviado con etiqueta de rigor…¡ambos derrocharon felicidad y complicidad absoluta!…porque 30 años son 30 años…¡No muchos celebran esas bodas!

*.-Kathe luce regia a sus recién cumplidos 50 años: plena y muy realizada en todos los aspectos y compartió esa bendición con todos los que la saludaron de beso y abrazo…la pareja departió con todos los invitados mesa por mesa…como lo hace la gente bien…y poso para el recuerdo en una noche mas que inolvidable…El lente de Farah La Revista estuvo ahí captando los mejores momentos y la people que engalano esa velada, que aun se comenta en la society…¿A quiénes reconocen en esa amplia galería fotográfica?…Los invitamos a darse un buen “taco de ojo” en ese reportaje imperdible en este site…Bendiciones al hogar Fernández-Karow.

*.-Y es que además de amor, comprensión, lealtad, comunicación, confianza y todos esos valores inculcados en casa e iglesia, tiene que existir mucha química entre la pareja para superar el “séptimo” año de casados…no se diga llegar a las tres décadas o más…como muchas parejas que conocemos…Punto y aparte casarse en buena luna, como dicen nuestros psíquicos de cabecera: civil en luna nueva y religioso en cuarto creciente…Nada de enlaces con: eclipses, apagones o lunas llena o menguante…¡Ni se diga en el marco de un ciclo con mercurio retrogrado!

El hondureño Eduardo Andonie, fue galardonado con un premio EMMY por su destacado trabajo en Noticiero Telemundo… “Me siento honrado y muy agradecido por el privilegio de ganar un premio Emmy de tres nominaciones que obtuve por mi trabajo en Noticiero Telemundo que celebra mi compromiso con cada experiencia de mi carrera”, expresó.

*.-¿Y los signos?…¿Sera cierto eso de la compatibilidad astrológica?…Se dice que todas las “gías” son ciencias y que la astrología es la fusión de la astronomía con la psicología…según como están los planetas en la fecha y hora de nuestro natalicio…así determinan los factores de nuestra personalidad y demás entorno: familiar, social, laboral, salud. ETC…Según Cipriano & Grimorio, en general la premisa es: “Signos iguales se repelen y signos opuestos se atraen” …Signos Fuego (Aries, Leo y Sagitario) compatibles con Signos Aire (Libra, Acuario y Géminis) ¡Y viceversa!

*.-Signos tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio) completamente compatibles con Signos Agua ( Escorpio, Piscis y Cáncer)…Igual parejas que desconocen sobre el tema, se casan sin importar estos detalles…duran cierto tiempo y luego viene el desmadre…muchos tantos, duran “juntos por costumbre” con una que otra canita, vellos púbicos, extensiones o pelucas al aire, según sea el caso por ambos lados de la pareja…¡Muy bien solapados!

*.-La mayoría “truenan” por: incompatibilidad de caracteres, diferencias socio-económicas, osadas infidelidades, intromisión familiar y otros factores externos que iremos ventilando en otras ocasiones…#Santisimo.

*.-Por ejemplo los Capricornio…de unos veinte años para acá, vienen con una “racha” en amores, sociedades, alianzas y otras conquistas, que cosa seria…¡Les sale cada espécimen de alarido total!…pocos en realidad los “bien amarrados” con más de algún desgaste por costumbre…con eso que Plutón viene transformando a los “Capri-Capri” todos estos años, muchos de ellos o saltan de pareja en pareja ( Christian Nodal, Ricky Martin y hasta la misma Ana Barbara, entre muchos) y otros renuncian del todo al amor.

*.-Y eso del Plutón en Capricornio (que ya casi están saliendo de ese siniestro planeta) también “trastoco” a su signo opuesto que es Cáncer…otros que bien bailan en tema de amores, penas y decepciones conyugales…los eternos “llorones” e hijos de la luna de la rueda zodiacal…¡Como sufren los Cáncer!…si no es por pareja es por hijos…pero como buen signo agua, con una escapada de amigos, ahogan sus penas en un buen cubetazo con asado incluido…¡Quien como ellos y los Piscis!

Se develó en el Teatro José Francisco Saybe en el día de su cumpleaños un mural pintado en lienzo del recordado Chico Saybe… espectacular.

*.-Arrancamos nuestros avisos parroquiales…porque Leonel e Isis Yorleny Estrada de Guzmán aquilatan su primer año de casados…quienes luego de varios años de idilio, unieron sus vidas ante las leyes cristianas con el anciano Geovany Milla, primo del divo bancario José Antonio “Toño” Milla…El sarao se celebró en Villa D’iIina enchulado por Acontecimientos.

*.-Leonel porto un traje formal en smoking e Isis se enfundo en una sugerente columna recamada en encaje y finísima pedrería nupcial, en corte sirena con escote palabra de honor…un imponente velo catedral se desprendía de su impecable recogido…Un enlace familiar con sus más allegados que aun por estas fechas deleita foto por foto…Lidabel y Scarlett Mena planificaron el ágape y Hannan Bakery sorprendió con la tarta…Dichosas “Bodas de Papel” al joven hogar Guzmán-Estrada.

*.-Siempre en el 2023…pasearon su amor por la cálida Punta Cana, República Dominicana, la querida pareja conformada por Jaime y Cristy Cruz de Hernández…luego de protagonizar la boda de sus sueños en el altar de la iglesia Espíritu Santo… Con posterior y elegante banquete nupcial en los salones Emperador del Hotel Copantl…ambos recintos magistralmente ornamentados al gusto de los contrayentes…¡Se volaron la barda amigos!

*.-Portando un idílico ajuar donde sobresalía el imponente vestido nupcial con escote palabra de honor, Cristy lucio felicísima la noche de su boda…no paro se sonreír con su amado Jaime quien llego super elegante en traje formal con detalles avant garde…los tortolos agradecieron y departieron con los presentes mesa por mesa.

*.-El verdor del follaje, con lo impoluto y aromático de los nardos y jazmines, aunado a la tenue luz de los románticos chandeliers y candelabros, hicieron de la atmosfera, la noche más romántica en la vida de Jaime y Cristy…todo salió como la habían planificado, coronando con su boda, varios años de romance…Las familias Hernández-Cerritos & Cruz-Flores se esmeraron en la felicidad de sus hijos…#Blessings.

*.-Este fin de semana…celebra una vuelta más al sol la siempre exquisita Norma Regina Gaborit Pino…la ex first lady más glamurosa de la historia, según los que saben… tapizo de elegancia cada foto en su periodo de gobierno como primera dama, hasta medios internacionales daban cobertura a su estilo de vida…La diva que estrenaba en el país los perfumes recién lanzados en París…Una dama más que inolvidable.

MICA no quita el dedo del renglón hasta convencer a la viuda Callejas de que llegue a sentarse a la sala de los famosos…y le confiese detalles de su vida como Primera Dama de Honduras…y hasta su marcada afición a coleccionar prendas de marcas famosas como: Carolina Herrera, Chanel, Oscar de La Renta e YSL…entre otras…y su exquisito vicio por fragancias de la talla de: Creed, Annick Goutal y sus aromas “firmas” de ayer, hoy y siempre: Diorissimo de Dior y los de Sisley, como el Izia…¡Hasta la fecha!

*.-Y doña Aguas Ocaña, ex de Maduro…¿por cuales se decantaba?…La conocimos long time ago, antes de Ricky, en la Madre Patria, cuando era una estudiante…linda, sensual, dulce y afable como buena nacida bajo el signo de Tauro…por esos años de su moza juventud, Aguas Santas Ocaña Navarro se decantaba en verano por las aguas de colonia frescas: Adolfo Domínguez, Eau de Jeune, Garconne, Don Algodón y hasta Chispas…En climas más frescos: Maroussia, Ragatza y el famoso Farala: “Tenemos chica nueva en la oficina…Farala”…¡Recordar es volver a vivir!

*.-Si de divas se trata: Sonia Yolany Mejía… sigue abriendo finos presentes por su onomástico…el cual viene celebrando desde el pasado fin de semana entre varios brindis laborales, familiares y de su círculo más allegado…Sentidos besos Mon Guerlain.

*.-También, el lunes Día de San Juan…agrega un año más de feliz existencia la bella socialité, Isabel Fonseca de Cerna, esposa del galán Mario Cerna y madre de la preciosa Alessa…Se unen a los brindis de Isabelita sus honorables padres, Abel y Lilian Canahuati de Fonseca, junto a su guapo hermano Abel y la bella Claudia López.

*.-La dinastía Bendeck es otra que esta de brindis esta semana con el onomástico de la siempre exquisita y bella dama Elke Siercke de Bendeck, esposa de Ricardo y madre de esas hijas bellas, que junto a sus yernos, la congratularan solo como Elke se merece…El Club Árabe las espera ladies.

Y de beldades va la cosa: Melina Valladares de Sánchez es otra de nuestras celebres cumpleañeras…la adorada hija de don Roger Valladares y doña María del Carmen Baker desde ya recibe las congratulaciones y buenos deseos de la familia UTH, pero sobre todo de su esposo José Miguel Sánchez, hermanos y sus más cercanos…Bendiciones Melina.

*.-Muchas felicidades a Carlos Alberto Maldonado Núñez y Leisy Gissell Trochez Martínez, quienes brindan por sus “Bodas de Papel”…La abogada Johana Rodas los unió bajo las leyes civiles y el pastor Pedro Pablo Sandoval bajo las leyes divinas…Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos fue la encargada de decorar el recinto de celebración, transformando el Jardín Clementina de Angeli Gardens en tonos ivory & golden con abundantes follajes…Los Maldonado-Trochez regresan a Angeli por su brindis.

*.-Bendito entre las féminas cumpleañeras…corona esta lista de onomásticos el honorable empresario don Leonel Gianini, quien el lunes 24, estará de plácemes…y más feliz que nunca porque su cadena de supermercados La Colonia va viento en popa, en plena expansión por todo el país, pero aún falta en pleno centro de SPS…Bendiciones don Leonel.

*.-Se unen a las congratulaciones para don Leonel Gianini su guapísima esposa, doña Sandra de Gianini y sus dinámicos hijos: Sandrita, Leonel y Gabriela Gianini de Atuan…al igual que todo el clan Gianini-Kafie…y por su puesto sus amigos y compañeros del COHEP, CCIT, Gobierno de la Republica y sus círculos más cercanos…Un caballero a carta cabal.

*.-Rodeada de rosas rojas y finísimos presentes…transcurrirá este fin de semana para la encantadora socialité Maridelia Discua…hija del inolvidable abogado Randolfo Discua y de la apreciada dama Ligia Romero de Discua…Se unen a las congratulaciones para Maridelia sus amigas y ex compañeras del María Auxiliadora Prom 88…Felicidades Mon Cherie.

Yessenia Jackelin Vásquez con su madre Rosa Vásquez y su suegra Irmenia Reyes.

Yessenia Jackelin Vásquez, fue agasajada con una alegre fiesta prenupcial quien el 20 de julio contraerá matrimonio eclesiástico con su prometido David Luque… La despedida de soltera fue ofrecida por su suegra Irmenia Reyes y su madre Rosa Vásquez en el salón Oxford del Hotel Hilton Princess, donde Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos decoraron el ágape estilo tropical… familiares y cercanas amistades la acompañaron.

*.-Recuerdan su luna de miel por Europa Elmer y Sheena Gough de Herrera, luego de protagonizar en el 2017 ambas ceremonias civil y religiosa, en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl…el recinto lucio una decoración en tonos dorado y blanco chic.

*.-Con detalles muy románticos, creación de la talentosa Alexandra Lockmer quien se lució para la ocasión…Sheena súper feliz con su ajuar con prominente escote y vaporosa caída, mientras que Elmer encantado de culminar con más amor los años de noviazgo con esta linda rubia…Los Herrera-Gough brindan entre vinos y delis por sus “Bodas de Lana”.

*.-Los enamorados son hijos de los honorables matrimonios conformados por Douglas Gough y Mary Velásquez y Elmer Herrera y doña Lidiana de Herrera…que lucieron muy chic para la fecha más memorable en la vida de sus hijos, quienes fueron los anfitriones perfectos de esa velada amenizada por “Asociación Vivaldi”…Entre los mejores enlaces del 2017.

*.-Y para la próxima semana que cerramos mes y el primer semestre de este 2024…cortarse el pelo el lunes 24 Dia de San Juan y la primera decoloración del año mis reinas del glamour…así como leen…el 29 de junio es el mejor día de estas fechas para ese proceso capilar…en especial aquellas que no recuerdan cuando se lo hicieron y que llevan añales con “tinte sobre tinte”…Inicien el segundo semestre con cambio de look.

*.-Otros tratamientos recomendados para el 29 de junio son: sauna, exfoliación corporal, limpieza facial con vapor, hidratación y dermoabrasión…sin faltar una buen manicure y pedicure…todo según presupuesto, obvio…un overhaul al año no hace daño y la fecha lo amerita…Ahí nos cuentan cómo les va en el segundo semestre…#2024…Limpiar esa casa por dentro y por fuera el domingo 30 de junio…Idem surtir alacena en El Colonial el primero de julio…como recibamos el séptimo mes, así cerraremos el año mis vidas…#Pilas.

*.-Muy festejada por su cumpleaños se encontrara la preciosa chiquitina Florencia Alcocer quien arriba a sus diez años de inocentes travesuras al lado de su guapísima madre Suyen Muñóz y sus amorosos abuelos Héctor y Reyna Kattán…Sus infantiles amistades la agasajaran con una alegre reunión infantil en la intimidad de su residencia en esta ciudad.

*.-Este fin de semana…también agrega otro año más de vida la siempre joven y escultural Ing. Lourdes “Lulú” Gutiérrez…hija virtuosa del pintoresco municipio de Trinidad SB…se une a las congratulaciones de esta linda damita, su polémica comadre Ana Josefa Alvarado, también hija prodiga pero de Azacualpa…¡Dos pateplumas que conquistan SPS!

*.-Cerramos esta lista de cumpleañeros con el especial caballero Epaminondas “Pammy” Marinakys, quien este fin de semana estará de placemes…los saraos para el ex titular de Turismo arrancan en su linda residencia capitalina, por parte de su elegante esposa Nan López de Marinakys y sus talentosas hijas, que triunfan con la firma “Enrollarte”.

La guapa empresaria de la moda Xiomara Fernández de la Casa Xiomara Fashion, comparte con las reinas de belleza: Stephanie Cam Miss San Pedro Sula; Jennifer Rivera Miss Copan; y Dayanara Ponce Miss Gracias a Dios, en la presentación oficial de candidatas a Miss Honduras Universo 2024.

*.-La ex Miss Grand Honduras 23 y semifinalista de esa justa en Vietnam, la bella copaneca de South Carolina, Brittany Marroquin, vuelve a hacer maletas para ese país del Lejano Oriente…esta vez con miras al Miss Cosmo International en su primera edición…La diva Marroquín afila sus mejores garras para hacer brillar las cinco estrellas luego de aquel desplante que le hicieron en redes sociales…¡Suerte mi colibriniti!

*.-Si de bellas se trata: Celia Monterrosa…quien está recién desempacada del lejano Egipto, donde fue semifinalista del Top Model of The World y La mejor silueta en bikini de esa justa celebrada en semanas anteriores…El Rostro Estee Lauder se convierte en directora nacional de esa franquicia y ya “busca y rebusca” a la mejor modelo de Honduras en miras a la edición 2025 de ese conclave de maniquíes con sede Egipto…¿Rebeca Rodríguez?

*.-Mientras tanto…Amelia Vega y su guapo Denuart Sánchez están a punto de anunciar quien será la nueva Miss Grand Honduras 2024 ante la inesperada renuncia de Cecilia “La Chechi” García, quien dejo el evento botado por el amor de su vida…La dupla Vega-Sánchez también andan tras los “huesitos” de la Rebe Rodríguez para que la rubia sea Honduras en el Lejano Oriente…aparentemente la sede este año es la polémica Myanmar.

*.-Al parecer…la diva del clan colinense Perdomo-Monterrosa, con su éxito en Egipto se “jubila” como candidata de los concursos de belleza…para pasar a ser directora de los mismos…aunque a nuestro criterio, la bella Celia aún tienen mucho potencial para ser Honduras en: Miss International, Miss Tierra y hasta para el mismo Miss Universo…¡Animo chica!…Las reglas han cambiado para tu propio destino.

Si de bellas se trata…Carimaxx presentó al primer grupo de candidatas con miras al Miss Universo 2024 con sede México…y de los creadores de Gia Carangi y Cindy Crawford: Stephanie Cam…La diva de las pasarelas neoyorkinas afincada en el Bronx y Queens aspira ser Honduras en la venidera justa universal…y como las reglas cambiaron en el MU, Stephie ahí donde la ven, tiene 31 añitos y una bebecita de 4…¿Sera?…¿Acaso tendremos a la primera Miss Honduras madre de familia este año?

*.-A propósito de Stephies…en esa presentación en la comuna sampedrana vimos más estilizada y renovada que nunca a Stephie Morel…La Miss Supranational Honduras va rumbo a Polonia donde la esperan con “fanfarrias, bombos y platillos” como una de las grandes sorpresas en esa justa donde Honduras solo ha clasificado con: Ruth Alemán, Leslie Kristoff y la mismísima Natalia Coto…¡Suerte gacela!

*.-Zipizapes, renuncias, zafarranchos, zaperocos, bochinches, dimes y diretes a la orden de “casi” todos los concursos de belleza del mundo entero…nacionales o grand slam estarán salpicados por la polémica lo que falta de este 2024 y mediados del 2025…#WTF…con todos los eclipses que han estremecido a Libra, el signo de la belleza, arte y diplomacia…Tambien “rifirrafes” en relaciones diplomáticas…¡Volaran consules y embajadores!

*.-Festejan su tercer aniversario de matrimonio Gerson Pineda y Beatriz Leiva…ceremonia y fiesta post boda celebrada en el Hotel Monteolivos donde Lidabel y Scarleth Mena con su firma Acontecimientos decoraron el salón en los tonos Ivory & Pink gold…combinado con tergales y chandeliers…Felicidades “Bodas de Cuero TF” a Gerson y Beatriz.

*.-Abrimos nuestro “Gossip Laundry”…el club del chisme más llevado y traído de las redes sociales…donde nos comparten que es un gusto dentro y fuera de la nación…jijijijijiji…abrimos boca con La Kukis, quien llega rauda y veloz, portando lo último en moda sport-chic de Almacenes El Record…donde también se hizo su consabida limpieza facial con sus productos favoritos: Lancome…La Kukis viene filosa este martes social.

*.-Me caigo y me levanto…me emociono y me angustio…rio y lloro…me erecto y me humecto…como dice King Lucho en su portal…el missologo favorito de Nancy Cecilia, quien se ahoga de la risa en cada video visto…#NCAM…La Kukis nos trae las delicatesen de Supermercados Colonial, que goza de excelentes descuentos con sus tarjetas de puntos…También los postres más ricos de Panadería y Repostería Moderna…Todo regado con el café más cotizado de la nación: #Welchez.

La guapa Viena Baide festejando su natalicio con su círculo amigas de siempre. Congratulaciones.

*.-Nos regala besitos con aroma a Eau du Soir de Sisley, aroma firma de Letizia de España y de muchas damas “bien” de la society sampedrana, que acompañan a sus hijos en las galas prom…La Kukis cuelga su cartera y las deja caer en este seccional de Elements…a pierna cruzada y batiente, nos cuenta los últimos chismes de las galas que rompen las redes sociales por esta temporada…¡Esta friki enciende el ventilador ahora mismo!

*.-Mientras nuestra Petra, recibe y reparte los obsequios de nuestros anunciantes, nos refrescamos con un smoothie de sandia pura: sin agua, hielo y nada de azúcar…cada sorbo es un efecto lifting que cosa seria en el rostro…¡el mejor de los colágenos a bajo costo mis amores!…¡vamos a dobletear!…Arranca La Kukis con un chisme que ya es viral en muchos pantallazos de WhatsApp y versa sobre una pareja de seniors…#OMG.

*.-¡Los que recién graduados están a pocos días de casarse!…Hoy si me caigo y me levanto vos…me emociono y me angustio…Luego de conocerse media vida juntos en esa prestigiada institución, con noviazgo los dos últimos años, se comprometieron el mes pasado y se casan en julio…según las malas lenguas por el bien de los tres en una ceremonia muy íntima.

*.-Y esta Kukis que es tan osada como su tía Vidajena y tan intrépida como su abuela Rosa Melcacho, derrocha atrevimiento en cada evento para lanzarse con la gente a preguntarles directamente por los rumores que son virales en esos personajes…llego a su gala prom y al verlos inseparables les pregunto a los tortolos si era cierto ese rumor, ellos estupefactos con los ojos cuadrados y el derriere fruncido, les dijeron que era cierto, pero que quien se lo había dicho?…jajajajaja…¡Nada de prensa!

*.-Así fumigaron a esta audaz y atrevida reportera de sociales…pero consiguió la confirmación del sarao: intimo, familiar, civil en casa de los padres del chico, pero nada de prensa ni redes sociales…¿Sera?…y como aún son menores de edad, se supone que se debe respetar su privacidad…Ambos chicos de excelencia académica en se carísimo colegio, muy apreciados y queridos por compañeros y maestros…¡Ahí queda!

La comunicadora hondureña Ana Jurka, se une a la cadena de televisión FOX SPORTS, para dar cobertura a la Copa América y dar seguimiento al campeón del mundo, Argentina.

*.-Al menos se responsabilizan de sus hechos, no como otras parejas de antaño que niegan todo y se deslindan de todo…unas chicas tan lindas que se embraman como el más patán de la clase, quedan “tilinte” y solo su madre se vuelve su eterna cómplice con su ginecólogo de cabecera…quien no deja huella de la travesura hecha…pecado aparte…Como una pareja de primos de la high life, donde la chica salió “pastel” del primo, tuvo la beba y ni la reconoció el susodicho…¡Pero como ambos gozan del mismo apellido, todo quedo en familia!…Luego de décadas, recién supimos eso.

*.-Remata La Kukis, con su ristra de chismes favorita de La Tiffany, que ya van varias galas prom que cubre y donde cada vez mira menos alumnos que otros años…¿La crisis?…en un colegio desfilaron solo 10 graduados en total…pero para que no se viera tan pobre la gala, invitaron a los juniors…o sea los Seniors 2025 que en agosto hacen su entrada a último año…Mientras que en aquel colegio popis que se las tira del Elite Region V, por aquella serie española…los seniors más “buleados”no llegaron…#Plop…Al parecer en esta clase aumentaron las “vistimas”.

*.-También La Kukis diviso muchas parejas de padres divorciados…este año más que otros según nuestras estadísticas…¿Qué está pasando?…así como va la cosa el matrimonio se está convirtiendo en una especie en extincion…como canta Melissa Griffiths…De aquí a diez años, nadie se casara y vivirá en unión libre…o cada quien en su casita: Free o “Touch & Go” como dice mi amigo Lucas…Dijeron ellas: “no me firmes ese apellido”

*.-Tres madres de familia de tres colegios distintos, no llegaron a desfilar con sus “bebos”…llegaron: tías y hasta una abuela…eso sí: costosas, glamurosas y derrochando redes sociales…muy figurosas ellas…La Kukis le pregunto al “bebo” que llego con su abuela por su madre y no le contesto…¡La ignoro por completo como buen zombi de la nueva ola!…Esta friki comprendió que las cosas no andan bien en esa familia.

La cantante hondureña Cesia Sáenz, debuta en el Teatro Musical en México, así lo anunció en sus redes sociales… Sáenz interpretará el personaje “Diva” en “Priscilla, Reina del Desierto” bajo la Dirección y Traducción de Joserra Zúñiga… La catracha fue nombrada embajadora del arte y la cultura de Honduras en México, ganó el primer lugar en el reality show “La Academia 20 años”.

*.-Como es tradición de unos años para acá, no faltan las parejas “alternativas” de genero binario…chicos con chicos y chicas con chicas bailando y gozando la fiesta…todos comprendieron y como dice Carolina Lanza: “nadie dice nada”…Respeto total para las nuevas generaciones…Varios padres de familia se quejaron por el montaje de las fiestas de sus hijos, porque invierten tanto dinero para galas tan sencillas…En una gala abundo más el licor que la comida…solo boquitas.

Y cerramos con Carolina Lanza, porque le va de maravilla con su boutique CALAN by Carolina Lanza: Viste y desviste a todas sus compañeras del canal…y a sus familiares también…Venta loca de ropa chic por toda Honduras en línea…¡Hasta las damas del clan Maldonado visten Calan!…Ariela es la más pichirre, todo lo quiere fiado y a mitad de precio…¿Sera?…Con tronados besitos árabes con aroma a Club de Nuit Imperiale de Armaf, EDP en tendencia de la Prom Season 23, es como nos despedimos este martes de sociedad…Ya saben que los queremos en P!#$%&.