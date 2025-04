Chicha y Limón martes 22 de abril de 2025

¡¡VAMOS Y VENIMOS!!…¿Que tal los trato el feriado? …Varias parejas siguen de “honey moon”, como Paolo y Julissy Rauda de Aguilar y Kevin con Diany Ramírez de Pineda…emotivos enlaces que hoy les comentaremos…Mañana de plácemes el joven Ing. Mario Alejandro Faraj Gabrie…Los que siguen celebrando en familia su onomástico…Los “must-have” de esta sección: Los avisos parroquiales…Cotilleos nacionales e internacionales…Notificaciones de servicio social…Y más solo aquí.

El carismático y joven empresario Mario Alejandro Faraj Gabrie está de cumpleaños mañana 23 de abril…y la familia Diunsa lo sabe…ágape familiar que será encabezado por sus padres Mario y Leyla Gabrie de Faraj, su tía Diana de Larach, primos y todo el personal de la tienda de los hondureños, se unirán mañana en felicitaciones y buenos deseos para el Ing. Mario Alejandro…¡Bendiciones!

*.-Este fin de semana arrancan celebraciones por otro año mas de realizaciones las encantadoras damas: Leslie Paredes, Miss Honduras Belleza Nacional 2003…y la ex primera dama de la nación, doña Aguas Ocaña Navarro…Bendito entre ellas, el también ex presidente de Honduras, Ricardo Maduro Joest…Maduro & Ocaña, han sido hasta el momento, la pareja presidencial más recordada y mediática del país.

*.-Pero a la vez, vale la pena recalcar, que el Lic. Maduro ha sido uno de los mandatarios mas completos en liderazgo, capacidad, carisma y experiencia en su cargo…respaldado por otros puestos de gran relevancia dentro del Partido Nacional…Al igual que el extinto Rafael Callejas, mítico líder del partido de la estrella solitaria…¿Y de los “Liberaches”?….El Ing. Carlos Roberto Flores Facussé…¡Estandarte del glorioso Partido Liberal!

*.-En otro orden de ideas…les comentamos que en días recientes celebró de forma muy íntima su cumpleaños la bella socialité Camille Mahchi…amantísima hija de Guillermo Mahchi y Georgina Larach…y hermana del alma de la preciosa Sabrine de Moreira…También brindan por un año más de vida Ernesto Córdoba y el ex alcalde Tito Guillen.

La familia Canahuati-Larach sigue de brindis esta semana con dos de los cumpleaños mas esperados en la dinastía: hoy de plácemes el empresario de los medios Jorge Shibli Canahuati Larach, esposo de la elegante dama Carolina Handal…y esta misma semana, departe en su hogar por otra vuelta más al sol, la dinámica Ruth Marie Canahuati de Sabillón, dilecta esposa de Juan Carlos Sabillón Davila…¡Bendiciones para ambos!

*.-Una especial boda se celebro en los jardines del Hotel Copantl, luego de cinco años de relación sentimental…nos referimos al enlace de Kevin José Pineda y Diany Abigail Ramírez, quienes cristalizaron su sueño de amor, con una unión de carácter familiar y muy íntimo como lo habían planificado desde el 2024…Diany lucio más feliz que nunca, sentimiento que proyecto en toda la velada…¡Inseparable de su amado Kevin!

*.-Portando un ajuar minimalista que irradiaba romance en cada detalle, la hija de Manuel Ramírez y Diany Vargas, opto por un estilismo sobrio, discreto y fresco, decantándose por el “nude make up”…¡Con esa piel maravillosa que tiene, lucio estupenda!…Kevin José en traje formal a tres piezas en azul marino con una corbata en tono cielo….impecable y elegante en todo momento…¡Posado imperdible en esta plataforma!

*.-La ceremonia religiosa fue oficiada por el padre de la novia, el pastor Manuel Ramírez, en el imponente ceibón de los jardines del Copantl, seguido de una íntima recepción nupcial en el salón San Pedro…ambas estancias inmaculadamente ornamentadas en White & blue por Silvia Enamorado de la firma DKshe Eventos…¡Muchas Felicidades!

Reconocidos rostros de la sociedad del Valle de Sula, convergieron en la mágica boda de Carlos Cousin y Valeria Bueso…otra de las parejas que luego de cinco años de noviazgo, decidieron que abril, era el mes indicado para llegar al altar…El recinto religioso escogido fue la iglesia La Sagrada Familia, donde el padre Enrique Silvestre derramo la bendición, sobre los hijos de Cristian Cousin y Lila Handal, hija del inolvidable amigo Víctor Antonio “Tito” Handal…y José Antonio Bueso y Flavia Mejía…¡Elegantes!

*.-Valeria Bueso se decanto por un primoroso atuendo nupcial, recamado por completo en tiernos y románticos detalles, incrustados en todo su vestido…con recatado escote palabra de honor a tirantes…delicado recogido y maquillaje a tono…¡Irradiaba felicidad en todo momento!…al igual que su amado Carlos, quien lucio un vanguardista smoking en blanco y negro…Mas que encantado de unirse formalmente al amor de su vida.

*.-Las familias Cousin-Handal-Franco & Bueso-Mejía, se unieron en un solo brindis en el nombre del amor de sus hijos, en elegante banquete de bodas en “All White”…celebrado con toda la pompa y circunstancia, en el siempre en tendencia Salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe…espacios impolutamente ornamentados entre rosas y cartuchos blancos, enmarcados con regios tergales del mismo tono…finos lienzos en perfecta armonía con la mantelería y la cristalería del club…Felicidades.

Si de gente bella se trata…quien esta a punto de retornar a su lugar de residencia en la Unión Americana es la especial dama Elizabeth “Betty” Ramos…quien se dejó venir antes de la Semana Santa para un sarao muy especial: la celebración de un año mas de vida, amor y bendiciones.

*.-La carismática hondureña, nacida bajo el líder signo de Aries, festejo en el Salón Emperador en el marco de una velada de corte familiar…y muy bien aspectada por cierto, porque Betty opto por personalizar su ágape en tonos dorado y rojo…con algunas pinceladas en plata…como lo dictan algunas normas del Feng Shui mundial…La dama lo paso a todo dar e inmortalizaron esos momentos en las redes de la familia, con un posado imperdible en este site…¡El Copantl se lució como siempre!…#Blessings.

*.-El honorable caballero, don Ismael Soto, aquilata por estas fechas un año mas de bendiciones…81 gloriosas primaveras repletas de todo tipo de parabienes festeja en familia el patriarca del clan…y serán sus guapas hijas: Rosita, Ruth y Magda Soto, quien lo sorprendan de lo lindo esta semana…Se unen sus bellas nietas: Diana Godoy con Jennifer y Valeria Rodríguez…¡Con tarta y catering coordinados por su apuesto nieto Luis!

*.-Este fin de semana…también agrega un año más de vida el dinámico Marlon Lara, el porteño más exitoso en las últimas décadas y carismático líder del Partido Liberal… Su guapa esposa Karina de Lara e hijos sorprenderán a este modesto caballero con un íntimo sarao y vía redes se sumarán sus amigos de siempre de la elite del puerto: Adolfo Canales, Alan Ramos, Pedro Valladares y Rolando Pereira…¡Congratulaciones!

*.-Víctor Hugo y Carolina de David, junto a su linda hija, brindaron con champaña por cuatro exitosos años de operaciones en su moderno local Centro Dental Sampedrano en Nuevos Horizontes…que sigue la buena racha de prestigio que su local en Rio de Piedras…Clientes y proveedores se suman a las felicitaciones para esta emprendedora familia.

*.-Celebró sus 52 años Elizabeth Alarcón de Calderón rodeada del amor de su esposo el Pastor Otoniel Calderón Valiente y sus hijos Héctor Otoniel y Alberto José…En el 2023 la familia Mena-Sánchez viajo hasta Chalchuapa El Salvador para decorar y festejar el medio paquete de la querida Ely como cariñosamente le dicen…Maritza’s Bakery preparo un hermoso pastel…Un selecto grupo de amigos acompaña a Eli en su día de días.

Muchas felicidades en su cumpleaños a Nohemy Isaula de Sabillón quien celebro otra vuelta más al sol… su esposo Kevin Sabillón la festejó como ella se merece, invitando a familiares y amistades… Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos decoro el recinto festivo combinando globos y flores utilizando rosas, hortensias, claveles y aster baby. Congratulaciones Nohemy.

*.-Si de bodas se trata…otra romántica velada nupcial que tapiza de clase, prestancia y distinción este portal, fue la estelarizada por Paolo Aguilar y Julissy Rauda de Aguilar…historia de amor que ahora siguen en un nuevo episodio de vida, como esposos ante les leyes civiles y divinas…Se revistieron de romance y complicidad, compartiendo una noche única, repleta de emociones y muy buen gusto en una atmosfera ecológica.

*.-Fue precisamente Denesse González, quien plasmo al detalle todos los sentimientos de la pareja, recreando un telón de fondo como pocos: distintos tonos de verde se fusionaron en luces con exquisitas muestras de flora natural…estratégicamente balanceadas en los espacios de los Salones Napoleón del Centro de Convenciones Copantl, recintos que lucieron sus mejores galas para una puesta en escena maravillosa.

*.-Los padres de los ahora esposos son las estimadas parejas: Milton y Gabriela Aguilar, padres del apuesto Paolo…mientras que por el lado de la encantadora Julissy, se lucieron en charm Gustavo Rauda y Normita Pineda…La pareja a su retorno a San Pedro Sula, rediseñaran los espacios de su nuevo hogar solo, con las bellezas y promociones que nos ofrecen nuestros amigos de Diunsa…Toda la dicha del mundo para Paolo y Julissy.

*.-Quienes recuerdan su enlace del 2023 entre vinos y delis son los guapísimos Darío y Paola Mancía de Irías, quienes se juraron amor eterno en una idílica homilía en la iglesia La Sagrada Familia de la Fundación Mhotivo…con posterior recepción de bodas en el salón Napoleón del Centro de Convenciones del Copantl…¡Entre los mejores saraos ese año!

*.-Las apreciadas familias Irías-Turcios & Mancía-Castellanos, junto a sus invitados, quedaron sorprendidos con el montaje de esta boda en el Copantl, porque la planner superó las expectativas de los novios y los presentes…desde la entrada y cada rincón del Salón Napoleón…Marcela Cueva cuido hasta el más mínimo detalle…¡Hasta el protocolo ceremonial!…Todo con el invaluable apoyo logístico de la casa hotelera.

*.-Otro de los casorios que estremeció el 2023 fue la boda de Carlos y Karen Chinchilla de Ponce: ceremonia religiosa y banquete familiar posboda en los jardines del Hilton Princess…todo coordinado y montado por la experta Sonia Pineda…Los novios lucieron como para catálogo de Pronovias…#Regios….¡Bendito segundo aniversario nupcial amigos!

Gerardo Cruz y Keimi Yasmín Baca festejan su tercer aniversario de bodas… Esta pareja unió sus vidas en una ceremonia eclesiástica celebrada en la Iglesia San Vicente de Paul y la Recepción post-boda en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens… Acontecimientos decoró en los tonos morado, rosado y ivory. Bendiciones.

*.-En el 2022 El salón Las Islas del Copantl…se revistió de elegancia y romance absoluto con la ceremonia y recepción nupcial del enlace de Cesar y Brenda Alvarado de Romero, quienes concretaron su sueño de amor superando las expectativas…por estas fechas, ambas familias brindan con vinos y delis por sus “Bodas de Hierro”…¡Bendiciones!

*.-Otros tórtolos que se consolidan como parejas en su tercer año de casados son Carlos y Ligia Cruz de Medina, quienes se unieron con todos los fierros en intima ceremonia familiar, que aun tapiza sus redes sociales…Farah La Revista estuvo ahí para una cobertura de antología…Las familias Medina-Pineda & Cruz-Estrada se lucieron como anfitriones.

*.-A casi un año de celebrar su noviazgo, Carlos y Ligia planificaron su boda al detalle…ceremonia realizada por Misael Argeñal, quien llego flanqueado por su guapa esposa María Elena…El banquete nupcial se celebró en el salón Emperador del Copantl, que lució una impoluta decoración en blanco a cargo de Susana Prieto con Jackie Cabrera…Irela Pérez se encargó del protocolo y logística…¡Una triada de lujo señores!

*.-Seguimos con más avisos parroquiales…felicidades a Jesse Corrales y Gisselle Prieto en su tercer aniversario nupcial con sus Bodas de Algodón…ceremonia eclesiástica celebrada en los preciosos jardines del Hotel Copantl con el imponente ceibón como telón de fondo…Luis Ricardo Flores los declaró unidos bajo las leyes divinas.

*.-Ambas familias celebraron la unión en el Salón Las Islas, donde Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos, decoraron los espacios en tonos Ivory & golden con verdes follajes…familiares y amistades desde EEUU y Choluteca los acompañaron…¡Bonanza y mucho amor del bueno!

*.-Otra que brinda con champagne es la guapa Mildred Alberto, quien celebra sus “Bodas de Cuero” con Daniel Munguía…luego de tres años de romance, Mildred y Daniel se casaron el 2022 en Charlotte, North Carolina…donde fijaron su residencia…semanas previas a ese esperado enlace, las damas de ambas familias y cercanas a Mildred, la congratularon con varios ágapes pre nupciales…¡Lucio Felicísima!

Una dinastía que esta de brindis este día son los Fasquelle-Pinel…con el onomástico de la distinguida dama, Ruth Janet Fasquelle… que este año decidió festejar su onomástico con su hermano Luis Fasquelle en Valencia…Muchísimos años más de vida para doña Ruth.

*.-Los bellos Roberto y Andrea Handal de Álvarez convocaron a sus padres y más allegados a su círculo social para un convite muy especial: sus “Bodas de Bronce”…ocho maravillosos años de amor del bueno…El Dr. Antonio Handal y Maru Canahuati de Handal, junto a Roberto y Marisol de Álvarez, padres de los tortolos, brindaron con champagne por más realizaciones para la pareja…¡Lluvia de bendiciones!

*.-Una linda boda diurna que sigue vivida en nuestra memoria, es la que protagonizaron Alfredo y Xiomara Torres de Maldonado en Camalote…rodeados de la naturaleza y sus seres más queridos, los Maldonado-Torres confiaron en las damas de la firma de eventos Acontecimientos para el montaje de su memorable enlace en 2018.

*.-Si de ágapes, saraos y demás convites se trata… una pareja que reúne a los suyos para un brindis muy especial es: Mauricio y Gaby Alvarado de Valladares… quienes por estas fechas cumplen seis dichosos años de matrimonio… Inolvidable enlace oficiado por el padre Javier Martínez en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe y posterior banquete en el Intercontinental…Con luna de miel por la USA…¡Felices Bodas de Hierro!

*.-Otra pareja que departe en familia una efeméride muy celebrada son don Joan y doña Irmita López de Alvarado, quienes por estas fechas brindan con la mejor champaña de Marcas Mundiales por sus 57 años de casados… #WAO… como si fuera ayer recordamos como los Alvarado-López renovaron sus votos matrimoniales en plenas bodas de oro en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con sarao en el Copantl Sula…#Blessings.

*.-Ahí mismo se casaron Camilo y Jamie Raudales de Charry, quienes protagonizaron una boda al mejor estilo Carnaval de Barranquilla, en los elegantes salones del Club Árabe…Marcela Cueva de López fue artífice de una de las mejores bodas del 2018…Mario y Leyla Gabrie de Faraj fueron sus padrinos…Los Charry brindan por sus “Bodas de Lana”.

Melina Valladares y José Miguel Sánchez disfrutando el verano en familia.

*.-¿Qué pasaría si Cristian Nodal anduviera con Kunno?…del mariachi al maquillaje, Nodal ya no cantaría por despecho, ahora cantaría por amor propio y con tour…ya no lo veríamos con Angela Aguilar, ni Cazzu y menos con Belinda…lo veríamos en eventos de moda con Kunno, entre tacones, brillitos y miradas matonas…juntos revolucionando el regional mexicano, entre lentejuelas y corridos tumbados, blush de NARS y pestañas postizas.

*.-La gente no lo podría creer, pero ellos si creerían en su amor…y si esta es su verdadera historia desde el principio?… están listos para un dueto de Dior Lip gloss y tatuajes?… les gustaría verlos en la portada de Vogue o los Billboard?…jijijiji…Ese tik tok está de alarido y ojo, que no les extrañe que este y otros casos, rompan las redes sociales este 2025: año de grandes y desopilantes sorpresas, de todo tipo, que nos dejaran con la boca abierta.

*.-Con esta parejita abrimos nuestros llevado y traído Club del Chisme, cuando Mundo y Raymundo andan por la calle de la amargura: lisos, quemados y dispuestos “a todo” con tal de recuperar el honor y los empeños por irse de guinda…unos dentro y otros fuera del país…al fin y al cabo, el gustazo quien se los quita y las tarjetas aguantan con eso y más…Raudos y veloces esperamos a nuestros frikis por el chismorreo.

*.-Mas bronceada que una anguila saliendo del horno, llega Eva Gabunda, con lo último en moda y estilo sport-chic de Almacenes El Record…”te dijimos que usaras aquel bloqueador de Lancome y no hiciste caso Eva”…pero bien que abusaste del aceite de coco…jijijijiji…¡Te miras bien sambunanga!…de 8 a 12 se bronceo con extracto de zanahorias y de 1 a 5 te doraste con aceite de coco…¡Esta caguachita hizo tour por Tela!

*.-Mi amiga nos trae: frutas, legumbres y fiambres importados de Supermercados Colonial…donde las familias bien pensantes, adquirieron de todo para la Semana Mayor, viajaran o no, porque en playa los precios estaban “al tu por tu” con el oro…Mientras Petra nos deleita con un smoothie de sandia pura, sin agua, ni hielos y nada de azúcar, pasamos al living con Eva para “descoser” los últimos cotilleos playeros…¡Candela!

*.-Las propiedades de verano de las familias “bien” del Valle de Sula, hasta la pata de almas, entre miembros del clan y amigos cercanos, departiendo de lo lindo en la bahía más hermosa de Honduras…porque Tela sigue siendo Tela: el puerto con las playas más bellas de Centro América…Mucha socialité a cara lavada, preciosas y con lo último en moda de verano: unos cuerpazos de infarto que ya rompen el Instagram.

La guapa Norma Suazo-Sucrovich compartiendo en familia las vacaciones de verano 2025.

*.-¿Dónde se ha visto que en la playa deben de veranear con dos kilos de achiote y bañadas en perfume?…para joderse la piel con el sol y la sal?…a full skincare y bloqueador solar, mínimo de 60 SPF…con aplicaciones cada tres horas…con una amplia pamela, pelo recogido, gafas y a la sombra, en una palpa y posando muy chic en bikini con el coctelito en la mano…¡Clase aparte queridas!…¡Antes muertas que deshidratadas o manchadas!

*.-Cuesta un ovario y la mitad del otro, “medio” borrarse con laser las manchas de embarazo, no se diga de sol…pero como las catrachas son prácticas y algo codito para invertir en eso, se buscan una buena base de amplia cobertura o sea repello de construcción, para taparse las imperfecciones de su face…¡Error garrafal queridas!…igual las garras de abajo con glas, para taparse el hongo de las uñas amarillentas…#WTF.

*.-El drama de todos los años…cuando muchas y muchos se pierden toda la semana mayor, con la pareja de turno, y llegan tipo lunes o martes con suerte a la casa: con una cara de crimen, que ni el perro los reconoce…jajajajajaj…Ya nos imaginamos la cara de susto de la mascota viéndolos de pies a cabeza: ellos no mienten…jijijijiji…Por estas semanas no se asoman ni al gym para que no los demanden por infartos múltiples.

*.-La goma y los excesos, no acarician mis amores…estas semanas andarán de correr, para medio recuperar su imagen: con esa piel tostada y manchada como mapa y ese pelo todo reventado por sal o cloro, tipo alambre cableado…¡No se cuidan en sus años mozos, envejecen diez más!…y cuando llegan los primeros partos, se tumban al abandono total.

*.-A pierna cruzada y batiendo con azote esos destalonados, Eva nos comenta que en “cierto” resort playero, diviso aquella “influencer” con su sugar daddy de turno: un señorón, tan guapo como otoñal y tan acaudalado como casado…#WTF…Ella era una minina de melosa con ese caballero, bien puede ser su hija y hasta su nieta…pero el felizón con semejante colágeno andando…¡No llego sola, llevo a toda su parentela!

*.-Y ese lugar es caro-caro-caro, para una sola alma, no digamos una tropa completa…pero como decimos acá, ellos portan tarjetas de crédito elaboradas con metacrilato de metilo, esas “black card” que pesan como su conciencia y forman una tercera pompi en la billetera de TF…Eva juro y perjuro que ese señorón ya estaba divorciado, pero le diviso el anillo de casado en su dedo…¿Y la esposa?…Muy bien gracias, guardadita en casa o reunida con sus amigas de siempre…¡La jaula de oro tiene su precio!

*.-Hoy en día, ciertas seudo influencers, queers, TV host, modelos u oficinistas, que se buscan un “sugar” de ese calibre, no son brutas: disfrutan los primeros meses, se dan sus lujitos y luego se capitalizan para montar su “emprendimiento”…les vaya bien o les vaya mal, no pierden plata, solo la dignidad de ser amantes a sueldo…Como dice aquella : “es mejor decir viejo ven y comemos, no joven que comeremos”…Lo de en medio para su remedio, y lo que es para los gusanos, que sea para los humanos…#lol.

*.-Igual aplica para los muchachos de buen ver, porque la ambición no tiene genero ni escrúpulos…como vociferan ellos mismos: “de dignidad no se come”…”de moral no se pagan las cuentas”…#OMG…Quien los mira todos machines alfa, que no quiebran un plato y hasta perruchos con medio mundo, pero los fines de semana en Rio Piedras, después de las 12 le dan vuelo a la hilacha y ligan hasta en el parqueo, con quien sea…#WTF.

*.-Remata Eva Gabunda, que estos mayates, chacalones o chichifillos, los prefieren profesionistas, empresarios o socialités de buen ver…caiga lo que caiga…según el sapo la pedrada…dentro del antro le hacen un “análisis socioeconómico” al prospecto fijado y listo: le caen como abejas al panal…porque “el salario nunca ajusta”…tienen buen colmillo, lo afilan pero no lo extraen…jijijijiji…El más famoso de ellos, los prefiere médicos.

*.-Ese emblemático garañón de aun muy buen ver, es “intimo” de nuestra amiga aquí presente, y le ha contado una de historias, que poco a poco les iremos ventilando…solo con famosetes de la society del pueblo: entre solteros, casados y divorciados…Ligan en los antros arriba citados y de ahí pa’l baile…tal cual y literal…porque desbarajustan para VIP Prive Parties.

*.-Lujosos condominios o apartamentos molto chic, casonas discretas y hasta mansiones de lujo en zonas chic, son los escenarios donde pierden o extravían la moral en esa atmósfera de opulencia y ostentación…bar abierto y profilácticos por doquier, con todos los implementos…habitaciones repletas y la noche se les hace joven con la madrugada más que adulta hasta el amanecer…”me confunde, me confunde, me confunde”…¿Verdad que usted es fulano de tal por cuál?

*.-De retache al Caribe catracho, esta zorgatona aquí presente, nos confía que se dio una vuelta por el resort donde grababan LM5 y doña Loren lucia más bronceada que el mismo sol…ella es canelita fina, pero esas semanas paso del bronce al azul y del azul al morado, jodido…jijijiji…Igual lucia impecable estilismo y los atuendos de Shein que promociona en su boutique Lorenza…Carola, Sandrez y Facundo, también aman a SHEIN.

Diana y Gerardo Caraccioli compartiendo con sus amigos en la casa de playa de Chachaguala, Omoa.

*.-Eva se tomó unos coctelitos en el lugar e indago sobre los celebs ahí hospedados…le comentaron que Fernandillo Licona era “roomate” con El Chepón Valladares…#Uyyy…y que Lorenza era compañera de cuarto con Karlen Pérez…pero que Gus Leone llego a hacerle compañía unos días…¿Sera?…mientras tanto David “La Estaca” Fortín, cubría muy bien el lugar de la copaneca en El Hilo…¡No confundan a Fernando Licona con Fernando Varela!…#parfavar…#misvidas…¡Juntos, pero no revueltos!

*.-Por esas fechas, Eva, en una tarde de solaz gueva y esparcimiento, sintonizo la telera nacional en HCH…La cadena nacional de culto, para todo catracho que se respete como tal, dentro y fuera del país…y miro a José Mendoza, más sobrio que nunca, en compañía de Giselle Vásquez en Vado Ancho, El Paraíso…hasta esa fecha supimos de la existencia de ese municipio…andaban promocionando El karaoke en el marco de la feria.

*.-Entrevistaron al alcalde del lugar, que, por cierto, quedo hasta bizco el joven edil del pueblo, al ver a Giselle enfundada en un “body” de lycra, tipo leggin, en tono mocha mouse…el tono de Pantone para este año 2025…¡A la damita se le revelaba todo-todo-todo!…porque aparentaba que ni ropa interior portaba bajo de la prenda…#OMG…ustedes saben que la ropa íntima por muy delgada y fina siempre se nota…Ahí “nanay-nanay”…#lol.

*.-Giselle muy chispoleta y avispada, como es el target de las “Chicas de Maldonado”, mientras El Sandwish Mendoza entrevistaba al alcalde, a este se le iban los ojos sobre la chica…A todo esto la cámara la recorría de pies a cabeza…#WTF…El edil muy edil y rural del caso, gauchito, modesto y humilde…pero hombre es hombre…jijijijiji…En esa escena: todos, hasta el mayate de la cámara, quedaron con el vado muy ancho en pleno paraíso.

La abogada María Antonia Fernández de Suazo disfrutando sus vacaciones de verano muy bien acompañada recorriendo varios lugares hermosos de Honduras… en la gráfica visita La Gruta en La Esperanza, Intibucá.

*.-Ven para acá pollodrila, dinos ¿Es cierto que Elton y Alejandra retomaron su supuesto idilio vía redes sociales o es puro show de views?…¿Que Sofia le está pidiendo “darse su tiempo” al acuariano?…¿Divorcio en puerta?…#NanayNanay…ellos siempre han mantenido una “relación abierta”…¡Mas abierta que la misma HCH!…Muy pronto regresa “Lajandra” a recuperar su puesto en QVLV…¡Pilas hienas!…Con estos cotilleos nos despedimos, hasta la próxima entrega mis amores, ya saben que los queremos en P!”#$%&.