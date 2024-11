Chicha y Limón martes 26 de noviembre de 2024

LA DANZA DE LA LIBELULA!!…Este jueves se celebra “Acción de Gracias” en EEUU y Honduras no es la excepción…Los Black Weekend de Diunsa son todo un éxito en el país…Rubén Vázquez de Fundación Luis Braile laureado con el Premio Quetglas de OSOVI…Adriana Melgar es presentada en sociedad…Pasajes de la boda Osegueda-Kattán…Yenifer Pineda en la dulce espera…Los que parten tarta de Maritza’s Bakery…Efemérides nupciales…Chismes de frio y miedo: como aquella que macaneó a la suegra…#Uyyy…¡Esto y más!

Quien cierra este año mas realizada y bella que nunca es Adriana Melgar López…fue presentada en sociedad en el marco de sus quince primaveras: con misa de acción de gracias en el templo La Santa Cruz y posterior fiesta en el Salón Merendón del Club Hondureño Árabe…La hija de Osman y Mariela López de Melgar lucio espectacular: ataviada con majestuoso atuendo estilo princesa en tono rosa pech, recamado en aplicaciones florales y con sutil escote palabra de honor…#Bellisima.

*.-Fungieron como excelsos oferentes de la velada de corte familiar, sus orgullosos padres: Osman Melgar elegantísimo y super atento, ultimando todos los detalles del protocolo…y su bella esposa Mariela López, ataviada en opulenta columna estilo sirena en old rose…¡Ese atuendo le quedaba como guante a la hermana de la preciosa Waleska López!…quien arribo muy glamurosa en tafetán de seda fucsia, con su esposo Lester Aguilar.

*.-Obviamente, el club se revistió de gala, con el talento y buen gusto de la tía de Adriana, la exitosa organizadora de eventos Marcela Cueva de López…quien enchulo los espacios en tonos peach, bronze, sand & golden rose…en perfecta armonía con los finos lienzos del recinto y la exquisita mantelería dispuesta para la recepción…sellando la puesta en escena con primorosos arreglos florales a tono…¡Un telón de fondo de antología para un memorable posado!

*.-Adriana Melgar se vio arropada por el amor de su familia y el aprecio de sus juveniles amistades, de renombrado centro de estudios, donde la hija de Osman y Mariela Melgar destaca en todas las actividades…El sarao se desarrollo en tiempo y forma, con toda la pompa y circunstancia propia del protocolo de una fiesta de quince años…Todo el éxito del mundo para esta bella joven en sus años venideros…¡Un convite inolvidable!

En los salones Jordán y Natividad del Club Hondureño Árabe, se celebró con toda la prestancia del caso, una de las bodas más elegantes en lo que va de este 2024: El banquete nupcial de Emilio Osegueda y Giselle Kattán-Osegueda…quienes luego de varios años de romance, bendijeron su amor con una unión que sigue cosechando buenos comentarios en sus redes.

*.-La bellísima hija de Antonio Kattán y Ada Ferrera, lucio como todo una princesa en impoluta columna corte sirena y escote palabra de honor, en cola midi…Giselle completamente minimalista y super chic…mientras que Emilio saco el porte de sus padres, Junio Osegueda y Diana Margarita García: elegantísimo y con mucho charm en todo momento…muy enamorado de su ya esposa, con quien ya pasean su amor por el mundo.

*.-Los salones del club más exclusivo del país, se revistieron de glamour, clase y sofisticación en cada detalle montado en el banquete Osegueda-Kattán…la elegancia del blanco y negro, en maridaje perfecto con el dorado, dieron el toque WAO a la atmosfera, recreando un telón de fondo opulento y refinado…digno del estirpe de ambos clanes…miembros que lucieron sus mejores galas para el evento familiar del año, hoy convertidos en una sola familia, en el nombre del honor y el amor de sus hijos.

*.-Formaron parte del cortejo nupcial como padrinos de la boda Osegueda-Kattán, los honorables Biana Ferrera, tía de Giselle y Eduardo Ictech…Los novios guapos y con esos genes familiares, no dudamos que sus hijos serán bellísimos…para las nuevas generaciones, Ada y Biana Ferrera, fueron dos de las modelos mas cotizadas de esta ciudad, hace algunas décadas…mientras que Diana Margarita García fue Miss Honduras 1985: temple, personalidad y elegancia que destaco en Miami y Ecuador.

Otra joven diva que lució como una autentica sirena…tal cual…es la bellísima Yenifer Pineda…quien se encuentra en la dulce espera de Antuan…y para tal fin, familiares y amigas la consintieron con un tierno baby shower en el Salón Real del Hotel Intercontinental de San Pedro Sula…Yenifer siempre ha sido bella, con ese impactante rostro fotogénico que Dios le dio y en meses mayores ni se diga…¡Luce radiante! …Los espacios fueron ornamentados en tonos celeste y blanco, entre inmensos globos aerostáticos, carruajes, ositos de felpa y cubos…develando el género de la bendición que en pocas semanas, iluminara el hogar de esta joven madre de familia…poseedora de un estilo y cache únicos por donde pasa…Yenifer llego al Intercontinental ataviada en una espectacular columna en blanco con estampados en punto ultra minimalistas, completamente adherida a su figura…delineando al máximo su avanzado estado gestacional…¡La que es bella, es bella, aun en cinta!

*.-Cada año se incorpora más en nuestra cultura catracha la tradición de celebrar el “Día de Acción de Gracias”…efemérides de carácter norteamericano que las familias de ese origen afincadas en Honduras, sumado con los institutos educativos bilingües y varias asociaciones, festejan con el menú típico de la ocasión…Este jueves 28, muchas familias agradecen a Dios por todas las bendiciones de este 2024 y nada mejor que con una cena con el pavo que nos ofrecen en Supermercados Colonial.

*.-Seguimos con la dinastía Chahín…ya que por estas fechas agrega un dichoso año más de vida la distinguida dama Marlene Mena de Chahín, esposa de don Nicolás Chahín, presidente de Intermoda…Sobria, elegante, chic, minimalista y de muy buen gusto por las perlas, doña Marlene agradece a Dios, familiares y amigos por una vuelta más al sol…#Blessings.

*.-Sofisticadas sagitarianas cumplen años por estas fechas…tal es el caso de una de las socialités más bellas de San Pedro Sula, nos referimos a la dinámica Alejandra Córdoba, quien este fin de semana estará de finísimos manteles largos…A brindar por esta exquisita dama de sociedad.

*.-Otra dinastía que celebró el pasado fin de semana son los Faraj…por el onomástico del dinámico empresario Jorge Faraj…su guapa esposa Elenita Pumpo, hijos y familia, lo congratularon con un tiramizu de frutas de La Moderna…Jorge es uno de los más destacados presidentes que ha tenido la CCIC…Los Faraj-Pumpo brindaron este 2024 por 41 años de casados.

Una fémina y socialité de altos kilates…celebre y filántropa de San Pedro Sula que partió pastel de cumpleaños el 23 de noviembre…es la queridísima Linda Coello, que fue festejada por su familia… sus numerosas amistades siguen congratulándola a la presidenta de la Fundación CEPUDO.

*.-Mario y Lidabel Sánchez de Mena, festejaran el próximo 3 de diciembre 36 maravillosos años de casados…como si fuera ayer recuerdan que el Pastor Rafael Castillo los declaro marido y mujer… Durante este tiempo han procurado una linda familia formada por cuatro hijas: Scarleth, Grethel, Heidy y Alexa Mena…Benditas “Bodas de Silex” amigos.

*.-Por estas fechas del 2023 se celebraba la boda de Juan Ramon Murillo y Andrea Polette Rodríguez de Murillo…que vieron cristalizados sus sueños de novios en una unión perfecta que sigue acaparando vistas en sus redes sociales…La iglesia La Sagrada Familia fue el escenario donde Andrea y Juan Ramon se dieron el ansiado “si quiero” ante la presencia de las familias Murillo-García & Rodríguez-Caballero y sus más allegados.

*.-El banquete nupcial fue creación en obra y gracia del personal de eventos del Hotel Copantl…el Salón Napoleón lucio impecable con una puesta en escena primaveral floral donde predominaron los detalles blanco y verde foresta en cascadas…en armonioso maridaje con la sutileza y encanto que solo las flores blancas pueden brindar…La casa hotelera brillo con exquisitos lienzos, finísima mantelería y la platería en conjunto con opulenta cristalería para un enlace de estirpe…¡Bodas de Papel!

*.-En una íntima velada familiar…se brindó por las “Bodas de Coral” de uno de los matrimonios más admirados y solidos de la sociedad sampedrana…nos referimos a los abogados Tomas Vaquero y Pamela Blanco de Vaquero, quienes acaban de aquilatar 35 años de amor del bueno…Se unen a su júbilo hijos, familiares y círculos muy cercanos.

La apreciada familia Suazo-Nuila & Fernández, partirá pastel de cumpleaños este 27 de noviembre…el suertudo de apagar las velitas es nada más y nada menos que el patriarca de la familia: el Ing. Roldan Suazo Nuila, director financiero de UCENM… mañana se encuentra de plácemes y su adorada esposa la abogada María Antonia de Suazo, sus hijos Alexandra y Roldán, al igual que sus nietos y amistades derrocharon cariño del bueno para este apreciable caballero.

*.-Esta semana celebran sus “Bodas de Hierro”, dos honorables parejas de la sociedad sampedrana: Jorge Rodríguez y Andrea Gabrie de Rodríguez, quienes por esas fechas del 2018, nos sorprendieron con una regia boda celebrada en Indura Beach & Golf Club en Tela, donde convergieron ambas familias y sus allegados…¡Uno de los saraos más memorables!

*.-Entre tanto, Emanuel y Alejandra Acosta de Aguilera reunirán a sus más cercanos para brindar por su amor y recordar esa boda en Angeli Gardens…Otros tortolito que brindan son Mariano y Lourdes Banegas cumplen 14 años de dichosa unión…¡Benditas “Bodas de Marfil”!

*.-Otras emprendedoras parejas de jóvenes que festejan esta semana su sexto aniversario nupcial son: Walter Paz y Cindy Granados de Paz, quienes ya giraron formal invitación a sus clanes, Paz-Ortega & Granados-Pagoaga, para unirse al sarao…Arturo Zúñiga y Stephanie Hernández de Zúñiga, son otra de las felices parejas que unieron sus vidas en el 2018.

*.-Contando con un despliegue de elegantes invitados que bailaron hasta el amanecer en ese ágape que sigue vivido en la memoria de Vidajena que lo cubrió de principio a fin…Erick Rodríguez y Damaris Molinero de Rodríguez son otros que celebran sus “Bodas de Hierro” y la pasaron súper bien en Indura…El Club Árabe con sus exquisitas propuestas los invitan a seguir recordando esos bellos momentos entre brindis y brindis.

*.-Festejan su cuarto aniversario de bodas los jóvenes Luis Caballero y Gina García de Caballero… hace cuatro años esta pareja se unió en matrimonio en los Salones Emperador del Hotel Copantl donde el Pastor German Vásquez los declaro marido y mujer…el recinto lució bellamente decorado en los tonos lila & silver…combinando rosas, minie claveles, astromelias y baby breath…bajo la creatividad de Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos…Felicidades a Luis y Gina en sus Bodas de Lino.

Un lindo reencuentro han celebrado las marianas y que ya se ha vuelto tradición en la víspera navideña… festejando 46 años de unión, compañerismo y amistad de la Promoción 78 del Instituto María Auxiliadora .

*.-Saludos cordiales a nuestros hermanos “pateplumas” que siguen rungueando hasta las 15 en su feria patronal en honor a Santa Bárbara bendita…patrona de los Sagitario…esos congales están a reventar por la cabecera departamental con propios y foráneos…La próxima semana arranca la feria de Comayagua en honor a la Virgen de la Concepción y Eduardo Maldonado lo sabe…A darse una vuelta por esas festividades.

*.-Místico y de punta en blanco, luciendo las piezas más finas que nos ofrecen nuestros amigos de Almacenes El Récord, arriba a este su oasis del chisme de sociedad, Grimorio…quien nos deleita con lo más fresco en: frutas, verduras y legumbres…junto con las delicatesen y otros fiambres que solo encuentran en las canastas gourmet de Supermercados Colonial…que se van como pan caliente…¡Un año con récord de ventas!

*.-Mientras Petra, nos prepara unos smoothies de granada roja al mejor estilo Estambul, pasamos con Grimorio al living, donde las dejamos caer en este seccional de Elements…Grimo viene a nuestra entera disposición porque esta semana de luna menguante y ultima del mes, es de detox limpieza y lavado total…hasta su ropa con TIDE: al derecho y al reves…Vas a gastar esa ropa Grimorio, solo vos la lavas por ambos lados…#unico.

*.-Encendiendo el primer ciclo de lavado, mi amigo nos comenta que esta semana debemos empezar el Feng Shui de fin de año y no dejarlo todo para diciembre: a donar todo lo que no ocupemos ni usamos en el año en roperos, chineros, gaveteros, tocador, alacena y bodeguita de tiliches…Lo que aun sirve se dona y lo que no para la basura…¡Espaciar para lo nuevo!

*.-Además de vaciar y limpiar espacios…esta semana esta más que perfecta para pintar…antes de montar la decoración navideña el primero de diciembre…Dia del Locutor…y cuando arranca la Luna Nueva…Ya saben que en Ferretería Monterroso encuentran todo lo que necesitan para su hogar, en sus distintos departamentos con asesoría y financiamiento.

Felicidades a Marlon Alonso Menjivar Mejía por cumplir primer añito, sus padres Marlon y Gabriela Mejía de Menjivar, sus hermanos Adrián y Ana Lucia Menjivar, familiares y amistades lo acompañaron en la alegre celebración. ¡¡Muchas felicidades!!

*.-Nos comenta mi amigo…que los tonos en decoración para esta temporada de fiestas son los blancos, azules y nacarados…en un solo tono o combinando dos o tres…aunque predominan en el buen gusto de muchos, los árboles solo con luces led en un solo tono, sin adornos…a nuestro criterio nos gustan los árboles con adornos…En Diunsa encuentran lo último en decoración navideña, aprovechen los ofertones con el Black Friday…Todo lo navideño en grandes ofertas decembrinas.

*.-La luna ya se encuentra en fase menguante y el sol en sagitario impregnándolo de cierto brillo, no como ellos quisieran, porque HOY entra retrogrado Mercurio, hasta el 15 de diciembre…retrasando y relentizando todo en plena víspera navideña…donde los enredos y malos entendidos estarán a la orden de la jornada en estas semanas…en especial en el ámbito político y en la diplomacia internacional…¡Fuego cruzado!

*.-Los Escorpiones recibirán dinero estas semanas…empezaran a verle el quesillo a la tortilla y hasta el relleno de la baleada, no como quisieran, pero algo es algo…les empiezan a pagar como “camera” lo que les adeudan mis sexies escorpiones…¡No hagan planes con el dinero que esperan recibir porque no lo recibirán completo ni en la fecha estipulada!

*.-Otros que andarán pegando alaridos por dinero son los Libra…cuidado con perder la compostura y la diplomacia mis adorados canaperos del zodiaco…porque andarán con la lengua enchilada estas semanas por una razón u otra…y pecaran de bocateros por ciertos señalamientos, demoras o contratiempos mis estimados cocteleros del Sistema Solar…Al parecer este 2024 no ha sido el año de Libra con esos eclipses que los trastocaron.

*.-Los “Sagi-Sagi” que no han cumplido años, son otros que andan “brasita” por estas fechas…con el estrés, la impaciencia y el carácter a todo lo que da…andan de “mírame y no me digas nada”…en especial en temas de presupuesto y hogar-familia…Después de su cumple, su marea empieza a descender, pero se normalizara después del 15 de diciembre…”Machete estate en tu vaina”…”Calladitos lucen más bonitos”.

*.-Esos Sagitario que andan en “malos pasos”…lean: rumbas, trances, infidelidades, movidas bajo la mesa y demás dinero “mal habido”…OJO al Cristo mis arqueros calentones del zodiaco y reyes de la fornicación casual y clandestina…porque todo lo oculto, tapado, oscuro y misterioso, saldrá a la luz pública antes de su onomástico…¡Fuego María!…y todo el clavo del grupo caerá solo en ustedes…¡cual clavo: ferretería de pernos!…#WTF.

Congratulaciones a Kelvin Enamorado, Rubén Vázquez y Melvin Cruz, por haber sido galardonados con el premio Quetglas 2024 por Fundación OSOVI.

*.-Aries, Leo y Sagitario…son de esos picarones que a muchos les encanta el “arroz con chancho” por donde salga la oportunidad y en el caso de los varones, tienen tanta “suerte” que la misma amante los termina “quemando” con la esposa, contando “pelos y señales” de ese affair…sin albur alguno…Las damas terminan de amiguísimas con café en mano y el tipo por el limbo cargando con la vergüenza familiar…¿Cuántos así?…#lol.

*.-Géminis anda con Júpiter y Mercurio retrógrados en su movido ser…o sea que todo marchara a paso de tortuga para los canarios del zodiaco…¡hasta su lenguita se enredara en pleno tijereteo!…si es que acaso no se les va el pájaro en el intento…Ese Júpiter les ha expandido todo, no solo suerte, viajes y fortuna, sino también achaques de todo tipo…¡Este 2024 muchos géminis han andado más enfermizos que nunca!

*.-OJO Géminis…mucho cuidado con esos riñones severamente afectados por la mala circulación, altos niveles en la sangre y pésimos hábitos alimenticios que datan de toda su vida…Al igual que las vías respiratorias con alergias y demás problemas bronquiales por los cambios de clima…Ni hablar de desórdenes del sueño con severos casos de insomnio y pesadillas…¡Muchos géminis “duermen” con los ojos semi abiertos…#uyy.

*.-El pasado martes 19, Plutón se quitó el capricho que tenía más de 15 años con Capricornio y llego para quedarse más de veinte años en Acuario…transformándolo en todos los sentidos y trastocando a todos los signos de la rueda zodiacal…en especial a los signos aire (Géminis, Libra y al mismísimo Acuario)…también a los signos fuego (Aries, Leo y Sagitario)…Nada será igual de hoy en delante con las redes sociales y la IA.

*.-Cambios, novedades y severas transformaciones que empezaremos a sentir desde unos días antes del Ciclo de Acuario que arranca el próximo 22 de enero…mientras tanto a disfrutar la venidera época de fiestas de fin de año, unos por acá, otros por allá y el resto por acuya…Los catrachos de la USA que pueden, mejor se dejan venir por diciembre, porque los “friales” del norte son espantosos en muchos lados…¡Europa ni se diga!

Román Murillo, Marco Rieti y Lille Rietti, en la inauguración de la exposición de pintura: “Entre el Arte y la Medicina más allá del consultorio” en hospital Cemesa.

*.-Ese Mercurio retrogrado, apetece comer muchas comidas rápidas a todos los signos…además retrasa y funde todo…desde sistemas informáticos y plataformas multimedia, hasta dispositivos electrónicos que se caen y se funden de la nada…que no les extrañe caídas repentinas de sistemas de cable, internet, redes sociales, sistemas bancarios en especial la banca en línea…hasta lámparas, relojes, tablets y otros tiliches…¡La cosa estará candela entre los políticos nacionales y de afuera!

*.-Los Aries experimentaran retrasos en viajes internacionales, en caso de viajar por estas fechas hasta diciembre 15…cambios de horarios, extravió de maletas, contratiempos en aduanas, CBP, TSA, etc…Todo lo relacionado al extranjero o con extranjeros, se toca y trastoca para los arianos estas semanas…¡Ojo para esa gente que espera por estas semanas compras realizadas en plataformas en línea, más que todo cosas que vienen de afuera!…I/E altamente tocado por estas fechas y no solo para Aries…#OJO.

*.-Y una sagitariana que anda “candela-candela” es aquella socialité cuyo esposo la acusa de todo menos de bella…la damita ya ve perdida hasta la custodia de sus hijos y de remate se suma su ex suegra a echarle más leña al fuego o más sal a las heridas…La afectada no se le quedo callada y pleno bufete se fueron a los moños…¡Mocos Petra!…¡Intervino el abogado!

Felices por el nacimiento de su tercer hijo Juan y Martha Torres de Medina… se celebró un baby shower con el tema del espacio en el salón de eventos de Acontecimientos donde la familia Mena-Sánchez los festejo uniéndose sus hijos Juan Carlos y Camila Torres… Maritzas Bakery preparo un hermoso pastel… no faltaron los consejos y palabras de felicitación por el nacimiento de Sebastian… Felicidades a los esposos Medina-Torres.

*.-Con este Mercurio retrogrado desde hoy hasta el 15 diciembre…a todos nos pega el caprichito voraz por la comida de la calle: entre más frita y condimentada mejor…PERO eso nos pasa factura al colon, en especial a los signos Géminis y Virgo que están regidos por este planeta…OPTAR mejor por verduras o legumbres de hojas verdes: arugula, berro, mostaza, espinacas, en perfecto maridaje con sus ensaladas…coronadas con brocoli.

Para esos Virgo que están esperando sus aromas de suerte para la última noche del año y todo el venidero 2025…los que recomiendan nuestros psíquicos son: Blanche Bete de Liquidos Imaginarios, Mon Tiramizu de Chabaud, Elie Saab Le Parfum in White de Elie Saab y Signature de Montblanc…para esas damas de gustos exquisitos…Para ellos: El Color Primario de Las Aguas Primordiales, La Isla Blanca de Ramon Monegal y Lalique White de Lalique…¡Ambos de punta en blanco!…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!#$%&.