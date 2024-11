Chicha y Limón martes 5 de noviembre de 2024

GANYMEDE!!…¿Como los trata noviembre?…El ultimo de los meses káricos del año no para de sorprendernos…y para variar mes 11: ¡primer numero maestro!…y los bien nacidos en sus treinta días lo saben…¡Que lecciones de vida!…En tendencia en esta sección: El debut en sociedad de la bella Alessandra Pedroza…La Fiesta Nacional de España…Las imágenes mas espeluznantes de las fiestas de temporada…Elegante sarao en honor a José Boadla…Lo que anda de boca en boca…Chismes ochenteros…El Miss Universo arranco con polémica y finaliza con más controversias…#OMG.

Abrimos boca con un ágape molto chic: la intima cena familiar donde se brindo por el natalicio del joven empresario José Boadla…y la oferente de tan especial detalle fue su bella esposa Soad Diban, quien se lució como organizadora del convite en Tanochii, donde late el corazón del Intercontinental…José también se vio cobijado por el amor de sus hijos: Camila, Raquel, Valerie y Fernando…así como de cercanos amigos.

*.-Boadla deja certificado que los cincuenta son los nuevos treinta, porque luce impecable en su llegada al quinto piso de vida…y en una noche maravillosa, se agradeció al Todopoderoso por una vuelta mas al sol repleta de bendiciones…se degusto el menú servido por el mesón de la casa hotelera en un ambiente cargado de amor, cariño y fraternidad familiar…solo como el clan Boadla-Diban suele celebrar sus efemérides.

*.-Departieron con José Boadla en esa memorable velada: Elsita Chahín, Nicole Canahuati y Angela Flores…elegantísimas con tonos en tendencia, muy propios para esa noche…por cierto, la hija de Rafael Flores y Paty Guillen brinda por su cumple estas fechas…Andree y Marcela Lopez-Nazrala, bella de pies a cabeza la joven abogada…Mary Lorraine Reynaud, Juan Zacarias, Sherryl Mourra, Ramzy y Laurita Massu, Alex Canahuati.

*.-Brindaron con José por esos dorados 50: Christian Nehring, Buda y Cecilia Escoto, Jacobo Canahuati con renovado fitness…¡recupero su cuerpo de soltero!…Jesús y Fernando Siwady, Christian e Ingrid Álvarez, Shanty Reynaud, Raúl y Sandrita Faraj, José Reynaud, Francois Boadla, Gerardo y Caterine Canahuati de Handal con su bella Caterine Sofia, Arianna Bonilla y los siempre galanes: Tonny y Raulito Faraj.

*.-Sogel y Paty Handal, doña Carmencita de Diban y su apuesto hijo Roberto, Liliana Andonie, Andrés y Valentina Canahuati, Nicole Rivera, Francisco Ruiz, Emilio Kattán…Fernando y Cintia Mendoza, Pablo Miselem, Jenny Siwady, Esteban Suazo, Estefania Guzmán y un largo etcetera de gente linda que invitamos a apreciar “foto por foto”…Todos elegantes en tonos sobrios de temporada…¡Excelentes anfitriones José y Soad!…#Benditos50.

Cambiamos de aparador…nos movemos raudos y veloces a los salones Jerusalén del Club Hondureño Árabe, donde una muñequita vestida de azul cielo, era presentada en sociedad: los añorados 15 de Alessandra Pedroza…La hija de los estimados Luis y Karen Jovel-Pedroza llego a la edad de los sueños y junto con sus hermanos Sebastián y Luis Fernando Pedroza, organizaron la espléndida velada de celebración.

*.-Ataviada como la princesa de la belleza que es, Alessandra se enfadó en un vaporoso atuendo en tono cielo, con vanguardista top que realzaba su juvenil estampa…La destacada estudiante del noveno grado de la Ágape Christian Academy sello con un recogido estilismo y un “make up no make up” que acentuaba sus delicadas facciones en tono nude…Y estelarizo la coreografía con sus compañeros de la escuela de danza Censea.

*.-Junto con sus padres, Alessandra desarrollo el protocolo clásico de toda fiesta de quinceaños: con el intercambio de la zapatilla, la joya de Zared Joyeros y ese primer vals de debutante al lado de su apuesto padre…Karen Jovel lucio espectacular con ese atuendo en azul royal…Los Pedroza-Jovel brillaron como oferentes del sarao…Entre la chavizada presente, brillo como la misma decoración del recinto la Teen Universe Camila Davadí…Un montaje de éxito de las damas de Acontecimientos…#Happy15Alessandra.

Un escorpión que continúa recibiendo regalos y felicitaciones es el apreciado Caballero Mauricio Kattán… el 2 de noviembre inició celebraciones entre los suyos por un año más de feliz existencia…el esposo de la guapísima Vivian Handal-Kattán luce como el vino e impecable en todos los eventos donde es requerido… Fue congratualdo por sus apuestos hijos Mauricio jr. y Andrés y a la distancia por su bella hija Vivi que ya es senior en la Universidad de Notre Dame…se unenieron al sarao: su madre doña Julieta Salem de Kattán, hermanos, y el resto de la familia Kattán-Handal. Cogratulaciones!!

*.-El reconocido galeno Aníbal Murillo agrego una vuelta más al sol por estas fechas…consentido por su guapa esposa Ana Patricia de Murillo y sus hijos Daniela y Aníbal…todo el clan Murillo se unen a la celebración que arranco en la clínica de la family…donde también departieron los Sorto-Álvarez en franca camaradería…¡Benditos 62 para el Dr. Aníbal Murillo!

*.-Y de gente fina va la cosa…porque las especiales familias Mejía-Diamond & Gutiérrez-Chinchilla convergieron para una esperada fecha: el tercer año de vida de la preciosa Paulina…adorada bendición de la estimada pareja conformada por German Eduardo y Martha Isabel Gutiérrez de Mejía…Una familia fuera de serie…Felicidades Pau!!

*.-Siguen los ágapes familiares…otro clan que partió pastel, piñata y demás ricuras son los Peralta-Tejada & Kawas con el noveno aniversario de Onías Peralta Jr…#WAO…¡Cómo pasa el tiempo!…y nosotros que celebramos su baby shower…Unías y Andrea Tejada de Peralta fungieron como anfitriones del sarao junto a la amorosa abuela Margarita Kawas.

*.-Dos eternos galanes continúan recibiendo parabienes en sus redes sociales: Elías Burbara, 45, presidente del Club Real España y esposo de la bella Tania Canahuati…los ágapes siguen en el clan de los Burbara…Y Sergio Arturo Cubas, esposo de Marcela Sikaffy, apaga 56 velitas esta semana…ceibeño graduado de ingeniería electrónica en prestigiada universidad costarricense e hijo de la especial dama Gloria Euceda.

*.-En otro orden de ideas…quienes recuerdan por estas fechas su idílico enlace son los apreciados: José Narciso y Sara Elizabeth Peña de Ávila, quienes brindaron por su amor en los salones del Club Hondureño Árabe…Regio montaje a cargo de Denisse González, en colaboración con la firma decorativa FloralboutiqueHN y animación de DJ Galindo…Los Ávila-Peña departen entre vinos y delis con los suyos por sus “Santal Wedding”.

*.-Miguel y Fabiola Romero de Izaguirre recuerdan en familia cinco maravillosos años de casados…unidos en solemne ceremonia en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, con posterior banquete nupcial en el salón de eventos del hotel Villa Sarela…ni hablar de la despedida de solteros a la mexicana en Casa Cristela…Ambos saraos creación de las mentes geniales de la firma Acontecimientos…A brindar por esas “Bodas de Madera”.

Juan Bendeck con María Isabel Rodríguez en la gala de la Fiesta Nacional de España en San Pedro Sula.

*.-Edgardo y Eva Ruth Rojas de Cueva celebran sus “Bodas de Hierro”…así o más fuertes que ese metal…luego de varios meses de idilio iniciado en Copán Ruinas, unieron sus vidas en el 2018 con una boda de antología…la fiesta de esponsales se celebró en una mágica noche que tuvo como escenario el salón Jordán del Club Árabe…¡Un enlace memorable!

*.-Sarao donde convergieron ambas familias y muy cercanos a esta joven pareja virtuosos de la música…Edgardo lució elegantísimo y Eva Ruth majestuosa con ese espectacular ajuar…ni hablar de las madres de los ahora esposos: Evita Borjas-Rojas y Florecita López-Cueva…las familias: Cueva, Monzol, López & Torres, se unen a la dicha de los enamorados.

*.-Celebro sus primeros 51 años la apreciada dama Ester Mendoza…con un hermoso pastel de Maritza’s Bakery, su hija Candy de Castillo y su yerno Fernando Castillo la agasajaron junto a la familia Mena Sánchez con una reunión muy especial como ella se merece…Los mejores parabienes para la linda Ester como ella dice “siempre con el Tallo Verde”…#Blessings.

*.-Siete maravillosos años de relación sentimental que sellaron con una boda memorable: Sergio Misael Maldonado Funes y Amy Alejandra Flores Martínez brindan por sus “Bodas de Sándalo”…tiempo más que suficiente para conocerse y tratarse, convenciéndose que eran el uno para el otro y así querían seguir por el resto de sus vidas…¡Cumplen 5 años de casados!

*.-La boda Maldonado-Flores se celebró en tiempo y forma, con una impecable planificación, organización y montaje a cargo de Denisse González…con ornamentación de la firma FloralBoutiqueHN…que transformaron por completo los salones Jordán del Club Hondureño Árabe, que brilló en atenciones con los elegantes invitados.

*.-Todos los centros comerciales de San Pedro Sula ya viven el espíritu navideño en su máximo esplendor…el gentío ya converge en ellos en familia, para ir cotizando “estrenos”, comerse unos bocadillos y las infaltables “selfies” con la decoración majestuosa que engalana esos “moles”… y todas las tiendas Diunsa a nivel nacional espectaculares.

*.- TGA no se queda atrás con el ingenio y buen gusto de Marcela Facussé de Melara y su preciosa hija Marcela de Zacapa de El Armario…Pronto la Villa Navideña y el coctel VIP de El Armario con muchas divas…¡Añoran a las bellísimas socialités sampedranas Biana Ferrera y Vanessa Villegas!

Sandra Solís, Sebastián Solano, Michelle Salavarría y Cristina Mejía, en la gala de la Fiesta Nacional de España en San Pedro Sula.

*.-Celebran sus “Bodas de Algodón”, segundo año de casados: German Ernesto Gutiérrez y Dunia Aracely Pérez, ceremonia civil realizada por el abogado Paolo Alvarado en el Hotel Monteolivos…Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos decoraron y coordinaron esta regia boda con lindos detalles…donde familiares y amistades los acompañaron en ese día especial…¡Disfrutaron su luna de miel en Orlando Florida!.

*.-Otros “muñequitos de pastel” son: José Fernando y Kelly Escobar de Roth…ex compañeros de labores que iniciaron un idilio hace 7 años y es que cada 7 años se cierra un importante ciclo en nuestras vidas…fue así como esta pareja de jóvenes pusieron punto y final a su soltería.

*.-Bendiciendo su amor con una boda que celebraron en familia en los salones Nazareth y Natividad en el Club Hondureño Árabe espacios donde las frescas peonias, rosas y nardos impregnaban de armonía y pureza la atmosfera…Kelly lució deslumbrante con un ajuar de corte clásico y José Fernando súper elegante…¡Graficas que aun tapizan sus redes sociales!

*.-Celebran sus “Bodas de Lino”: Ángel Quintanilla y Karen Urbina quienes hace cuatro años contrajeron matrimonio en el Ministerio Brechas de Salvación…Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos decoró este recinto utilizando tonos pink, silver & navy… familiares y amistades les acompañaron en esta fecha especial…Felicidades.

*.-Nos textea Burundanga para comentarnos que su eterna “crush”: Alejandra Morales Turcios, estuvo de plácemes en días recientes con una serie de ágapes que aún se recuerdan en sus plataformas digitales…modelo, influencer y joven emprendedora oriunda de Mezapa pero con raíces progreseñas…prima del socialité Ramon Ernesto Morales, sobrina del ex edil ribereño Ramon Morales y de la ex reina de belleza Digna Morales…(comadre de Belinda Handal)…¡La belleza se hereda!

*.-El genial Sergio López Navarro, es otro de nuestros bien nacidos bajo el signo de escorpión que cumplió años por estas fechas…el indiscutible rey de las fiestas temáticas sigue abriendo finos detalles de Almacenes El Record y Zared Joyeros…los brindis empezaron en su centro de labores y hasta la fecha de hoy, se prolongan en los recintos más chic de la ciudad.

Los rotarios Julio y Ena Interiano de Avila con Carlos Flores, En el coctel de apertura de LIV jornada Morazánica en honor a “José Antonio Interiano”.

*.-Desde su natal Ilama, SB…nos textea Grimorio para ponernos al tanto de lo último de los astros…empieza con su amiga la luna gatuna, esa que envidian muchas y muchos, porque aunque sola: brilla con luz propia y sale todas las noches…jijijijiji…Gozamos de su fase de luna nueva, pero este viernes 8, numero del dinero, entra en fase creciente…¡Y los Libra lo saben porque andan contando plata por doquier!…¡Y lo que les falta!

*.-Esos acuarianos que no tienen chamba a aplicar diario, online y durante estas dos semanas consecutivas a partir de esta noche…#hoy…en todas las empresas de su interés, cuantas veces sea necesario hasta que los contacten…si las encargadas, becas o queridas de RRHH no los llaman luego de varios envios al mismo lugar, contacten al gerente general via X o Instagram, que con muchísimo gusto los atendera…¡Este mes firman!

*.-Nuestro psíquico nos recuerda que ya están dando “efecto” todos los eclipses que se dieron este año (abril y octubre) en Libra…tocando y trastocando todo lo relacionado a: diplomacia, arte, leyes y hasta los concursos de belleza…que este año y la mitad del 2025 andarán en rifirrafe, zaperocos, bochinches, líos, macaneos o como le llamen…”Todos los eventos de belleza del mundo tendrán polémica”…y para muestra los botones ya reventados…¡Y el Miss Universo no será la excepción!…#WTF.

*.-Apenas llego la Tía Anne a México y estallo la controversia…¿Sera que esta dama anda súper cargada para que todo lo que vea lo convierta en lio?…#mmm…lo cierto es que esta edición no está fuera de la polémica…miren como le fue a la canalera…según las viperinas del lugar, su “roomie” delató que su compañera salía de madrugada del cuarto, quien sabe para donde…unos dicen que tenía maquillador privado, que no era de la firma oficial del evento, otros dicen que se miraba con el novio.

*.-Aparente y alegadamente, involucran como supuesta denunciante a la “dominiqueque”, con quien la panameña ya venía de lio en lio…la caribeña le informo a su polémica directora y está a las chaperonas…¡Armaron la podrida hasta que estallo el lio!…¡En lugar de un llamado de atención!.

*.-Según el tercer ojo de Grimorio…los zipizapes seguirán en las venideras semanas de la justa más esperada del año y finalizara con varias “potencias” tras bastidores, llorando a moco tendido y con lágrimas negras…imágenes y dramas que serán virales en las redes sociales…”varias llegaran al Top 30, pero ahí empieza el pazcón”…¡Tramoya a la vista!

*.-De todas las máximas quizás solo 5 lleguen al Top 12 y 3 al Top 5…La Justicia Divina cae con todo su peso en el MU: hasta en las más hechas, batidas y montadas…”ni la más quebrada ni la más pintarrajeada eclipsara la belleza real”…¿Acaso Tailandia es la ungida de este año?…#Sera…#WTF.

*.-Empezó con la llegada de las candidatas en plena luna menguante (fase de la polémica) y coronaran en plena Luna Llena (todo un coctel de emociones encontradas)…y las controversias seguirán varias semanas después de la coronación, cuando la luna gatuna regrese a fase menguante y de remate con Mercurio retrogrado enredando y retrasando todo…¡La cereza del pastel!…¡Una de las ediciones más escandalosas!

Stephanie Cam sigue tan rutilante como una estrella, brillando por donde pasa…destaco mucho en la “Gala de Las Catrinas”…aunque a nuestro criterio no las caracterizaron como deberían, maquillan mejor nuestras make up artists y hasta en el desfile anual del MIN en TGA…Bryan Espinoza estuvo ahí, haciendo lobby y “foteandose” con todo el “who is who” del MU…Pero por favor, no vistan a Stephie de negro ni tonos dark.

*.-Además, de opacarle el aura, la chaparrean aún más de lo que es: grafica más “poquita”…y peor aún con zapatos negros, aunque stilletos, le acortan las piernas y luce más petite…por su estatura y tono de piel, le favorecen muchísimo mejor, piezas de una sola fajita a la altura de los dedos, que desnuden casi en su totalidad sus bellos pies…Preferiblemente en tonos: nude y dorado si el evento es diurno y plata si es nocturno…Alla esta Bryan y perfectamente bien le puede adquirir varios pares en Andrea.

*.-Hasta el momento se mantienen en el top de fuertes al cetro: Perú, Venezuela, Finlandia, Tailandia…y México por sede, puede repetir la hazaña de Adriana Abascal en Cancún 89…En muchos portales figura Zimbabue como máxima, quizás llegue a ser la Reina Africana, muy exquisita, de porte clásico la venus de ébano, pero no proyecta nada…se mira más “fierce” la nigeriana…¡Sudáfrica y Egipto entran por inclusión!

*.-Como se viene desarrollando el evento hasta la fecha, los continentes que mayor probabilidades tienen para el cetro son América y Europa…Asia viene “pobre” de belleza este año: solo brillan Tailandia, China e India, que siempre da el campanillazo final sorprendiendo o de batacazo…tal parece que esas hindúes antes de viajar al evento, se dan una buena “chumaceada” en Varanasi con chapuzón incluido en el Ganges…#Horror…y la Mabuhay?…La Filipa con suerte y llegue al Top 12.

*.-Por el Viejo Continente, siguen gustando para el Top: Eslovakia, Serbia, Albania, Finlandia y Dinamarca…estas dos últimas las “bombshell” de Victoria Secret de este año…¡Una de estas rubias puede ser la Reina de Europa!…si la eligen con justicia en las preliminares, donde al mejor estilo Miss Mundo, elegirán a las reinas continentales y seguras para el Top 30.

A propósito del Miss Mundo…Eduardo Zablah ya corono a su reina para la edición 2025: la corona se quedó en casa y después de “quien sabe” cuantas décadas, una ceibeña llegara al certamen británico…Izza Sevilla, actual soberana de la Feria Isidra gano sin esfuerzo alguno el cetro que la llevara hasta India en Abril próximo…¡La Morley quedo fascinada con esa organización y repite sede!…¡Al parecer superaron todas sus expectativas!

*.-O sus exigencias de gran diva, porque en Bombay se concentra la mayor cantidad de millonetes en la India…La doñita tiene “olfato y colmillo” para el billete…aunque no quita el dedo del renglón de llevar su justa de bellas a Dubái o Singapur…sus dos máximos caprichos en décadas enteras…Mientras tanto Izza cuenta con todo el apoyo de la comuna ceibeña como máximo auspiciador, con Bader Dip a la cabeza…#Exitos.

La representante de La Ceiba, Izza Sevilla fue coronada Miss Honduras Mundo 2024… En la imagen con sus compañeras que también representaran a Honduras en concursos Internacionales: Miss Honduras Intercontinental 2025, Miss Face of Beauty Internacional 2025, Reina Hispanoamericana Honduras 2025, Reina Mundial del Banano Honduras 2025, Reina Internacional del Café Honduras 2025 y Miss Latinoamérica Honduras 2025.

*.-En esa noche tan linda en La Ceiba, coronaron a otras tantas chuladas para otros tantos certámenes internacionales…Nos extrañó un título para la exótica porteña Jennifer Figueroa, quien ya tiene experiencia en certámenes de belleza, pues debuto con el Gallo Zablah en el 2015..¿Que paso con Anne Christensen?…sobrina de la ex top Helena Christensen, Miss Dinamarca y comadre de Sandra Navarrete en Panamá 86…Idem con la beba Marzzoco de la capital…La guanajeña era otra suprema este año.

*.-Para un tiempo de dos años y medio, reinando Yeltsin Almendárez, nos quedamos cortos en beldades y producción…¡Nos quedó a deber el amigo!…Por cierto, esperamos que Izza tenga un buen desempeño en el Miss Mundo, ya que este año Yeltsin “plancho” en el Desfile de Naciones: la llaman, llega al estrado, le dan el micrófono para que se presente y mientras la haitiana desfilaba con semejante carpa de circo, viene Almendarez y bien humildita le pregunta a Vanessa Ponce: si ya se puede presentar…#WTF…Si ya te llamaron y te dan el micrófono…#PleaseHoney.

*.-El escenario y la pasarela era bien amplia y la haitiana estaba terminando de hacer su show, casi bajando para camerinos…¡Ahí está el video que no miente!…Las americanas son las primeras en presentarse y Yeltsin tenía toda la belleza y vestuario para destacarse…para dos años de reinado le falto mucha proyección…¡Hasta la ex MW Vanessa Ponce se asustó con la pregunta!…”Claro mujer, ya te anunciaron, preséntate”.

*.-Una que no es nada “gauchita”…”campurucita” o sea humilde, es April Tobie, quien destaca mucho en Japón en el Miss International…bilingüe, altísima, refinada, carismática y bien proyectada, destaca entre sus compañeras donde se presente…En esa justa, desde antes de llegar las van evaluando por fotos…no se diga puestas y dispuestas en el lugar de los hechos: donde se paren las van “choteando”, hasta en comidas…¡Siempre sonriente!…Cuidadito le hace el fuchi a la comida como Margara Valle, quien se hizo viral en el 2007, al despreciar una sopita con cara de horror.

*.-Y de Tokio nos retachamos directo vía Aero México: con escala técnica en el DF y de ahí a SPS…para comentarles que varias generaciones están planificando su reencuentro para celebrar efemérides de graduados: La Salle, María Auxiliadora, Liceo Militar, San Vicente de Paul, Acasula, JTR y hasta el ya cerrado Debe y Haber…brindaran por: 20, 25, 30, 35 y hasta más años de haber egresado de las aulas de secundaria…¡A regar arroz!

*.-A volver a vivir con anécdotas y la música de esa época, los dorados tiempos de secundaria…y para muestra muchos botones de varias secciones: la extinta Laura Branigan quien estudiada en la sección B…¿Y los Duran Duran?…ellos en la A junto con los Star Chip…mientras que las Mary Jean Girls daban guerra en la sección B…¿Las Bananarama donde estaban?: A…Las Pointer Sisters, Las Company B, Grupo Chic y Madonna, brillaban en la sección B…Heart, Air Supply, Fleetwood Mac y Bon Jovi: A.

*.-Van Halen, REO Speedwagon, junto con Michael Jackson…#JELO…bien caracterizado para su video “The way you make me feel”…estudiaban en la sección A…En la sección B había harto talento vos: Billy Ocean, Stevie Wonder, Lionel Ritchie, los Milli Vanilli y hasta George Michael con su hit “Careless Whisper”…y Atlantic Starr…derrochaban sentimiento puro en la B…La Seccion A no se quedaba atrás: Samantha Fox, Tiffany, Belinda Carlisle, Bruce Springteen, Freddy Mercury, Pet Shop Boys y Phil Collins.

*.-Era una competencia bien encarnizada de frikis y talentos, inolvidables vos…también destacaban en baile y voz en la sección B: Dan Hartman, Cece Pennington con su “Finally”, Whitney Houston y hasta Evelyn…¿La Thomas o la Champagne King?…#ambas…Los Tavares, Boy George con todo su Culture Club, Hues Corporation y Kool & The Gang…animaban las tamalizas en las kermeses sabatinas vos…Igual la locochona Cyndi Lauper.

*.-La sección A, también musicalizaba las fiestas en casas de la colonia, como ser: Simply Minds, KC and The Sunshine Band, Fine Young Canibals, Los Human Ligue…y Foreigner, queriendo saber que es el amor…Patrick Hernandez sacándole brillo al piso, Debbie Gibson, Los Yazoo y Los Yes.

*.-Igual se movia el bote con: Animotion, Chicago, Mr. Mister, Opus, Cutting Crew y Mick Jagger…ese espigado flaco gozaba caminando con un desparpajo bien sexy y con sus infaltables Ray Ban…#HEAM…¡de lo bueno poco!…Los Jets, Elton John, Las Fun Fun…pero no habían chinas ese año…Las Fun Fun de “baila bolero”…#lol…Los cotizadísimos Communards, Depeche Mode, Rick Astley, Eric Carmen, UB40, Bonnie Tyler, Taylor Dayne y Boy meets girl…Todos de sección A…“la cream de la cream”.

*.-Pati Labelle, Klymaxx, Donna Summer, Billy Joel, Deniece Williams, Anita Ward, Los Village People, iconos de la epoca…Van McCoy, Amii Stewart, Sylvester, The Timex Social Club, Sheila E, Michael Sembello, Lisa Lisa, los Wang Chung y Frankie Valli & 4Seasons…estremecían las paredes de la sección B…Crowded House, Alicia Bridges, Supertramp, Mariah Carey con su “emotions”, Kim Wilde, Nena con sus 99 balloons, Los Outfield, Journey y los Pretenders, pegaban duro en los chojines de la sección A.

Zaleth Flores es la bella joven que interpreta el papel estelar de la obra Blanca Olmedo, que se ha presentado con auditorio lleno en el Teatro José Francisco Saybe, que el publicó ovacionó de pie… el resto del elenco realizan un excelente trabajo.

¿Y Aretha Franklin en que sección estaba? ella era docente daba clases de química…¿Y la Blondie? Impartía biología…¿Elvis Presley? Era orientador…#WTF…o sea que solo talento puro había en lo que ya denominan: “La promoción más gay & heteroflexible” en la historia del instituto…#OMG…Ya se reúnen en sendos “piscinazos” como aquel video cervecero de la página “mi ranchito abandonado” …jijijijiji…#viral…El galán más galán de esa clase, cumple años este sábado 9…#adivinen…Besitos con aroma a “Ole” de Ramon Monegal, otra fragancia con suerte para el signo de Cáncer…Hasta la próxima entrega mis amores, ya saben que los queremos en P!#$%&.